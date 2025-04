Bujne kaskady kwiatów w kształcie kielichów w najróżniejszych kolorach – białe, różowe, żółte, purpurowe, czerwone, niebieskie, ciemnofioletowe, a nawet czarne! Jedno- lub wielobarwne. Z białymi obwódkami lub gwiaździstym wzorem.

Surfinie – inaczej petunie – kwitną od czerwca aż do jesieni. To jedna z najbardziej efektownych roślin do donic i skrzynek balkonowych. Nie ma wielkich wymagań, ale o kilku zasadach trzeba pamiętać. Zwłaszcza jeśli chcesz uzyskać spektakularne efekty.

Obok najczęściej spotykanych surfinii białych, różowych i fioletowych, w dobrych centrach ogrodniczych można też znaleźć rzadsze, ciekawie ubarwione odmiany. Na przykład niebieskie: „Sky Blue”, „Happy Sophia”, „Giant Blue”, żółte „Victorian Yellow” i trójkolorowe: żółto-niebiesko-czerwone „Celebration Karneval” czy żółto-pomarańczowo-czerwone „Celebration Apricot Improved”.

fot. Surfinia trójkolorowa / Adobe Stock

Prawdziwą sensację budzi wciąż rzadko spotykana, ale dostępna czasem w centrach ogrodniczych w Polsce, petunia „Black Velvet” o czarnych, aksamitnych kwiatach. Z kolei petunia „Splash Dance Bolero Blue” ma szafirowy kolor i wygląda, jakby ją ktoś delikatnie spryskał białą farbą.

fot. Petunia „Black Velvet” / Adobe Stock

Surfinie preferują słoneczne stanowisko, osłonięte od wiatru, nawet zadaszone, bo deszczu też nie lubią. Ale ostatnio coraz więcej pojawia się odmian bardziej odpornych na złe warunki pogodowe. To na przykład jasnoróżowa „Conchita Grande Pink”, lawendowa „Conchita Grande Lavender” czy biała „Conchita Grande White”.

Rośliny z pojemników można wysadzać do donic i skrzynek od połowy maja, gdy minie już ryzyko przymrozków.

Najlepiej zastosować specjalną ziemię do surfinii. Powinna być lekko kwaśna, o odczynie pH 5,5-6,5. W doniczkach i skrzynkach konieczny jest drenaż w postaci warstwy kamyków czy keramzytu, bo choć surfinie lubią wilgoć, woda stojąca w pojemniku szkodzi korzeniom.

W skrzynkach odległość między sadzonkami powinna wynosić 20-25 cm.

Surfinie należy podlewać codziennie, rano i późnym popołudniem. Nie należy tego robić w pełnym południowym słońcu. Najlepiej używać deszczówki albo odstanej wody z wodociągu.

Staraj się nie zmoczyć kwiatów i pędów podczas podlewania, gdyż mokre rośliny łatwo są atakowane przez patogeny. Najlepiej wodę dostarczać bezpośrednio do ziemi.

Specjalny nawóz do kwiatów balkonowych albo przeznaczony dla surfinii zapewni im składniki mineralne, które wspomagają wykształcenie się kwiatów i bujny wzrost. Nawożenie zacznij po dwóch tygodniach od posadzenia roślin i powtarzaj regularnie co 7-10 dni.

Surfinie nie wymagają przycinania, ale skracanie pędów to dobry sposób na to, by roślina się zagęściła. Wystarczy paznokciami uszczknąć czubek pędu wraz z małymi liśćmi, a zacznie wypuszczać boczne pędy. Ważne jest też, aby regularnie usuwać zwiędłe kwiaty. To pobudza roślinę do wytwarzania wciąż nowych pędów i kwiatów.

Niestety surfinie są dosyć podatne na choroby. Obserwuj uważnie swoje kwiaty, czy nie pojawią się na nich niepokojące objawy.

Biały nalot na liściach

Może wskazywać na mączniaka. Ta choroba atakuje zwykle w deszczowe lato albo gdy podczas podlewania moczone są liście. Porażone fragmenty roślin należy usuwać, a kwiaty jak najszybciej opryskać specjalistycznym środkiem ochrony.

Zielono-żółte przebarwienia na liściach

Takie objawy wskazują na wirusa mozaiki tytoniu. Chory kwiat należy jak najszybciej usunąć i zniszczyć, bowiem wirus łatwo przenosi się na sąsiednie rośliny.

Surfinie bywają też atakowane przez mszyce. Na liściach i kwiatach, które tracą ładny wygląd, widać wtedy duże kolonie drobnych szkodników. Mogą mieć kolor kremowy, zielony, żółty lub czarny. Im szybciej to zauważysz i podejmiesz działania, tym lepiej.

Możesz zastosować gotowe preparaty na mszyce, ale warto też wypróbować bardziej ekologiczne i tańsze domowe sposoby na mszyce – skuteczne i o szybkim działaniu. Zabieg najlepiej wykonać wieczorem.

