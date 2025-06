Skuteczny nawóz do petunii znajdziesz w spożywczaku. To tanie warzywo wystarczy zalać wodą

Petunie potrafią kwitnąć bez przerwy aż do jesieni, ale tylko wtedy, gdy regularnie dostają to, czego potrzebują. Zamiast sięgać po sklepowe nawozy, przygotuj im naturalną odżywkę z jednego taniego warzywa. Zalej je wodą, odstaw na chwilę i gotowe. Taki domowy sposób nie tylko wzmocni roślinę, ale też pobudzi ją do wypuszczania nowych kwiatów.