Tradycyjne grille węglowe to nadal najczęściej wybierane modele, przede wszystkim ze względu na niewielkie rozmiary i możliwość rozłożenia do transportu. To najlepszy wybór do grillowania w plenerze! Grill grillowi jednak nierówny - trzeba zwracać uwagę nie tylko na wymiary, ale także jakość wykonania.

Najlepiej, jeśli ruszt będzie wykonany z chromowanej stali, która będzie dodatkowo emaliowana. Trwałe, choć ciężkie i przez to raczej niemobilne, są także grille żeliwne. Bardziej zaawansowane grille węglowe mają dodatkowe funkcje, które umożliwiają pieczenie, smażenie, a nawet wędzenie. Grille węglowe dzielą się zasadniczo na dwie kategorie:

Grill węglowy stacjonarny

Zwykle zbudowane są z cegły lub kamienia i stanowią jednocześnie piękną ozdobę ogródka. Do nich można zaliczyć również duże, ciężkie grille żeliwne. Są zwykle wyposażone w kółka, jednak zazwyczaj ustawiane są w stałym miejscu. Stacjonarne grille sprawdzą się jednak właściwie tylko w większych ogródkach przy domach jednorodzinnych.

Grill węglowy przenośny

Mieszkańcy bloków, którzy mają czasem ogródki działkowe lub grillują tylko w plenerze, wybierają mniejsze, przenośne modele.

Podstawowe modele węglowe kosztują nawet... kilkanaście złotych! Zbudowane są z płyty stalowej i chromowanego rusztu. Wadą może być jednak ich trwałość - zwykle wyglądają dobrze przez jeden, dwa sezony. Jeśli jednak szukasz grilla z przeznaczeniem na lata, którego będziesz używać w stałym miejscu, śmiało możesz postawić na ciężki i solidny grill żeliwny!

Kupić można również grill jednorazowego użytku, tzw. paczkę grillową. Składa się z aluminiowej wanienki, miniaturowego rusztu i porcji węgla drzewnego, nasączonego podpałką. Po wykorzystaniu całość po prostu się wyrzuca.

Jaki grill ogrodowy wybrać? Sprawdź, jakie rodzaje są dostępne na rynku!

Masz wątpliwości co do tego, jaki model grilla węglowego wybrać? Sprawdź nasz przegląd - może ułatwimy ci zadanie! Znajdziesz tutaj zarówno proste, tanie modele, jak i bardziej zaawansowane, droższe, dające wiele możliwości!

Duży, ogrodowy grill węglowy marki Ekspand to doskonały kompromis między ceną, jakością i użytecznością. Model odpowiedni do sprawnego przygotowywania posiłków dla nawet 6 osób jednocześnie. Posiada regulowaną wysokość rusztu, a także drewnianą półkę boczną i uchwyt na akcesoria.

Inne zalety grilla Ekspand:

niska cena

chromowany, duży ruszt (24x50 cm)

kółka dla wygodnego transportu

półka na węgiel i akcesoria

osłona przeciwwiatrowa.

Duży, okrągły grill węglowy z pokrywą marki Lund to kolejna propozycja kompaktowego grilla na kółkach. Pokrywa zapewnia utrzymanie wysokiej temperatury w środku, a popielnik pomaga zachować czystość.

Chromowany ruszt o wielkości 41 cm zapewnia dużą powierzchnię grillowania. Grill wykonany jest ze stali, dzięki czemu jest odporny na uszkodzenia i działanie warunków atmosferycznych.

Grill Lund to przede wszystkim:

kompaktowy rozmiar przy zachowaniu dużej powierzchni użytkowej

przyjazna cena - 75 zł

wykonanie ze stali

dodatkowy, dolny stelaż wzmacniający konstrukcję

wysokość - 59 cm.

Idealna propozycja dla miłośników grillowania w plenerze. Niewielki rozmiar, łatwość transportowania, przystępna cena - to najważniejsze zalety grilla walizkowego Avctivia. Pomimo niewielkich rozmiarów, powierzchnia użytkowa jest spora - 43 x 24 cm.

Zalety grilla walizkowego Activia:

duża powierzchnia grillowania przy kompaktowym rozmiarze grilla

stabilność i eleganckie wykończenie (lakierowana blacha stalowa)

dwa ruszty - górny (do podgrzewania) i dolny (do pieczenia)

składany do postaci poręcznej walizki.

Lubisz potrawy grillowane na węglu, ale przeszkadza ci wszechobecny dym i intensywny zapach? Grill bezdymny GO - BBQ to świetny kompromis między tradycyjnym grillowaniem, a wygodą. Dzięki cyrkulacji powietrza między zewnętrzną i wewnętrzną obudową, z zewnątrz zawsze jest zimny.

Grill węglowy bezdymny GO - BBQ to przede wszystkim:

bezpieczeństwo nawet przy dzieciach - zimny z zewnątrz

brak dymu - można go używać wszędzie

równomierne rozprowadzanie ciepła

tłuszcz spływający do specjalnego pojemnika

duża powierzchnia grillowania (33 cm) przy kompaktowych rozmiarach

możliwość mycia w zmywarce

Wygodny grill ogrodowy polskiej marki Kaminer, o wysokości 130 cm, z trzema półkami. Posiada regulowaną wysokość rusztu i regulację dopływu powietrza. Kółka i stosunkowo niewielka waga (9,15 kg) umożliwiają swobodne przemieszczanie grilla.

Grill węglowy Kaminer to przede wszystkim:

wygodny, regulowany ruszt o wymiarach 39,5 cm x 39,5 cm

regulacja dopływu powietrza

3 wygodne półki

stabilna i solidna konstrukcja.

Elegancki, kompaktowy grill, o dużej powierzchni użytkowej 42 cm. Ma stabilną konstrukcję, która zapewnia bezpieczeństwo grillowania w każdych warunkach. Regulowana wysokość rusztu, wiatrochron, misa paleniskowa stworzona z polerowanej stali szlachetnej, regulacja cyrkulacji powietrza.

Najważniejsze zalety grilla węglowego Bavaria:

wysokiej jakości materiał - polerowana stal nierdzewna

elegancki wygląd

stabilność

duża powierzchnia grillowania

wysokość - 85 cm

regulacja cyrkulacji powietrza.

Wytrzymała, stalowa konstrukcja grilla zapewnia stabilność i wysoką wytrzymałość - zarówno na temperaturę, jak i warunki atmosferyczne. 3 drewniane półki gwarantują dodatkową przestrzeń użytkową - można na nich położyć talerze i sztućce, a także akcesoria grillowe.

Grill węglowy BBQ Master to przede wszystkim:

dolna misa i pokrywa malowane proszkowo emalią

pokrywa ze wspornikami

dodatkowy ruszt na węgiel

płynna regulacja rusztu pokrętłem

wysokość - 87 cm.

Grill ogrodowy Fieldmann wyróżnia się stabilną konstrukcją, solidnym wykonaniem, a także bardzo dużą powierzchnią użytkową - ruszt ma aż 57 cm. Ma specjalny pojemnik na popiół, który pozwala na zachowanie czystości.

Stabilna, solidna konstrukcja, dwie półki na akcesoria, kółka ułatwiające przenoszenie - wszystko to sprawia, że grill Fieldmann jest jednym z najczęstszych wyborów.

Grill węglowy Fieldmann to przede wszystkim:

wysokość 68 cm

duży ruszt - 57 cm

stabilność i solidne wykonanie

łapacz popiołu.

Duży, solidny grill wykonany z lakierowanej blachy stalowej. Korpus malowany proszkowo, płynna regulacja rusztu za pomocą korby. Grill wyposażony jest w perforowaną blachę oraz półeczkę na popiół. Składane dwie półki boczne oraz dolna stwarzają dodatkową powierzchnię użytkową.

Grill węglowy Angular Activia to przede wszystkim:

solidna, stabilna konstrukcja

przesłona wentylacyjna w misie paleniskowej

termometr wbudowany w pokrywę

solidne kółka

dodatkowy gadżet - otwieracz do butelek.

Grill węglowy w formie wygodnego wózka z pokrywą, z dużym rusztem (56x42 cm). Ma żeliwny ruszt oraz komin w pokrywie, dzięki któremu grill ma również funkcję wędzarki.

Jest wyposażony we wskaźnik temperatury w pokrywie, a także dwa wytrzymałe kółka, umożliwiające przestawienie grilla w inne miejsce. Dodatkowa półka boczna i druciana półka dolna zapewniają dodatkową powierzchnię użytkową.

Grill węglowy Landmann to przede wszystkim:

wysoka jakość wykonania

funkcjonalność

żeliwny, dzielony ruszt

korpus z malowanej proszkowo blachy stalowej.

