Stokrotki w doniczce, podobnie jak kolorowe bratki w domu i hiacynty w doniczce, to jedne z najbardziej lubianych kwiatów wiosny. Są sprzedawane na bazarach i w sklepach ogrodniczych już od przedwiośnia. Jeśli planujesz przygotować piękny stroik, wykorzystaj kolorowe stokrotki.

Stokrotki w doniczce możesz wyhodować, samodzielnie wysiewając nasiona. Najlepiej zrobić to latem. Do zimy ładnie urosną, a wiosną zakwitną. W ten sposób, zamiast jednej stokrotki, możesz ich mieć co najmniej kilkanaście. Kupując nasiona, trzeba wybrać odmianę. Są białe, różowe i prawie bordowe. Niektóre mają kwiaty pełne, a inne pojedyncze. Wszystko to dokładnie jest opisane na opakowaniu z nasionami. Nie musisz się więc obawiać, że wybierzesz nie ten rodzaj stokrotek, o którym marzysz.

Nasiona stokrotek sprzedawane są tak, jak nasiona wielu kwiatów, czyli w małych torebkach. Bywają w supermarketach, ale najlepiej udać się po nie do sklepu ogrodniczego lub dużego centrum ogrodniczego, gdzie wybór jest większy.

Nasiona są specjalnie wyselekcjonowane, dlatego wyrosną z nich takie rośliny, jakie chcesz mieć i jakie widzisz na zdjęciu na torebce. Warto kupić kilka różnych odcieni, aby następnie stworzyć piękną, wielobarwną kompozycję w ogrodzie, na tarasie czy balkonie, a także w domu.

Uważa się, że nasiona stokrotek najlepiej wysiewać w czerwcu. To dla nich najlepszy miesiąc, bo będą miały czas dobrze się rozwinąć. Jednakże stokrotki wysiane w lipcu, a nawet na początku sierpnia, też urosną. Mogą przez to kwitnąć krócej, jednak tak czy owak, wypuszczą piękne kwiaty. Termin wysiewu ma szczególne znaczenie, gdy sieje się stokrotki w doniczce lub w innym pojemniku, a nie w gruncie. Gdy na balkonie zrobi się zimno, młode rośliny możesz łatwo osłonić.

W doniczce lub w skrzynce nasiona stokrotek wysiewaj do gleby uniwersalnej. Gdy siejesz stokrotki w ogrodzie, gleba powinna być spulchniona i odchwaszczona. Ważne, aby nie były zasiane zbyt gęsto. Stłoczone mogą nie rozwijać się prawidłowo.

Przykryj nasiona cienką warstwą ziemi, lekko ubij i spryskaj wodą, aby była wilgotna. Doniczkę można przykryć lekko podziurawioną folią. Wtedy nasiona stokrotek będą miały lepsze warunki do kiełkowania. Jednak folię warto raz dziennie uchylać lub zdejmować na kilka minut, aby gleba nie pleśniała, bo spleśnieją też nasiona.

fot. Stokrotki w doniczce i ogrodzie/Adobe Stock, prophoto24

Stokrotki w doniczce i gruncie rosną w swoim tempie. W tym czasie trzeba regularnie zraszać glebę i dbać o to, by nie było zastojów wody. Gdy pojawią się młode stokrotki, trzeba regularnie usuwać chwasty i nadal dbać o wilgotność gleby. Stokrotki będą rosły i pod koniec sierpnia będą miały po 3–4 listki. Wtedy trzeba je pikować.

Każdą siewkę dobrze jest posadzić w osobnej doniczce lub kilka w jednej skrzynce, ale w odstępach, aby miały miejsce i mogły się krzewić. Można je także posadzić na stałym miejscu na rabacie lub na obrzeżach trawnika czy wzdłuż ścieżki, by wiosną upiększyły ogród swoimi kwiatami.

Gdy stokrotki rosną w ogrodzie, wystarczy je przykryć na zimę gałązkami iglaków. Tak przetrwają mrozy i wczesną wiosną zaczną rosnąć i tworzyć pąki. Stokrotki w doniczce czy w skrzynce można na zimę zostawić w zacisznym miejscu na balkonie. Jednak wymagają one mocniejszego otulenia agrowłókniną, bo w pojemniku jest mało ziemi i w czasie silnych mrozów ich korzenie mogą przemarznąć.

Warto dodatkowo zabezpieczyć doniczki styropianem z każdej strony, także od spodu. Dzięki temu roślina będzie maksymalnie osłonięta od mrozu i wiatru. Możesz też doniczki otulić kocem albo włożyć np. do tekturowych pudełek wypełnionych liśćmi lub igliwiem. Same stokrotki możesz też przykryć podobnie jak kwiatki rosnące w ogrodzie – gałązkami iglaków.

fot. Stokrotki w doniczce: jak o nie dbać/Adobe Stock, Gisela

Kwitnące stokrotki w doniczce to jedna z ładniejszych wiosennych dekoracji domu i balkonu. Na balkonie i w ogrodzie nie boją się zimna, wytrzymują wiosenne przymrozki i pluchy, nawet opady śniegu. W domu stokrotki wolą mieć lekki chłód. Lubią temperatury pokojowe, jednak nie będą się dobrze czuły na parapetach przy kaloryferze ani blisko łazienki czy piekarnika.

Dlatego warto przykręcić grzejniki, a na noc stawiać stokrotki w doniczkach przy lekko uchylonym oknie. Jeśli chcesz, możesz je postawić także pod drzwiami balkonowymi. Aby dłużej i intensywniej kwitły, warto na bieżąco usuwać przekwitłe kwiaty, chyba że chcesz zbierać z nich nasiona

fot. Stokrotki w doniczce: zimowanie/Adobe Stock, Stefan

Stokrotki w doniczkach po przekwitnięciu można przesadzić do ogrodu. Jeśli nie usuniesz z nich przekwitłych kwiatów, wtedy wytworzą nasiona i rozsieją się w ogrodzie. W następnym roku wiosną zakwitną. Jednak kwiaty tych nowych siewek mogą być inne. To dlatego, że stokrotki łatwo się krzyżują, dzięki latającym i zapylającym rośliny pszczołom.

Jak zbierać nasiona stokrotek? Wystarczy potrząsać kwiatkami nad papierową torebką i właśnie w niej przechowywać zebrane nasiona. Nie trzeba czekać, aż wszystkie kwiaty dojrzeją, ponieważ stokrotki dojrzewają nierównomiernie.

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 20.07.2018

