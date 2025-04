Sosna zwyczajna to bardzo popularny w Polsce iglak, który chętnie wykorzystywany jest np. w roli świątecznego drzewka. Jedna kilkudziesięcioletnia sosna w ciągu doby produkuje tyle tlenu, żeby móc oddychać aż przez 3 doby. To naprawdę niezwykłe drzewa, dlatego jeśli masz ogród lub możliwość spacerów w sosnowych lasach, korzystaj z niej! Ciekawostką jest, że to głównie żywica sosny zwyczajnej, która porastała obszar dzisiejszego Bałtyku, zamieniła się w bursztyn.

Reklama

Spis treści:

Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), inaczej sosna pospolita, zajmuje większość powierzchni leśnej w naszym kraju, więc nie sposób nie wiedzieć, jak wygląda sosna zwyczajna. Jest rośliną jednopienną, nagonasienną, ponadto nie wytwarza owoców. Odpowiednikiem kwiatów u sosny i pozostałych iglaków są szyszki, które gęsto porastają drzewo i są niezbędne do jego rozmnażania. Igły sosny zwyczajnej mają barwę od szaroniebieskiej do ciemnozielonej, rosną w parach, są sztywne, skręcone, ostro zakończone. Na drzewie pozostają przez okres od 3 do 6 lat, mają 5 - 7 cm długości.

Sosna zwyczajna rośnie dość szybko, jednak potrzebuje kilkunastu lat, aby osiągnąć pokaźne rozmiary. Jeśli ma sprzyjające warunki i jest już bardzo starym drzewem, może sięgnąć nawet 50 metrów wysokości. Jak szybko rośnie sosna? W miastach dość wolno, ponieważ kiepsko radzi sobie w zanieczyszczonym powietrzu. W warunkach dzikich tempo wzrostu jest znacznie szybsze. Zwykle jest to ok. 50-70 cm rocznie.

Sosny rosną praktycznie w całym kraju (poza Bieszczadami, w których dominuje buk zwyczajny). W większości przypadków dorastają do 40 metrów. Sosna ma luźną, parasolowatą koronę. Kora sosnowa ma kolor szarobrązowy, w górnych partiach nabiera odcienia pomarańczowego.

fot. Jak szybko rośnie sosna/Adobe Stock, vodolej

Sosna zwyczajna najlepiej rośnie w pełnym słońcu, lubi naturalne warunki, źle czuje się w miastach, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest duże. Jeśli w swoim ogrodzie nie masz zbyt dużo miejsca, lepszym wyborem będzie sosna górska (kosodrzewina) - to drzewko małych rozmiarów, które prezentuje się bardzo dekoracyjnie.

W ogrodzie sosna najlepiej czuje się, jeśli jest on położony nieco na uboczu miasta lub na wsi. Wówczas ma optymalne warunki wzrostu i relatywnie czyste powietrze. Wymagania glebowe sosny zwyczajnej nie są wysokie: dobrze rośnie w suchej, piaszczystej, wręcz jałowej glebie. Toleruje różny odczyn pH.

Wytwarza korzeń palmowy, który rośnie głęboko nawet na 3 metry, dzięki czemu dobrze radzi sobie nawet tam, gdzie wilgotność jest bardzo mała. Aby sosna równo i gęsto rosła, warto co roku obcinać połowę jej młodych przyrostów, jeszcze zanim wykształci igły.

Jak sadzić sosnę zwyczajną?

Sosna zwyczajna nie lubi przesadzania - najlepiej przesadzać małe sadzonki, ew. te uprawiane w pojemnikach. Drzewko może być uprawiane także docelowo w donicy, jednak wówczas zdecydowanie wolniej rośnie.

Pamiętaj, że sosna zwyczajna zazwyczaj nie wymaga podlewania (jedynie świeżo po posadzeniu, kiedy jest młoda). Ponadto drzewo jest odporne na mrozy - często porasta lasy Syberii i świetnie radzi sobie w tamtejszych warunkach. Nie musisz więc okrywać go na zimę. Sosna dobrze znosi cięcie, a ran po cięciu nie trzeba niczym zabezpieczyć - drzewo zrobi to samo, wytwarzając żywicę.

fot. Sosna zwyczajna/Adobe Stock, simona

Niestety, sosna zwyczajna zwykle nie zdaje egzaminu jako choinka podczas Bożego Narodzenia. Najpopularniejszym wyborem, jeśli chodzi o drzewko świąteczne, jest świerk pospolity, jodła kaukaska lub świerk srebrny (kłujący). Sosna natomiast posiada zbyt rzadkie igły, przez co nie wygląda estetycznie, a cięższe ozdoby mogą gorzej się trzymać.

Sosna zwyczajna w roli drzewka bożonarodzeniowego ma jednak kluczową zaletę: produkuje olejki eteryczne, które uwalniają się w cieple, a więc wyjątkowo pięknie pachnie. Warto postawić w domu niewielkie drzewko (zamiast albo razem z główną choinką) albo włożyć do wazonu kilka uciętych, związanych ze sobą gałązek sosny. Trzymaj je w niewielkiej ilości wody. Niezależnie od tego, jaki gatunek drzewa wybierzesz, polecamy wybór żywej choinki. Jeśli wybierzesz ciętą, pamiętaj, aby dokupić odpowiedni stojak na choinkę, najlepiej z pojemnikiem na wodę. Choinki sztuczne doskonale imitują jodły czy świerki, jednak nie pachną, co w przypadku choinki dla wielu osób ma kluczowe znaczenie.

fot. Sosna zwyczajna jako choinka na Boże Narodzenia/Adobe Stock, Philip Steury

Sosna zwyczajna, szczególnie jej młode pędy, wykazują szereg zdrowotnych właściwości. Z tego powodu wykorzystywane są jako domowe metody dbania o zdrowie. Syrop z pędów sosny to naturalna metoda leczenia przeziębienia i wzmacniania odporności. Można go podawać nawet dzieciom. Dorosłym podpowiadamy za to, jak zrobić nalewkę z pędów sosny.

Preparaty sosnowe są stosowane także w leczeniu dolegliwości ze strony układu moczowego (m.in. zapalenie pęcherza) i pokarmowego (biegunki, problemy trawienne, zaburzenia apetytu). Maść z wyciągiem sosny wykorzystuje się w leczeniu łuszczycy, olejki eteryczne warto wykorzystywać do przygotowania inhalacji.

Ceny sadzonek sosny zwyczajnej są zróżnicowane: za małą sadzonkę sosny pospolitej zapłacisz ok. 5 zł, ale w sprzedaży w szkółkach roślin dostępne są zwykle duże drzewa o wysokości 2 - 3 metrów.

Cena sosny zwyczajnej o wysokości 200 cm (w pojemniku) dochodzi do 500 zł, za sosnę zwyczajną o wysokości 300 cm zapłacisz ok. 650 zł.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.11.2019.

Reklama

Czytaj także:Świerk pospolity - wymagania, uprawa i pielęgnacjaJodła koreańska - odmiany, choroby, pielęgnacjaDaglezja - drzewo iglaste do dużego ogrodu