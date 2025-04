Sosna bośniacka pochodzi z Bałkanów. Rośnie tam na suchych glebach, często na terenach górzystych. Może dorastać nawet do 20 metrów, jednak u nas zwykle nie przekracza 10 m. Odmiany sosny bośniackiej polecane do ogrodów są niskie i rosną wolno. Po dziesięciu latach nie przekraczają 3 metrów, a często są jeszcze mniejsze. Roczny przyrost wynosi najwyżej 15 cm. To iglaste drzewko, o długich ostrych igłach można posadzić nawet na słabej glebie, byle w miejscu słonecznym. Ozdobą sosny bośniackiej są szyszki, u niektórych odmian purpurowofioletowe lub nawet kobaltowe, wyrastające jesienią na szczytach pędów. Z czasem szyszki stają się brązowe. W zależności od odmiany drzewko ma kształt stożka, kuli lub kolumny. Ta sosna jest równie atrakcyjna, jak inne gatunki np. wejmutka, czy sosna limba

Reklama

Wymagania sosny bośniackiej

Ta sosna może rosnąć nawet na trudnych terenach. Dobrze znosi zanieczyszczenia powietrza i gleby. Nie trzeba jej podlewać, zwłaszcza gdy trochę podrośnie i dobrze się ukorzeni. Preferuje gleby wapienne, ale przystosowuje się także do kwaśnych.

Naturalnie rośnie w Tatrach, ale możesz mieć ją również w swoim ogrodzie. Jakie wymagania ma sosna limba?

Sosna bośniacka: odmiany

Sosna bośniacka Satellit. Tworzy wąski, iglasty, zielony stożek, który po 10 latach ma ok. 2 m wysokości i 1 m średnicy. Pędy skierowane są do góry pod dość ostrym kątem. Długość igieł: 6 – 10 cm. Młode szyszki mają kobaltowy odcień.

Tworzy wąski, iglasty, zielony stożek, który po 10 latach ma ok. 2 m wysokości i 1 m średnicy. Pędy skierowane są do góry pod dość ostrym kątem. Długość igieł: 6 – 10 cm. Młode szyszki mają kobaltowy odcień. Sosna bośniacka Compact Gem. Jej igły ściśle przylegają do pędów, które są wzniesione do góry. Odporna na szkodniki i choroby, niska, rośnie wolno.

Jej igły ściśle przylegają do pędów, które są wzniesione do góry. Odporna na szkodniki i choroby, niska, rośnie wolno. Sosna bośniacka Schmidtii. Czasem spotyka się niepoprawną pisownię – sosna bośniacka Smidti. Rośnie wolno, ok. 3 cm na rok, po 15 latach osiąga zaledwie 1 m wysokości. Ma kulisty kształt, wygląda jak puchata kulka. Idealnie nadaje się do małych ogrodów, a nawet do donic. Jedna z niewielu odmian, które dobrze rosną w półcieniu. Szkółkarze oferują okazy szczepione tuż nad ziemią i szczepione na niewysokich pieńkach.

Czasem spotyka się niepoprawną pisownię – sosna bośniacka Smidti. Rośnie wolno, ok. 3 cm na rok, po 15 latach osiąga zaledwie 1 m wysokości. Ma kulisty kształt, wygląda jak puchata kulka. Idealnie nadaje się do małych ogrodów, a nawet do donic. Jedna z niewielu odmian, które dobrze rosną w półcieniu. Szkółkarze oferują okazy szczepione tuż nad ziemią i szczepione na niewysokich pieńkach. Sosna bośniacka Dolce Dorme. Ma kształt kolumnowy, rośnie wolno. Docelowa wysokość po kilkunastu latach to 3 metry. Szerokość korony wynosi maksymalnie 1 m.

Ma kształt kolumnowy, rośnie wolno. Docelowa wysokość po kilkunastu latach to 3 metry. Szerokość korony wynosi maksymalnie 1 m. Sosna bośniacka Malinki. Niska, podobna do sosny bośniackiej Compact Gem. Po 10 latach dorasta do ok. 1,60 m. Dość wcześnie, pojawiają się na niej dekoracyjne szyszki.

Sosna bośniacka: cena

Niewielkie sadzonki sosny bośniackie, niezależnie od odmiany są sprzedawane w cenie do 20 zł. Koszt jest porównywalny z ceną sadzonek innych sosen, np. sosny czarnej. Natomiast większe sadzonki, wysokości 50 cm lub więcej, w sporych pojemnikach, z których można je wysadzać do ogrodu praktycznie przez cały sezon, kosztują więcej, w granicach 50 zł. Najokazalsze sosny bośniackie do posadzenia w ogrodzie, które od razu okazale się prezentują to koszt do 85 zł.

Sosna himalajska - iglak dla koneserów, który zachwyci przechodniów

Sosna bośniacka: gdzie posadzić

Na skalniaku. To iglaste drzewko idealnie nadaje się do posadzenia w ogrodach skalnych, w towarzystwie innych niewielkich iglaków, a także wrzosów, traw, rozchodników, janowców.

To iglaste drzewko idealnie nadaje się do posadzenia w ogrodach skalnych, w towarzystwie innych niewielkich iglaków, a także wrzosów, traw, rozchodników, janowców. Na trawniku. Wyższą odmianę sosny bośniackiej, dorastającą do 2–3 metrów, można posadzić także na trawniku, jako tzw. soliter lub w malej grupie: 2 - 3 okazy.

Wyższą odmianę sosny bośniackiej, dorastającą do 2–3 metrów, można posadzić także na trawniku, jako tzw. soliter lub w malej grupie: 2 - 3 okazy. Na rabacie. Może dodać urody każdej słonecznej rabacie, obsadzonej kolorowymi krzewami i bylinami, np. perukowcem podolskim, berberysami o barwnych listkach, czosnkiem ozdobnym, trawami (rozplenicą japońską czy ostnicą włosowatą).

Może dodać urody każdej słonecznej rabacie, obsadzonej kolorowymi krzewami i bylinami, np. perukowcem podolskim, berberysami o barwnych listkach, czosnkiem ozdobnym, trawami (rozplenicą japońską czy ostnicą włosowatą). Na balkonie. Najwolniej rosnące odmiany mogą rosnąć w dużych, głębokich pojemnikach na balkonie lub na tarasie.

Reklama

Sosna górska - mistrzyni przetrwania. Jakie odmiany warto posadzić w ogrodzie?