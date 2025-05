Ślimaki w ogrodzie to problem, który pojawia się już wiosną. Szkodniki wychodzą na żer i niszczą młode listki oraz korzenie roślin i kwiatów. Szczególnie chętnie gromadzą się tam, gdzie rosną maliny, truskawki, nasturcje, dalie oraz buraki, marchew, sałata czy też kapusta.

Reklama

Aby pozbyć się tych szkodników w prosty sposób zastosuj owocową pułapkę. Jedyne, co będzie ci potrzebne to cząstki grejpfruta. To banalnie prosty patent, który w przeciwieństwie do fusów z kawy, nęci ślimaki atrakcyjnym dla nich zapachem. Dzięki tej naturalnej przynęcie szybko pozbędziesz się ślimaków z grządek i to bez stosowania chemicznych preparatów czy oprysków.

Grejpfrut na ślimaki - jak to działa?

Istnieje wiele naturalnych sposobów na to, by pozbyć się szkodników ze swojego ogrodu. Jedną z częstych metod jest stosowanie fusów z kawy bądź mocnego naparu z kawy na ślimaki. Jeśli jednak zależy ci na tym, aby zamiast odstraszenia szkodników, zwabić je w jedno miejsce i następnie przenieść daleko od posadzonych kwiatów, warzyw i krzaczków - zastosuj patent z grejpfrutem.

Oto szybka instrukcja co trzeba zrobić krok po kroku, aby owocowa pułapka zadziałała skutecznie:

Weź jednego dojrzałego grejpfruta i pokrój go na kilka kawałków (nie musisz obdzierać go ze skórki). Rozłóż cząstki gorzkiego owocu w ogrodzie, w miejscach częstego gromadzenia się ślimaków. Zostaw pułapkę na noc. Rano zobaczysz, że ślimaki zebrały się wokół grejpfruta. Teraz wystarczy już tylko wynieść je z dala od ogrodowych roślin.

Pułapka z grejpfruta na ślimaki pozwala pozbyć się szkodników w sposób nieinwazyjny, fot. Adobe Stock, Gina Sanders

Jakie są korzyści ze stosowania grejpfrutowej pułapki na ślimaki?

Grejpfrutowa pułapka wabiąca na ślimaki ma wiele zalet. Przede wszystkim jest w pełni naturalna i pozwala w sposób nieinwazyjny pozbyć się szkodników. Dzięki niej nie musisz sięgać po chemiczne opryski, które mogą okazać się niebezpieczne chociażby dla zwierząt domowych.

Dodatkowo to bardzo tani sposób na to, aby wygonić nieproszonych gości i uchronić warzywa i kwiaty przed zniszczeniem. Koszt zakupu grejpfruta to zaledwie kilka złotych. A dodatkowo część miąższu możesz zjeść jako przekąskę lub wykorzystać do przygotowania deseru.

Co jeszcze działa na ślimaki w ogrodzie?

Jeśli zależy ci na tym, aby zamiast pułapek potraktować szkodniki opryskiem, ale nadal nie rezygnować z naturalnych, domowych metod, możesz wykorzystać składniki w swojej kuchni. Oprysk na ślimaki z octem zapobiega zniszczeniu plonów poprzez unicestwienie szkodników. Warto stosować go w szczególności po deszczach, ponieważ pomrowy najlepiej czują się w wilgotnym środowisku.

Innym ekologicznym sposobem na ślimaki jest zasadzenie niektórych gatunków roślin, na przykład tymianku, czosnku, cebuli albo majeranku.

Czytaj także: