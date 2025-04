Przemarznięte bratki wcale nie muszą kończyć swojego życia w koszu na bioodpady czy w domowym kompostowniku. Nawet jeśli zmarniały przez przymrozek, możesz jeszcze dać im drugie życie. Przede wszystkim dokładnie je obejrzyj i zapewnij ciepło, a gdy w końcu przyjdą wyższe temperatury, z pewnością odwdzięczą się pięknym, bujnym kwitnieniem.

Jak uratować zmarznięte bratki?

Kiedy zobaczysz, że bratki zmarniały po mroźnej nocy, przede wszystkim musisz ją dokładnie oczyścić oraz odmrozić korzenie. Zabierz roślinę do domu i postaw w miejscu, gdzie będą miały temperaturę plusową, ale nie za wysoką. Nie mogą stać przy grzejnikach ani przy oknie, w którym mocno operuje słońce.

Jeśli bratki nie są całkowicie uschnięte, wystarczy usunąć wszystkie zamarznięte, uschnięte lub przegniłe części rośliny. Użyj ostrego sekatora, aby przyciąć zwiędłe liście oraz martwe kwiaty, pozostawiając zdrowe pędy. Dzięki temu roślina skoncentruje swoje zasoby na regeneracji nowych pędów.

Możesz także wyjąć roślinę z doniczki i położyć na dzień lub dwa na grubej warstwie ręcznika papierowego. Jeśli korzenie zamarzły, będą wypuszczać dużo wody podczas ocieplania. Jeśli zostaną w ziemi, może to doprowadzić do gnicia rośliny. Pamiętaj też jak podlewać bratki, które są przemarznięte - można to zrobić dopiero po zregenerowaniu.

fot. Jak uratować bratki po przemarznięciu/Adobe Stock, Oksana Schmidt

Przesadzanie bratków po przemarznięciu

Najlepiej jest przesadzić bratki po przemarznięciu do świeżej ziemi. Zastosuj podłoże do roślin kwitnących, wymieszane z perlitem albo piaskiem kwarcowym - zwiększy to przepuszczalność gleby. Przez pierwszy miesiąc nie nawoź niczym bratków i podlewaj umiarkowanie.

Bratki po posadzeniu potrzebują czasu, by się zregenerować. Warto zapewnić im odpowiednią ilość światła oraz unikać zbyt niskich temperatur, które mogłyby spowolnić proces regeneracji. Najlepiej będą czuły się na parapecie, osłonięte dodatkowo firanką lub zasłoną.

Po kilku tygodniach, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, możesz zauważyć pierwsze oznaki odradzania się rośliny - nowe pędy, liście i, być może, zbliżający się czas na kolejne kwitnienie. Wówczas możesz wynieść bratki na balkon lub przesadzić do gruntu (jeśli nie ma już ryzyka silnych przymrozków).

Pamiętaj, że bratki w zależności od odmiany mogą wytrzymać temperatury do około -5 stopni. Jeśli prognozy przewidują kolejne przymrozki, warto zapewnić bratkom dodatkową ochronę. Możesz przykryć rośliny specjalną agrowłókniną lub w przypadku roślin doniczkowych - wnieść je do pomieszczenia.

