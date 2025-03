Stokrotka afrykańska, znana także jako osteospermum, jest jedną z najbardziej dekoracyjnych roślin ozdobnych, które cieszą oko obfitością kwiatów od późnej wiosny aż do początków jesieni. Jej charakterystyczne, jaskrawe kwiaty w odcieniach bieli, fioletu, pomarańczy czy różu przez wiele miesięcy zdobią ogrody, balkony i tarasy.

Ponieważ stokrotka afrykańska pochodzi z cieplejszych rejonów Afryki Południowej, jej uprawa w chłodniejszych klimatach wymaga specjalnych przygotowań na zimę. Jak skutecznie i bezpiecznie przezimować stokrotkę afrykańską?

W naszym klimacie stokrotka afrykańska traktowana jest zazwyczaj jako roślina jednoroczna, jednak odpowiednie przygotowanie do zimy pozwala jej przetrwać. Warto pamiętać, że osteospermum nie jest odporne na mrozy - temperatura poniżej 0 stopni to dla niej wręcz zagrożenie, dlatego roślina ta wymaga zimowania, jeśli chcesz cieszyć się nią w kolejnym sezonie.

Zimowanie należy więc rozpocząć jeszcze przed nadejściem pierwszych przymrozków, czyli zazwyczaj pod koniec września lub na początku październiku, jeśli jesień jest łagodna i ciepła. Dobrze jest też już we wrześniu lekko "osłabić" stokrotkę (np. ograniczyć podlewaniem), aby mogła przestawić się na tryb spoczynku i zahamować wzrost, jednak nie należy czekać, aż zaskoczy ją pierwszy mróz.

Na początku skróć lekko pędy stokrotki (o ok. 1/3) i usuń przekwitłe kwiaty. Ograniczysz w ten sposób rozrastanie się rośliny przez zimę i ułatwisz zimowanie. Jeśli stokrotka rośnie w ogrodzie, wykop ją i przenieś do odpowiednio dużej donicy. Jeśli już rośnie w pojemniku, wystarczy tylko przenieść ją do pomieszczenia.

Najważniejszą zasadą zimowania stokrotki afrykańskiej jest zapewnienie jej chłodnych, lecz nie nazbyt zimowych warunków, z dostępem do dziennego światła. Roślina potrzebuje temperatury 8-12 stopni, dlatego doskonale będzie czuła się na zabudowanej werandzie czy oszklonym balkonie.

Jeżeli masz do dyspozycji piwnicę, gdzie temperatura nie spada poniżej 5 stopni i dociera tam naturalne światło, stokrotka może spokojnie i bezpiecznie tam przezimować.

fot. Stokrotka afrykańska: zimowanie/Adobe Stock, Pixel-Shot

W czasie zimowania stokrotka afrykańska wymaga minimalnej pielęgnacji, ale nie możesz zostawiać jej samej sobie. Pamiętaj o skąpym, ale regularnym nawadnianiu. Podlewaj ją mniej więcej raz na 2-3 tygodnie i pilnuj, aby podłoże całkowicie nie wyschło. Pamiętaj też, że nadmiar wody mógłby prowadzić do gnicia korzeni.

W okresie zimowym stokrotki ani innych roślin kwitnących nie nawozimy - nie tylko jest niepotrzebne, ale może nawet zaszkodzić roślinie. Chociaż stokrotka afrykańska nie potrzebuje pełnego nasłonecznienia, zimą warto zapewnić jej jasne miejsce. Najlepiej, aby pomieszczenie było chociaż częściowo oświetlone naturalnym światłem dziennym.

Wczesną wiosną, około marca lub kwietnia, stokrotka afrykańska zaczyna budzić się z zimowego snu. Warto wtedy stopniowo zacząć przygotowywać ją do wyjścia na zewnątrz. Przede wszystkim warto wymienić ziemię na świeżą i żyzną. Osteospermum preferuje podłoże przepuszczalne, z domieszką piasku lub perlitu, który zapewnia jej odpowiednie odprowadzanie wody.

Podlewanie także zacznij zwiększać stopniowo, aby roślina miała czas przystosować się do nowego sezonu wegetacyjnego. Dopiero gdy pojawią się pierwsze pąki, możesz rozpocząć nawożenie - zasilaj stokrotkę mieszankami do roślin kwitnących mniej więcej raz na 2-3 tygodnie.

fot. Zimowanie stokrotki afrykańskiej/Adobe Stock, SoniaBonet

Niestety, mimo troski, zimowanie stokrotki afrykańskiej może się nie powieść. Roślina ta, przyzwyczajona do ciepłych afrykańskich klimatów, czasem nie jest w stanie przetrwać długiego okresu chłodu i ograniczonego światła. Często objawia się to opadaniem liści, ich żółknięciem oraz, w skrajnych przypadkach, całkowitym zamieraniem rośliny.

Główne czynniki, które mogą wpływać na niepowodzenie zimowania to nieodpowiednia temperatura (za wysoka lub za niska), nadmiar wilgoci w podłożu, a także brak naturalnego światła.

Niektóre rośliny, mimo starannej pielęgnacji, mogą być wrażliwe na zmiany warunków atmosferycznych, co sprawia, że ich przetrwanie staje się trudne. Jeśli jednak uda ci się odpowiednio zadbać o warunki oraz pielęgnację, stokrotka ma dużą szansę na przezimowanie i ponowne kwitnienie.

