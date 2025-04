Jak pozbyć się kreta z ogrodu w bezpieczny dla niego sposób? Kret ryje długie podziemne korytarze, a niemiłym efektem jego kreciej roboty jest podkopywanie roślin, które potem usychają. Tworzy też tzw. kretowiska lub inaczej kretowiny, czyli kopczyki ziemi, dlatego proponujemy kilka humanitarnych sposobów na krety.

Pamiętaj, zanim zaczniesz wypraszać gościa z ogrodu, że kret jest pożytecznym zwierzęciem, bo zjada niszczące ogród szkodniki, np. turkucia podjadka, pędraki, drutowce, a kopiąc pracowicie swoje korytarze, napowietrza ziemię. Jednak mimo tych zalet, raczej chcemy się go pozbyć, by nie zniszczył roślin i nie rujnował żmudnie pielęgnowanego trawnika. Jakie są domowe sposoby na krety?

Spis treści:

Kto planuje budowę nowego ogrodzenia ogrodu, ten może wykonać głęboką podmurówkę (na 60 cm). Wtedy kret nie przedostanie się do ogrodu. Skuteczną zaporą jest też wąski rowek podobnej głębokości wzdłuż już istniejącego ogrodzenia, który zasypuje się drobnymi kamieniami.

Kret nie lubi kamienistego podłoża, więc nie przejdzie. Kreta można pozbyć się też przy użyciu siatki. To zabezpieczenie sprawdzi się na trawniku: siatka na krety jest dość gęsta, z polipropylenu, rozkłada się ją na głębokości 10 cm. Następnie trzeba ją przysypać ziemią i posiać trawę. Cena siatki przeciw kretom waha się od 20 do 30 zł za 10 m. Zwierzątko nie będzie tu kopać.

Krety nie lubią mocnych zapachów, które wydziela np.:

aksamitka,

bazylia,

czosnek,

komosa,

żywotnik,

czarny bez.

Niektóre z tych roślin można posadzić w rzędach, np. pomiędzy warzywami i to wystarczy, by odstraszyć krety. Będą czuły substancje wydzielane przez korzenie. Szczególnie skutecznym sposobem na to, jak pozbyć się kreta, jest umieszczenie w krecich korytarzach zmiażdżonych ząbków czosnku albo wlanie tzw. gnojówki z przefermentowanych liści czarnego bzu lub żywotnika.

Jak pozbyć się kreta, wykorzystując nie tyle wrażliwy węch, ile słuch? To zwierzę nie lubi hałasu: kret jest przewrażliwiony na jego punkcie. Dlatego skutecznie odstraszają go wbite w ziemię wiatraczki, które poruszane przez wiatr wydają dźwięk — możesz je kupić nawet w sklepie z zabawkami!

Jak pozbyć się kreta domowymi sposobami wiedząc już, że jednak nie odstraszył go tylko lekki hałas? Wykorzystaj puste plastikowe butelki i nałóż je na wbite w ziemię paliki. Będą się obijać o kawałki drzewa i skutecznie odstraszą krety.

Jednym z popularnych sposobów na krety jest karbid. Wiele osób uważa, że nie ma lepszej metody na odstraszenie szkodników. Puszka karbidu to koszt ok. 15 złotych. Wkłada się po jednej bryłce lub kilkanaście granulek do kilku tuneli, polewa wodą i zasypuje tunele. Następnego dnia można powtórzyć operację. Kret na pewno się wyniesie, bo wyjątkowo nie lubi tego zapachu. Karbid nie zabija kretów, ale płoszy je i odstrasza, dzięki czemu nie wracają do ogrodu. Substancja ta może odstraszyć także myszy i nornice.

Ponieważ kret boi się dźwięków, można odstraszać go, rzucając petardę. Wymyślono też specjalną pułapkę pirotechniczną z petardami. Umieszcza się ją w tunelu, a gdy zbliży się kret, petarda eksploduje. Urządzenie jest jednak drogie, kosztuje ok. 200 zł. Dźwięk petardy jest naprawdę głośny i może zagrozić bezpieczeństwu kreta. Warto przemyśleć takie rozwiązanie - szkodnika można wypłoszyć innymi sposobami, nie robiąc mu w ten sposób żadnej krzywdy.

Jak pozbyć się kreta naprawdę skutecznie, gdy nie pomagają zapachowe metody i butelki umieszczone na trawniku? W centrach ogrodniczych są odstraszacze np. w formie rur z zamontowanymi układami. Wbite w ziemię i wydają dźwięki o niskiej częstotliwości (200-500 Hz). Są zasilane bateriami R20 lub ogniwami solarnymi. Mają zasięg 500-800 m kw. Krety słyszą te niesłyszane przez nas dźwięki i to je odstrasza, a rozwiązanie wydaje się być bardziej humanitarne, niż stosowanie petard.

