Sosna himalajska (po łacinie pinus wallichiana), w naturze rośnie, jak wskazuje nazwa, w Himalajach. A dokładnie - w tamtejszych dolinach i na skąpanych w słońcu zboczach. Jej korona kształtem przypomina szeroki stożek, bo konary są szeroko rozpostarte, ugałęzione od samej ziemi. W naturze dorasta do 25 – 50 m.

Sosna himalajska - jak wygląda?

Niezwykłej urody, miękkie igły, zebrane w pęczki po pięć, osiągają długość 20 cm i malowniczo zwisają. Oryginalny jest też ich kolor – srebrzystoszary, a na młodych drzewkach niebieskawy, ponieważ z jednej strony pokryte są niebieskawym woskowym nalotem. Sosna himalajska wytwarza długie zakrzywione szyszki, tworzące skupiska (po kilka w pęczku) na długich szypułkach. Wiosną na końcach gałązek tworzą się nowe igły, które początkowo wyglądają jak pędzelki. To także dodaje sośnie himalajskiej malowniczości. Zadowala się przeciętną glebą.

Wysokość i tempo wzrostu sosny himalajskiej

Uprawiana w ogrodzie sosna himalajska przeciętnie przyrasta w ciągu roku 10 – 15 cm. Po 10 – 15 latach ma wysokość kilku metrów. Nie jest więc duża, ale warto pamiętać, wybierając dla niej miejsce, że, w odróżnieniu np.od sosny czarnej jest rozłożysta. Potrzebuje dla siebie trochę miejsca.

Gdzie posadzić sosnę himalajską?

Pięknie wygląda w większych ogrodach, gdy rośnie solo (jako soliter) na trawniku. Wtedy bowiem jej walory są najbardziej wyeksponowane. Odpowiada jej towarzystwo np. roślin wrzosowatych i niskich traw. Miejsce powinno być słoneczne i osłonięte od wiatru. Wtedy sosna będzie mniej narażona na przemarzanie. Bo chociaż mrozoodporność ocenia się na -30 st. C, to jednocześnie ogrodnicy przestrzegają, że w Polsce północno- wschodniej może przemarzać.

Są jednak i tacy ogrodnicy - amatorzy, którzy z powodzeniem w tamtych rejonach ją uprawiają. Twierdzą, że gdy posadzi się niewielką sadzonkę i chroni ją przez pierwsze lata przed mrozem, z czasem zahartuje się, przystosuje i już nie przemarznie.

Sosna bośniacka - idealna do małych ogrodów i na skalniaki. Jakie ma wymagania?

Ceny sadzonek i ich wysokość

W sprzedaży są sadzonki sosny himalajskiej w cenie od 4 zł do ok. 70 zł. Cena zależy od wysokości i wieku drzewka. Półtoraroczna sosenka o wysokości zaledwie ok. 10 cm kosztuje kilka zł. Za kilkuletnią sosnę himalajską, dochodzącą prawie do 1,5 m wysokości, rosnącą w sporym, trzylitrowym pojemniku trzeba zapłacić ponad 60 zł. Mamy wtedy jednak od razu okazałe drzewko. Wszystko więc zależy od tego, czy chcesz obserwować jak rośnie sosna himalajska niemal od niemowlęcia, czy chcesz, aby od razu po posadzeniu zdobiła ogród.

Wymagania sosny himalajskiej

Nie ma dużych wymagań, podobnie jak inne popularne w ogrodach gatunki sosny. Wystarczy jej zaciszne miejsce, słoneczne i przeciętna gleba, wilgotna, lekko kwaśna. W zasadzie nie toleruje tylko gleb gliniastych. Małą sosnę himalajską dobrze jest regularnie podlewać i na zimę podsypać pod nią kilkucentymetrową warstwę kory lub liści, aby chronić korzenie przez dużym mrozem. Starsze egzemplarze są właściwie bezobsługowe.

Sosna górska - mistrzyni przetrwania. Jakie odmiany warto posadzić w ogrodzie?

Odmiany sosny himalajskiej

Zebrina. Ma niebieskawe igły w żółte poprzeczne prążki.

Densa Hill. Igły mają intensywne zielononiebieskie zabarwienie.

Nana. To odmiana karłowa sosny himalajskiej, dorasta do 2 – 2,5 m. Igły są niebieskoszare.

Choroby sosny himalajskiej

Wprawdzie rzadko, ale czasami może się zdarzyć, że drzewko zacznie zrzucać igły i gałązki będą usychać. Przyczyną jest choroba grzybowa. Z reguły za jej atak odpowiada właściciel ogrodu, który popełnił jakieś błędy w uprawie. Możliwe, że sosna himalajska była przez dłuższy czas podtapiana przez nadmierne podlewanie lub dlatego, ze posadzono ją na nieprzepuszczalnej, gliniastej glebie.

Trzeba zastosować podlewanie fungicydem (środkiem grzybobójczym) np.Aliette, Mildex, Previcur, Proplant. Jeśli widać też deformację kory na pniu, pojawiły się na niej żółtawe narośla, a z gałęzi wycieka żywica, to można opryskiwać drzewko środkami przeciw chorobom grzybowym (np. Falcon, Dithane). Przede wszystkim jednak trzeba spulchnić glebę i dbać, aby pod sosną nie stała woda np. po ulewnym deszczu.

