Mięta należy do najpopularniejszych ziół. Jest niezwykle ceniona za właściwości lecznicze. Herbata, napar czy krople na bazie mięty stosowane są m.in. w przypadku dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Mięta zawiera olejek eteryczny – mentol, który ma też zastosowanie przy leczeniu przeziębienia. Ma też działanie uspokajające, zwalcza bezsenność i wspomaga leczenie migreny. Od wieków znane są zwłaszcza właściwości mięty pieprzowej.

Ale mięta to też cenny dodatek do potraw i deserów. Roślina zawiera witaminy A, C, B1 i B9 (kwas foliowy), oraz minerały: magnez, mangan, miedź, żelazo, potas, cynk, fosfor czy selen. Mięta często używana jest w kuchni do wzbogacania smaku napojów i deserów, a także wielu dań mięsnych, pierogów oraz sosów. Zasłużoną sławą cieszą się sok z mięty i nalewka z mięty.

Istnieje kilkadziesiąt odmian mięty, ale do najpopularniejszych należą: pieprzowa, cytrynowa i ogrodowa. Wszystkie te odmiany są idealne do suszenia.

Mięta pieprzowa (inaczej lekarska)

To ta odmiana stosowana jest przy produkcji leków, olejków, gum do żucia, pasty do zębów, lodów oraz napojów alkoholowych, w tym mojito.

Mięta cytrynowa

Ten aromatyczny gatunek nadaje oryginalny smak drinkom i deserom, podkreśla smak ryb i owoców morza.

Mięta ogrodowa

Najczęściej spotykana, o lekko omszałych liściach z delikatnym biało-zielonym zabarwieniem. Stosowana jest w lecznictwie do naparów, okładów oraz przygotowywania herbaty ziołowej.

Liście mięty do suszenia najlepiej zbierać w czerwcu, zanim roślina zakwitnie. Przeznacz na to pogodny dzień, południe lub popołudnie. Obcinaj nożyczkami górne pędy rośliny (około 15 cm) albo obrywaj same listki, najlepiej górne. Pamiętaj, by nie niszczyć całej rośliny i nie wyrywać jej z korzeniami.

Według tradycyjnych wierzeń zioła najlepiej zbierać w czasie przybywającego Księżyca (wtedy, gdy ma kształt litery D). Słynna średniowieczna mniszka i uzdrowicielka św. Hildegarda z Binden twierdziła, że najwięcej leczniczych substancji w roślinach jest przed pełnią.

Możesz suszyć miętę ogrodową, ale też rosnącą na dziko. Wtedy poszukaj miejsca oddalonego od ruchliwych dróg i pól pryskanych nawozami. Im bardziej ekologiczne będą twoje zbiory, tym bardziej wartościowe. Do suszenia możesz wykorzystać same liście lub łodygi z liśćmi. Obcinaj je nożyczkami. Zbieraj je do wiklinowego, przewiewnego koszyka. Zioła zawsze dokładnie przepłukaj i osusz papierowym ręcznikiem.

To tradycyjny sposób, stosowany przez nasze babcie. Wiąż pędy mięty w niewielkie pęczki i zawieś do góry łodyżkami w suchym, przewiewnym, zacienionym miejscu, tak aby nie stykały się ze sobą. Kuchnia nie jest dobrym miejscem do takiego suszenia ziół. W czasie gotowania powstaje dużo pary, a to utrudnia proces suszenia. Poza tym mięta wchłania zapachy potraw, co niekorzystnie wpływa na jej smak i aromat.

Po wysuszeniu pęczków oberwij z nich suche liście i przełóż do słojów lub puszek w całości. Krusz bezpośrednio przed użyciem.

Możesz też od razu suszyć same liście, z których łatwo będzie potem przygotować napar. Rozkładaj je cienką warstwą na papierze w suchym, przewiewnym, zacienionym miejscu. Kontakt ze słońcem podczas suszenia zmniejsza ich walory lecznicze i smakowe. Od czasu do czasu trochę nimi poruszaj. Po około tygodniu suszona mięta będzie gotowa. Wsyp liście do słojów lub puszek w całości. Krusz bezpośrednio przed użyciem.

Przy suszeniu ziół bardzo dobrze sprawdza się suszarka do grzybów, owoców i warzyw. Włóż do niej oberwane z łodyg, umyte i osuszone, zdrowe liście mięty. Suszarkę nastaw na kilka godzin na temp. 30-35 st. C. Przygotuj się na to, że zapach suszącej się mięty jest tak intensywny, że aż może być męczący. Wysuszone liście wsyp do słoika lub pojemnika.

Do suszenia można też użyć piekarnika. Nastaw go na temperaturę około 30 stopni, drzwiczki pozostaw uchylone. Po kilku godzinach susz będzie gotowy.

Jak poznać, czy zioła prawidłowo się wysuszyły? Mają smak, zapach i naturalną barwę. Zbrązowienie świadczy o tym, że były suszone zbyt długo lub w za wysokiej temperaturze. Liście powinny się kruszyć, a łodygi – łamać z suchym trzaskiem.

Słoje z przeźroczystego szkła z suszoną miętą przechowuj w ciemnej szafce. Nie jest to konieczne, gdy trzymasz zioła w pojemniku z ciemnego szkła lub w ocynkowanej puszce. Termin ich przydatności to nie więcej niż 12 miesięcy. Po roku suszona mięta traci już swoje lecznicze i odżywcze właściwości.

