Slow - nowy trend we wnętrzach!

Projektować w duchu idei slow oznacza przyjąć otwartą postawę, respektować naturę, samego siebie, działać długodystansowo. Koncepcja ta zdobywa w Polsce coraz więcej entuzjastów, a w ślad za tym rośnie liczba osób pragnących samodzielnie zaprojektować swoje wnętrze i jego dekoracje.

Reklama

fot. Lotari

Skąd się wzięło pojęcie "slow"?



Termin „slow design” został po raz pierwszy użyty w 2002 roku przez Alistaira Fuad Luke`a, brytyjskiego wykładowcę wiedzy o designie, trenera. Zastosował on to sformułowanie w odniesieniu do designu przyjaznego środowisku naturalnemu, promującego indywidualne podejście i równowagę między spełnianiem potrzeb własnych, społeczeństwa, a także otoczenia.

W praktyce slow design opiera się na wykorzystywaniu materiałów biodegradowalnych, promocji lokalnych przedsiębiorstw i twórczości, która nie powstaje pod wpływem chwili, lecz czasu – spożytkowanego na wnikliwe badania i dopasowanie produktu do rzeczywistych potrzeb rynku. W oparciu o tę filozofię, swoje produkty tworzą nie tylko manufaktury, ale również uznani producenci, obecni w świadomości klientów od wielu już lat. W duchu slow powstają zatem i dywany, obrazy, poduszki, ale też meble czy naczynia.

Propagatorzy tego trendu stawiają na indywidualność oraz niepowtarzalność swoich produktów i tym zjednują sobie klientów. Coraz więcej osób godzi się bowiem zapłacić więcej za produkt przyjazny środowisku, często powstały na indywidualne zamówienie, niż kupić element dekoracyjny tworzony w milionach sztuk, dostępny w niższej cenie.

Gadżety do domu w trendzie "slow"



Poduszki, zabawki dla dzieci, meble czy lampy już zdążyły zadomowić się na rynku produktów slow. Nowością mogą być natomiast rolety oraz tapety (np. marki Lotari), które choć powstają przy użyciu maszyny, opuszczają fabrykę jako pojedyncze sztuki, wyprodukowane na specjalne zamówienie. Dzięki funkcji Dec`N`Roll Lotari każdy z nas może zaprojektować produkt, który spełni wszystkie nasze oczekiwania, stając się niedostępną nigdzie indziej, wyjątkową ozdobą wnętrza.

Reklama

Personaliowane gadżety w trendzie "slow"



Dec`N`Roll od Lotari umożliwia samodzielne dobranie wzoru, który zostanie nadrukowany na wybranych elementach dekoracyjnych: roletach, tapetach, naklejkach easy-dot, lampkach oraz poduszkach. Wydruk odbywa się przy użyciu tuszu lateksowego, który w około 80 % składa się z wody. Pozostałą część tworzą przyjazne środowisku, bezwonne barwniki i cząsteczki lateksu. Dla osób, które chciałyby, aby ich wnętrze było w pełni bezpieczne, przyjazne dzieciom i niepowtarzalne, Dec`N`Roll stanowi alternatywę dla dostępnych w sklepach produktów gotowych.