Surfinia nazywana petunią kaskadową, jest odmianą petunii ogrodowej o zwisających pędach. To roślina jednoroczna o pokładających się kwiecistych pędach, które mają długość od 30 do 120 cm. Jest efektowną rośliną cieszącą oko mnóstwem kwiatów o różnych barwach, nawet wielokolorowych.

Nic więc dziwnego, że surfinia jest popularną ozdobą tarasów i zyskała nawet miano „królowej balkonów”. Ale uważaj. Chociaż jest bardzo prosta w uprawie, jeden mały błąd może zmarnować cały potencjał tkwiący w tej urokliwej roślinie.

Czy surfinie są wymagające?

Surfinie są dość wytrzymałe i proste uprawie, ale nie można powiedzieć, że nie są wymagające. Bardzo obficie kwitną, a to sprawia, że powinny mieć zapewnione dobre warunki do wzrostu: odpowiednią glebę (żyzną, próchniczą, lekko kwaśną i przepuszczalną), dostęp do słońca (przez co najmniej kilka godzin dziennie), nawodnienie i nawożenie. Te czynniki sprawiają, że roślina odwdzięcza się widowiskową burzą kwiatów. Bardzo długo kwitnie, nawet do pierwszych przymrozków.

Najważniejszy sposób na bujne kwitnienie surfinii przez całe lato

Najważniejszym sposobem na obfite kwitnienie surfinii jest właściwa pielęgnacja, którą w skrócie można zawrzeć w dwóch słowach: podlewanie i nawożenie. To cały trik, chociaż prosty, to niezbędny. Surfinię podlewaj codziennie, a w gorące dni dwa razy dziennie: rano i wieczorem. Nawożenie rośliny stosuj co najmniej 1 raz na tydzień.

Nawadnianie sprawia, że surfinia bujniej kwitnie. Pominięcie podlewania szybko doprowadzi do jej obumarcia. W upały zaledwie 1-2 dni bez wody będzie skutkować więdnięciem i opadaniem kwiatów.

Uważaj, żeby nie przelać surfinii, bo to jej zaszkodzi. Jak na złość, ten błąd da o sobie znać więdnięciem i wysuszeniem kwiatów. Cały szkopuł w uprawie surfinii tkwi w tym, że jednocześnie roślina uwielbia dostęp do słońca, ale też łatwo ulega wysuszeniu, dlatego potrzebuje regularnego i częstego podlewania.

Jak i czym nawozić surfinie? Klucz do długiego kwitnienia

Oprócz intensywnego podlewania surfinie wymagają obfitego i częstego nawożenia: co najmniej 1 raz w tygodniu. Kup uniwersalny nawóz przeznaczony do surfinii albo wypróbuj domowe mieszanki, które dostarczą roślinie odpowiednich składników mineralnych (np. nawóz do surfinii z płatków owsianych). Z reguły najlepiej sprawdzają się nawozy wieloskładnikowe o przedłużonym działaniu. Koniecznie powinny zawierać potas i fosfor, a także azot w umiarkowanej ilości.

Aby zwiększyć szanse na bujne i długotrwałe kwitnienie, poznaj więcej zasad pielęgnacji tych roślin: Jak dbać o surfinie?

