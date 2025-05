Skuteczny i darmowy nawóz do pelargonii robię z tych z kuchennych resztek. Doniczki są ciężkie od kwiatów

Jeżeli chcesz, żeby twoje pelargonie zachwycały obfitym kwitnieniem i zdrowym wyglądem, sięgnij po to, co masz pod ręką. Skórki awokado, które do tej pory traktowałaś jak odpad, mogą stać się najcenniejszym wsparciem dla twoich roślin doniczkowych. A wszystko to bez wydawania ani złotówki.