Szerszenie mogą być groźne dla człowieka, szczególnie dla osób uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych, jak pszczoły czy osy. Jak na złość, zwykle osiedlają się blisko siedzib ludzkich, a ich gniazda to częsty problem właścicieli ogrodów i działkowiczów. Główne miejsca ich siedlisk to budynki gospodarcze, szopy, strychy i altanki. Jeżeli szukasz naturalnego sposobu, by je odpędzić, posadź rośliny, których zapach odstrasza te owady.

Reklama

Rośliny, które odstraszają szerszenie. Posadź je w ogrodzie lub na tarasie

Istnieje kilka roślin o intensywnych zapachach, które mogą odstraszyć szerszenie z tarasu, balkonu czy ogrodu. Jeżeli chcesz pozbyć się tych intruzów, posadzić w swoim otoczeniu intensywnie pachnące kwiaty i zioła. Szerszenie nie przepadają za roślinami takimi jak:

lawenda,

mięta,

pelargonie,

bratki,

czosnek,

majeranek,

nagietek,

bylica,

eukaliptus,

tymianek,

bazylia,

piołun.

Posadź je blisko miejsc, w których przebywasz, np. na tarasie, a zniechęcisz szerszenie do odwiedzania twojego ogrodu.

Zapachy odstraszające szerszenie

Szerszenie mają bardzo dobry węch i niektóre zapachy działają na nie odstraszająco. Zwykle sygnalizują im zagrożenie. Niechętnie podlatują, gdy wyczują w otoczeniu zapachy takie jak:

mięta pieprzowa – jej intensywna woń jest bardzo nieprzyjemna dla szerszeni, rozcieńczonego olejku miętowego używa się do opryskiwania gniazd, okien i tarasów, co ma zniechęcić te owady,

– jej intensywna woń jest bardzo nieprzyjemna dla szerszeni, rozcieńczonego olejku miętowego używa się do opryskiwania gniazd, okien i tarasów, co ma zniechęcić te owady, dym – często jest stosowany do wypędzania owadów z gniazd,

– często jest stosowany do wypędzania owadów z gniazd, ocet – ten zapach drażni szerszenie, ale bywa też stosowany pułapkach, bo może je przyciągać; oddziaływania na szerszenie zależy od stężenia (zobacz: oprysk z octu na szerszenie),

– ten zapach drażni szerszenie, ale bywa też stosowany pułapkach, bo może je przyciągać; oddziaływania na szerszenie zależy od stężenia (zobacz: oprysk z octu na szerszenie), cytrusy – zapach działa odstraszająco na szerszenie, ale też osy i komary,

– zapach działa odstraszająco na szerszenie, ale też osy i komary, goździki – działają odpychająco na te owady.

Czy przyciąganie ptaków do ogrodu odstrasza szerszenie?

Przyciąganie do ogrodu naturalnych wrogów szerszeni jest jedną z domowych strategii na pozbycie się tych owadów. Niestety niezbyt skuteczną. Głównym ich wrogiem jest człowiek, a naturalnych przeciwników, dla których szerszenie stanowią smaczny kąsek, jest mało. Należą do nich głównie ptaki, np. dzięcioł, wilga, jerzyk, kruk, trzmielojad.

Zatem jeżeli chcesz pozbyć się groźnych owadów z otoczenia, to możesz zamontować karmniki na działce lub balkonie. Nie spodziewaj się jednak oszałamiających efektów. Co więcej, szerszenie czasami budują gniazda w pustych dziuplach i budkach lęgowych, może to być zatem przysłowiowy strzał w kolano.

Najskuteczniejszym sposobem na pozbycie się szerszeni z działki jest zlokalizowanie gniazda i usunięcie go z pomocą profesjonalnej firmy. Likwidowanie siedlisk na własną rękę jest niebezpieczne. Pamiętaj też, że owady te przyciąga zapach żywicy niektórych drzew, jak brzozy i wierzby, owoce czy pozostawione resztki jedzenia.

Czytaj także: