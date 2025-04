Suszenie pokrzywy. Kiedy i jak zbierać pokrzywę oraz jak ją suszyć

Suszenie pokrzywy wiosną to doskonały pomysł. Przez cały rok można z niej potem robić oczyszczające i wzmacniające herbatki, napary do kąpieli i płukanki do włosów. Jak suszyć pokrzywę, by zachowała jak najwięcej cennych właściwości?