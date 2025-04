Nie ma nic lepszego niż odpoczynek po ciężkim dniu we własnym ogrodzie, wśród soczystej zieleni drzew i krzewów. Śpiew ptaków, odprężające bujanie na hamaku, delikatny wiatr... Hamak na balkonie czy tarasie to także genialny pomysł! Czy znasz lepszy pomysł na relaks? Podpowiadamy, jak wybrać najlepszy hamak!

Reklama

Na skróty:

Beztroskie wylegiwanie się na hamaku działa niezwykle relaksująco. Kołysanie się jest po prostu także zdrowe!. Bujanie pamiętamy od zawsze - jeszcze w okresie prenatalnym delikatnie kołysaliśmy się w rytm matczynych kroków.

Naukowcy z Genewy odkryli, że również dla dorosłych bujanie ma korzystny wpływ na sen. Dzięki huśtaniu staje się głębszy i bardziej wartościowy!

Hamakami mogą się cieszyć już nie tyko te osoby, które posiadają działki lub ogrody. Na rynku są dostępne również hamaki dostosowane do wnętrza domu.

Rynek ma całkiem sporo do zaoferowania, jeśli chodzi o hamaki. Podstawowy podział to ten na hamaki ogrodowe i do wnętrz.

Hamaki ogrodowe

Hamaki przywiązywane do drzew to klasyczne i idealne rozwiązanie dla posiadaczy ogródków i ogrodów. Bardzo wygodną alternatywą tradycyjnego hamaka jest fotel hamakowy. Świetny do poczytania czy zrelaskowania się przy filiżance gorącej herbaty.

Sprawdź nasze propozycje pięknych i solidnych hamaków ogrodowych! (galeria)

Hamaki do wnętrz

Hamak zamiast tradycyjnej kanapy? Dlaczego nie! Na pewno zapewni wygodę, ale również doda klimatu wnętrzom - szczególnie w nowoczesnym stylu. Hamak w kształcie gniazda mocowany na suficie w dziecięcym pokoju zapewni świetną zabawę milusińskim. To doskonałe alternatywy dla tradycyjnych kołysek. Dla bezpieczeństwa dziecka każda kołyska posiada pasy.

fot. Adobe Stock

Hamaki przeżywają swoją drugą młodość i znów stają się bardzo popularne. Rozwieszają je nawet niektóre kawiarnie w swoich ogródkach. Nic dziwnego, bo to bardzo wygodne i kojące nerwy siedzisko. Kilka minut bujania i od razu wstajesz w lepszym humorze. Sprawdź, jak wybrać dobry hamak. Oto cechy, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

wytrzymałość - to najważniejsza cecha, na którą trzeba koniecznie zwrócić uwagę, by można było bezpiecznie wypocząć w hamaku. Sprawdź więc przed zakupem, jakie ma dopuszczalne obciążenie i dopasuj go do wagi domowników (na ogół jest to od 90 do 300 kg). rozmiar - od niego zależy wygoda hamaka. Im jest dłuższy, tym wygodniejszy. Komfortowo wypoczniesz w hamaku o długości ok. 4 metrów. Także szerokość ma znaczenie. Dobrze, aby nie był zbyt wąski, bo najwygodniej leży się na ukos. A do tego potrzeba trochę materiału. mocowanie - hamak trzeba dobrze zamocować, na odpowiedniej wygodnej wysokości (nie za wysoko, powyżej 30 cm nad ziemią, w przeciwnym wypadku może zahaczać o podłoże). Najlepiej wybrać taki model, który ma wzmocnione zaczepy, zabezpieczające tkaninę przed przecieraniem. Bywają hamaki mocowane na specjalnym przenośnym stelażu. Wygląda to ładnie, ale trudniej utrzymać w nim równowagę (szczególnie, gdy chcą się na nim położyć 2-3 osoby) i dość łatwo z niego spaść. Podobnie bardziej wywrotne są hamaki z drążkami. Drążki zapobiegają zwijaniu się materiału, ale na hamaku rozpiętym na drążkach trudniej zachować równowagę. materiał na hamak - ma bardzo duże znaczenie, bo od niego zależy trwałość, wygląd, a także wytrzymałość hamaka. Tradycyjnym, często wykorzystywanym materiałem jest bawełna. Przyjemna w dotyku, przepuszczająca powietrze. Warto na niej nie oszczędzać i wybrać tę najlepszej jakości. Hamaki bawełniane sprawdzą się w miejscach zadaszonych. Obecnie coraz częściej szyje się hamaki z tworzyw sztucznych: poliestru, polipropylenu, nylonu, jedwabiu spadochronowego. Im deszcz nie straszny i mogą wisieć w ogrodzie przez cały sezon.

Szczególnie godne polecenia są hamaki z polipropylenu, które mają płaską powierzchnię i nie wrzynają się w ciało. Bardzo praktyczny jest też jedwab spadochronowy – bardzo lekki i wytrzymały. Doskonały na wypady za miasto.

Jeśli nie masz wystarczająco dużo miejsca, by zawiesić hamak możesz wybrać inne wersje tego mobilnego siedziska. Ostatnio popularne są fotele hamakowe mocowane na poprzeczce, którą przyczepia się do haka.

Reklama

Więcej wygodnych mebli i akcesoriów ogrodowych:

Kiedy najlepiej kupować meble ogrodowe? Możesz się zdziwić!

Czas na nową ławkę ogrodową? Sprawdź, o czym trzeba pamiętać!

17 akcesoriów do ogrodu i na balkon, dla każdego miłośnika ogrodnictwa!