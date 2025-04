Zastosowania sody oczyszczonej w domu są niezliczone, najczęściej przydaje się do czyszczenia trudnych do usunięcia plam. Jeśli nie wiesz jak wyczyścić rolety dzień noc, przygotuj roztwór wody z sodą i delikatnie pocieraj plamy.

Soda w ogrodzie to doskonały środek na mszyce, mrówki, a także typowe choroby roślin, w tym choroby grzybowe. Jakie zastosowanie ma soda w ogrodzie?

Spis treści:

Soda oczyszczona odstrasza mszyce, więc jest doskonałym sposobem na to, by bez szkody dla roślin pozbyć się tych insektów.

Przygotuj 1 litr ciepłej wody, wlej do butelki. Dodaj 1/4 łyżeczki sody oczyszczonej i pół łyżki oliwy. Roztwór wymieszaj, potrząsając butelką. Roztworem spryskuj zaatakowane rośliny w odstępie 3 - 4 dni. Zabieg powtarzaj, aż do pozbycia się szkodników.

Ślimaki w ogrodzie, zwłaszcza te bez muszli, to spory problem od wiosny do jesieni. Szkodniki potrafią zniszczyć uprawy warzywne, a także kwiaty.

Zastosowanie sody oczyszczonej do tępienia ślimaków i mrówek to sposób niehumanitarny, ponieważ soda, gdy dostanie się do organizmu ślimaka, wysusza go, przez co ten cierpi w męczarniach.

Jeśli los tych zwierząt leży ci na sercu, nie rozsypuj sody dookoła grządek. Nie mieszaj też sody z cukrem pudrem, by wytępić mrówki w domu czy w ogrodzie.

Soda oczyszczona pomoże zwalczyć uciążliwe choroby grzybowe, np. wywołane przez mączniaka rzekomego i mączniaka prawdziwego, a także plamistość liści.

Przygotuj 1 litr lekko ciepłej, przegotowanej wody. Dodaj pół łyżeczki sody oczyszczonej i kilka kropel delikatnego mydła w płynie lub płynu do mycia naczyń. Wymieszaj roztwór i przelej do butelki z atomizerem. Chore liście spryskuj roztworem kilka razy co 5-7 dni.

Już po 2 dniach zauważysz, ze nalot ciemnieje - to znaczy, że soda działa.

Soda znajduje także inne zastosowanie w ogrodzie i przy domu. Warto rozsypać ją w miejscach, w których pielenie chwastów jest wyjątkowo uciążliwe, np. w szczelinach kostki brukowej.

Jeśli chcesz pozbyć się mchu i chwastów, najpierw je wyrwij, a następnie posyp szczeliny sodą. Ograniczy ona rozwój chwastów w tym miejscu.

Soda przyda się także do czyszczenia kostki brukowej i tarasu wykonanego z betonu.

1 szklankę sody wymieszaj z 2 szklankami octu. Mieszankę nałóż na zabrudzoną kostkę i pozostaw na 30 minut. Po tym czasie wyszoruj szczotką ryżową i spłucz. W razie potrzeby zabieg powtórz.

Nie wiesz, czy gleba w ogrodzie ma odczyn kwaśny czy zasadowy? To ważne, jeśli chcesz posadzić rośliny takie jak wrzosy czy hortensje. Test z sodą oczyszczoną pozwoli ci oszacować, czy gleba ma odczyn kwaśny czy zasadowy, jednak jeśli chcesz wiedzieć ile dokładnie wynosi jej pH, przyda ci się kwasomierz glebowy lub papierek lakmusowy.

Wykop dołek w ziemi na głębokość szpadla, by pozyskać glebę do badania.

Z ziemi wybierz patyki, kamyki i części korzonków. Przesyp ziemię do słoika i dolej trochę wody, by uzyskać błoto. Następnie wsyp 1 łyżeczkę sody i obserwuj, co się dzieje.

Jeśli powierzchnia błotnistej gleby zaczyna się pienić to znaczy, że wchodzi ona w reakcję z sodą i ma odczyn kwaśny (pH poniżej 5).

Narzędzia ogrodnicze i doniczki, których chcesz użyć ponownie, trzeba nie tylko wyczyścić, lecz także odkazić. Inaczej choroby jednych roślin przeniosą się na drugie.

Wsyp niewielką ilość sody do doniczki, polej wodą i wyszoruj za pomocą szczotki. Podobnie postąp z narzędziami.

