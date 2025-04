Sosna czarna bywa też nazywana austriacką. Jej łacińska nazwa brzmi Pinus nigra. Pochodzi z rejonów Morza Śródziemnego i Azji mniejszej. Dość szybko rośnie. Wyrasta do wysokości 50 m. Na jednym drzewie występują zarówno kwiaty żeńskie i męskie. Ze względu na prosty, wysoki pień, grubą korę i drobne gałęzie jest cenionym surowcem. Odporna na zanieczyszczenia powietrza i sól drogową, dlatego najlepsza do uprawy w miastach i rejonach przemysłowych. W Stanach Zjednoczonych, gdzie jest bardzo popularna bywa sadzona wzdłuż dróg. W Polsce jej odmiany ozdobne chętnie sadzone są w ogrodach. Ceny sadzonek sosny zależą od ich wielkości i kształtują się od kilku do kilkudziesięciu złotych.

Sosna czarna "Nana"

Wolno rosnąca odmiana, po 30 latach osiąga zaledwie 3 metry szerokości. Roczne przyrosty osiągają ok.10 cm. Przybiera kulisty, zwarty, regularny pokrój. Ma bardzo długie, ostro zakończone igły. Wyjątkowo dekoracyjna i odporna odmiana, która nie ma szczególnych wymagań. Dobrze przystosowuje się do miejskich zanieczyszczeń. Nadaje się do małych ogrodów, rabat skalnych, na wrzosowiska oraz rabaty. Wymaga miejsca słonecznego.

Sosna czarna "Green Tower"

Kolumnowa, wolno rosnąca, dekoracyjna odmiana. Po 10 latach osiąga 2,5 m wysokości i 1 metr szerokości. Skierowane ku górze, grube pędy są mocno zagęszczone i zakończone dużym jasnym pączkiem. Igły długie, ciemnozielone ładnie się błyszczą. Odporna, mało wymagająca. Dobrze rośnie na każdej glebie. Można ją sadzić pojedynczo lub w szpalerach. Wymaga słonecznego miejsca.

Sosna czarna "Pyramidalis"

Dość szybko i wysoko rośnie. Sosna ma postać kolumnową.W wieku 30 lat osiąga ponad 6 metrów wysokości. Sztywne pędy układają się pionowo. Mało wymagająca, dobrze znosi suszę. Potrzebuje słonecznego miejsca.

Sosna czarna "Hornibrookiana"



Krzaczasta odmiana, która w wieku 10 lat osiąga zaledwie 1 m wysokości. Sztywne krótkie pędy są zakończone dużymi jasnymi pąkami. Sztywne, kłujące igły zebrane są po dwie. Świetnie się sprawdzi w ogródkach przydomowych i skalnych. Odporna, lubi słoneczne miejsce.

Sosna czarna "Pierrick Bregeon"

Karłowa odmiana, która tworzy prawie idealne kule. Zwykle szczepiona jest na niskim pni. Po 10 latach osiąga średnicę 50 cm. Ma krótkie, sztywne, gęsto ułożone igły. Rośnie dobrze w każdej glebie, dobrze znosi suszę. Wymaga słonecznego miejsca. Można uprawiać ją w dużym pojemniku na balkonie lub tarasie.

Sosna czarna "Green Rocket"

Rośnie wolno. W wieku 10 lat osiąga wysokość 2,5 m wysokości i 1 metr szerokości. Ma mocno zagęszczone grube pędy skierowane ku górze. Zakończone są dużym, jasnym pączkiem. Odmiana odporna jest na zanieczyszczenia przemysłowe, a także na niskie temperatury. Polecana do sadzenia pojedynczo, w grupach lub szpalerach.

Sosna czarna "Spielberg"

Bardzo wolno rośnie, przybiera prawie kulisty kształt. Po 10 latach osiąga 1,5 metra wysokości i 1,5-2 m szerokości. Ma długie sztywne igły. Dobrze rośnie w każdych warunkach. Polecana do sadzenia pojedynczo w eksponowanych miejscach.

Bonsai z sosny czarnej

Te niezwykłe rośliny fascynują maleńkim rozmiarem i oryginalnymi kształtami. Jeśli jesteś cierpliwa i lubisz eksperymentować możesz spróbować wyhodować bonsai z sosny czarnej. Nie jest to jednak łatwe dla amatorów. Niecierpliwi mogą kupić gotowe miniaturowe drzewko w doniczce . Ale cena takiego drzewka nie jest mała i może wynosić nawet kilka tysięcy złotych!

A to ciekawe:

Ponad 60 proc. polskich lasów stanowią sosny. Dominują lasy, bo świetnie sobie radzą na suchych i ubogich glebach piaszczystych.

Sosna jest powszechnie wykorzystywana w stolarstwie, do produkcji papieru i sklejki, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg i mebli.

Igliwie, pączki, młode szyszki i kora są surowcem leczniczym. Przez destylację żywicy otrzymuje się olejek terpentynowy i kalafonię. Kalafonia jest m.in używana do wyrobu przylepców, ma działanie bakteriobójcze. Olejek terpentynowy wchodzi w skład maści rozgrzewających.

