Jak sadzić szparagi? Okazuje się, że to wcale nie takie trudne, za to gwarantuje pyszne plony przez wiele lat. Wiosną na bazarach i w warzywniakach pojawiają się apetyczne pęczki szparagów - białe i zielone. Są to młode pędy byliny z rodziny szparagowatych. Ciekawostką jest, że szparagi białe rosną pod ziemią, a zielone nad ziemią. Karpy tej byliny można posadzić w ogrodzie i zbierać własne plony. Potrzebują trochę słońca i dobrze uprawionej, żyznej gleby. Jak dobrze posadzić szparagi?

Spis treści:

Do sadzenia nadają się młode, jednoroczne karpy bez śladu chorób. Kupuje się je w sklepach ogrodniczych, oferują je także sklepy internetowe. Jedna karpa szparaga kosztuje ok. 3 zł. Są one na ogół zaprawione przeciwko chorobom grzybowym, więc będą zdrowo rosły.

Można także wysiać nasiona szparaga wiosną i samodzielnie wyhodować z nich karpy. Jest to jednak dość trudne, dlatego większość domowych ogrodników decyduje się na zakup gotowych karp. Siewki, które gęsto powschodziły, przerywa się tak, aby odstępy między roślinami wynosiły kilkanaście centymetrów. Karpy do posadzenia są gotowe w następnym roku.

To, jak sadzić szparagi, zależy od ich koloru. Białe szparagi sadzimy w całości w ziemi, zielone powinny wystawać ponad ziemię. Raz posadzone szparagi, bez względu na odmianę, będą rosły co najmniej 10 lat. Jest tylko jeden mankament - pierwszy plon szparagów zbiera się dopiero po 2 latach od posadzenia karp, dlatego konieczne jest uzbrojenie się w cierpliwość.

Szparagi, zarówno białe, jak i zielone, sadzi się w kwietniu. Należy układać je w rzędach co ok. 150 cm. Odległość między jedną a drugą karpą w rzędzie, powinna wynosić 30 – 40 cm. Szparagi potrzebują sporo miejsca, dlatego nie można sadzić ich na małej powierzchni.

Białe szparagi najlepiej rosną na głębokości ok. 25 cm. Trzeba je przysypać warstwą ziemi. W maju ukażą się wypustki. Wtedy usypuje się wałek z ziemi nad karpami, wysokości ok. 20 cm. Możesz go wygładzić delikatnie, korzystając np. ze szpadla. Dzięki temu otrzymasz białe szparagi, bo będą zasypane ziemią. W następnym roku wałek ziemi podnieś o 5 cm.

Jak sadzić szparagi zielone? Najlepiej umieszczać je w płytkich bruzdach. Ich głębokość powinna wynosić ok.10 cm. Także przysyp karpy kilkucentymetrową warstwą ziemi. W tym przypadku nie rób kopczyków, bo szparag zielony w formie wypustki rośnie nad ziemią.

fot. Jak sadzić szparagi/Adobe Stock, Günter Menzl

Gleba powinna być żyzna, głęboko przekopana, przepuszczalna. Jesienią, przed wiosennym sadzeniem, należy do niej dodać sporo przekompostowanego obornika (ok. 5 kg na 1 m2) lub kompostu. Glebę trzeba nawozić przynajmniej co drugi rok.

Gleba nie może być kwaśna. Jeśli ma kwaśny odczyn, należy dodać do niej wapna, by pH wynosiło 6,5 – 7. Szparag lubi miejsca słoneczne, podobnie jak rzodkiewka w uprawie, którą sieje się w nasłonecznionych miejscach.

Białe szparagi ścina się długim nożem. Jeśli nad ziemią pojawi się biała końcówka, delikatnie rozgrzeb ziemię i utnij pęd o długości ok. 20 cm, a następnie zakop otwór i lekko ubij. To pozwoli szparagom na zdrowy wzrost w przyszłym roku.

Zielone szparagi po prostu utnij nad ziemią, gdy mają ok.15 cm wysokości.Następnie dokładnie je umyj, zwiąż sznurkiem lub recepturką, a następnie włóż do słoika i schowaj w chłodnym miejscu. Najlepszą opcją jest przechowywanie szparagów w lodówce - dzięki temu będą dobre nawet przez tydzień. Jeśli masz dużo szparagów, możesz je zamrozić. Warzywo to nadaje się także na przetwory i smaczna przekąskę - szparagi w szynce.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 23.02.2019.

fot. Szparagi/Adobe Stock, Dušan Zidar

