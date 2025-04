Skuteczne sposoby na nornice w ogrodzie: niektóre z nich są bezwzględne, inne bardziej humanitarne. Jak odstraszyć nornice?

Nornice w ogrodzie to prawdziwe utrapienie. Choć to urocze zwierzątka, potrafią siać spustoszenie w uprawach. Skuteczne sposoby na nornice to m.in. sadzenie roślin odstraszających (np. gorczyca, czosnek), stosowanie oprysków zapachowych, a w ostateczności trujących granulatów czy pułapek. Sprawdzi się także kawa.