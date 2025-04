Świerk srebrny, nazywany także srebrzystym, to drzewko o charakterystycznym, szlachetnym odcieniu igliwia. Występuje naturalnie na obszarze Gór Skalistych w Ameryce Północnej. Jego uprawa nie jest skomplikowana, a sam krzew bardzo szybko rośnie. Jak o niego dbać?

Reklama

Spis treści:

Świerk srebrny jest długowiecznym drzewem iglastym o regularnym pokroju. Świerk kłujący (bo tak też bywa nazywany) jest raczej łatwy w uprawie, daje się formować, dzięki czemu możesz bez obaw zasadzić go nawet w niewielkim ogrodzie.

Swoją nazwę zawdzięcza srebrzystej barwie długich, kłujących igieł, łatwo odróżnić go od innych odmian świerka. Jego niedaleki kuzyn – świerk pospolity – ma igły krótkie i ciemnozielone, także kłujące. Zarówno świerk srebrny, jak i pospolity są chętnie wybierane jako choinki bożonarodzeniowe.

Szyszki świerka srebrnego dorastają do 10 cm długości, mają jasnobrązowy kolor i cylindryczny kształt, wytwarzają żywicę. Z kolei kora świerka srebrnego ma kolor szarobrązowy i jest silnie popękana (zwłaszcza u starszych drzew).

fot. Świerk srebrny/Adobe Stock, svet_sin

Świerk srebrny rośnie bardzo szybko. Roczny przyrost świerka zależy od odmiany – niektóre odmiany karłowate wykazują symboliczny, nawet dwucentymetrowy przyrost. Świerki odmian wysokich rocznie mogą urosnąć nawet o 30 cm. Nie jest to może imponujący wynik, zwłaszcza w porównaniu do tego jak szybko rośnie np. świerk serbski.

Świerk srebrny w swoim naturalnym środowisku, a więc w Górach Skalistych Ameryki Północnej, osiąga nawet 40 metrów wysokości, w Polsce także należy do najwyższych drzew.

Świerk srebrny występuje w wielu odmianach. Różnią się one barwą igieł, tempem wzrostu i maksymalną wysokością, kątem wzrostu igieł. Mają także nieco inną odporność na warunki atmosferyczne.

Do najbardziej znanych odmian świerka srebrnego należą:

Glauca - najpopularniejsza odmiana świerka kłującego, w ciągu 10 lat osiąga wysokość 2 - 3 metrów;

- najpopularniejsza odmiana świerka kłującego, w ciągu 10 lat osiąga wysokość 2 - 3 metrów; Hoopsii - jedna z najlepszych odmian, dobrze rośnie w słonecznym miejscu, odporna na mróz i suszę;

- jedna z najlepszych odmian, dobrze rośnie w słonecznym miejscu, odporna na mróz i suszę; Koster - po 10 latach osiąga 3 metry wysokości, ma bardzo kłujące, srebrzystoniebieskie igły;

- po 10 latach osiąga 3 metry wysokości, ma bardzo kłujące, srebrzystoniebieskie igły; Białobok - odmiana uzyskana w Polsce, dorasta do 3 - 4 metrów, jej świeże pędy mają ciekawą kremowożółtą barwę;

- odmiana uzyskana w Polsce, dorasta do 3 - 4 metrów, jej świeże pędy mają ciekawą kremowożółtą barwę; Kaibab - drzewa tej odmiany należą do najwyższych, cechuje je także szybki przyrost roczny.

Świerk srebrny nie jest gatunkiem wymagającym, dobrze rośnie nawet w słabym podłożu. Lubi za to stanowiska słoneczne, w cieniu może gubić igły. Jego pielęgnacja zależy w dużej mierze od odmiany, ale także od stanowiska, w którym rośnie. Przycinanie świerka to indywidualna kwestia, choć istnieją pewne zasady co do terminu wykonywania tego zabiegu.

fot. Świerk srebrny/Adobe Stock, Maria

Co ile sadzić świerk srebrny?

Odstęp pomiędzy drzewami powinien być wystarczająco duży, aby drzewa wzajemnie sobie nie przeszkadzały. Jeśli chcesz uzyskać piękny żywopłot zimozielony, posadź drzewka bliżej siebie. Młode sadzonki świerka kłującego najlepiej sadzić wiosną lub wczesną jesienią (zanim mogłyby zaszkodzić mu przymrozki).

Świerk srebrny ciekawie prezentuje się w towarzystwie innych drzew z rodziny sosnowatych (jodły, sosny, świerki) w innym kolorze wybarwienia igieł. Po posadzeniu obficie podlej sadzonki i pamiętaj o tym, by regularnie podlewać je przez kilka pierwszych tygodni.

Świerk srebrny jest odporny na mróz, nie trzeba okrywać go na zimę, przez co jest całoroczną ozdobą ogrodu. Dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu jest odporny także na suszę.

Świerk srebrny można rozmnażać także z nasion, jest to jednak metoda dobra dla cierpliwych ogrodników, ponieważ kiełkowanie może zająć nawet kilka lat.

Kiedy przycinać świerk srebrny?

Świerk srebrny najlepiej przycinać w kwietniu lub latem. Pędów nigdy nie przycinamy jesienią, ponieważ miejsca cięć będą osłabione i mogą być podatne na mróz.

Świerk srebrny można ciąć i formować więcej niż raz w roku, jednak zawsze robimy to wiosną i latem. Coroczne cięcie świerka srebrnego nie jest konieczne.

Świerk srebrny dosyć dobrze znosi zarówno niekorzystne dla innych roślin warunki atmosferyczne, jest również odporny na miejskie zanieczyszczenia. Idealną glebą do uprawy świerka kłującego jest żyzna gleba piaszczysto-gliniasta, jednak dobrze radzi sobie nawet w słabym podłożu. Świerk srebrny dobrze znosi przycinanie i formowanie, za to warto wspomóc jego wzrost wieloskładnikowym nawozem do iglaków. Nawożenie przeprowadzamy wiosną i jesienią. Świerk srebrny nie wymaga podlewania, ponieważ jest odporny na suszę. Jedynie młode sadzonki należy podlewać regularnie.

Świerk srebrny - szkodniki i choroby

Do najczęstszych szkodników świerka kłującego należą mszyce i przędziorki, zwłaszcza przędziorek sosnowiec. Łatwo go rozpoznać po brązowieniu igieł i obecnych pajęczynkach. Pamiętaj: im szybciej zauważysz je i zareagujesz, tym mniejsze spustoszenie poczynią.

Tym, co może poważnie zaszkodzić roślinie jest groźna choroba grzybowa: opadzina igieł. Igły żółkną, brunatnieją, a w końcu opadają. Konieczne będzie opryskanie drzewa środkiem grzybobójczym.

fot. Świerk srebrny/Adobe Stock, YuliaB

Świerk kłujący z uwagi na ciekawą barwę igieł jest chętnie wybierany na bożonarodzeniowe drzewko. Choinka wygląda jak pokryta szronem. Na Boże Narodzenie możesz kupić ciętą choinkę lub drzewko w donicy. Jeśli zdecydujesz się na zakup świerka srebrnego w donicy pamiętaj, że nie powinien on zbyt długo stać w pomieszczeniu (jeżeli chcesz, by przetrwał kolejne lata). Temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 20 stopni Celsjusza.

Świerk srebrzysty nie pachnie wprawdzie tak intensywnie jak świerk pospolity, jednak wolniej od tego drugiego gubi igły. Jednym słowem: postoi dłużej.

Cena świerka srebrnego na święta jest nieco wyższa niż popularnego świerka pospolitego: za półtorametrowe drzewko zapłacisz około 60 zł, świerk kłujący w donicy będzie kosztował od 60 do 130 zł. Grube, mięsiste gałęzie idealnie nadają się do zdobienia - udźwignie nawet cięższe dekoracje.

Sadzonki świerka srebrnego kupuj w szkółkach, które specjalizują się w uprawie drzew tego gatunku. Nie warto kupować drzewek z nieznanych i niepewnych źródeł - mogą być one zarażone chorobami.

Ceny sadzonek świerka srebrnego zaczynają się od 50 zł, za nasiona zapłacisz mniej niż 10 zł (odmiana Kaibab).

Treść artykuły została pierwotnie opublikowana 21.11.2019.

Reklama

Czytaj także:

Jesienne kwiaty na balkon

Jesienne drzewa

Niskie iglaki do ogrodu