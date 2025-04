Winogrona możesz rozmnażać na kilka sposobów. Najprościej odciąć krótkie odcinki łodyg z najlepszych roślin i ukorzenić je. W ten sposób powstaną sadzonki. Należy to robić zimą.

Krok po kroku:

Odetnij część rośliny, która urosła w ciągu ostatniego sezonu. Usuń skórzaste boczne wypustki.

Potnij tę część łodygi na fragmenty o długości 20-25 cm. Aby zapamiętać, który koniec jest końcem górnym, a który dolnym zastosuj prosty sposób: górny koniec odetnij pod kątem ostrym, dolny zaś prostopadle.

Dolny koniec każdego z fragmentów odciętej łodygi zanurz w ukorzeniaczu, następnie owiń mchem, włóż do plastikowej torebki i umieść w chłodnym pomieszczeniu (0 lub +1st. C). Możesz także umieścić je w wilgotnym piasku lub torfie. Tak przetrzymywane łodygi zaczynają wytwarzać korzenie i lepiej się przyjmują.

Wczesną wiosną, gdy dni staną się pogodne i słoneczne zasadź je w ziemi. Pamiętaj, by umieścić je dolnym końcem w podłożu, pozostawiając nad powierzchnią jedynie szczytowy pąk. Po roku sadzonki powinny być gotowe do zaszczepienia lub przesadzenia w docelowe miejsce.

Winorośl można rozmnażać także przez odkłady: zwykłe, płaskie i powietrzne.

Odkład zwykły

Przygotowuje się go wiosną. Zdrewniały jednoroczny należy pęd łukowato przygiąć i umieścić w wykopanym dołku o głębokości 15-20 cm. Aby się z powrotem nie odginał należy go obciążyć drewnianą kulką, po czym zasypać próchniczą ziemią i mocno ją ugnieść. Koniec pędu należy przywiązać do palika. Do jesieni na wygiętej i przysypanej ziemią części pędu wytworzą się korzenie. Jesienią lub wiosną odkład się odcina i sadzi na stałe miejsce.

Odkład płaski

Jest pewną modyfikacją odkładu zwykłego. Aby go przygotować, należy w kierunku pędu wykopać rowek o głębokości ok. 5 cm i ułożyć poziomo na jego dnie pęd. Obciąża się go drewnianymi kulkami i przykrywa cienką warstwą próchniczej ziemi. Po pewnym czasie z pąków na przykrytym pędzie wyrastają pionowo pędy boczne, które w miarę wzrostu trzeba obsypać kilkakrotnie, podobnie, jak przy kopczykowaniu. Do jesieni pędy powinny się ukorzenić. Po zakończeniu wegetacji odcina się je sekatorem od rośliny matecznej (przy nasadzie pędu głównego) i wysadza na miejsce stałe.

Odkład powietrzny

Pęd krzewu obkłada się wilgotnym torfem, folią i obwiązuje z dwóch stron (u góry i dołu torfu) sznurkiem. Po kilku miesiącach, gdy wytworzą się korzenie i zaczną przerastać torf, pęd trzeba odciąć poniżej dolnego zawiązania, zdjąć folię i wraz z torfem posadzić w miejscu przeznaczenia.

