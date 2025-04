Jeśli masz ogródek, posadź choć kilka sadzonek truskawek. Coraz częściej można spotkać także truskawki w doniczkach, uprawiane na balkonie. Zwłaszcza odmiany zwisające. Z jednego krzaczka nie zbierze się dużego plonu, ale taka uprawa daje dużo radości. Większość sadzonek truskawek można sadzić jesienią i wiosną. Nie mają dużych wymagań, rosną nawet na słabej glebie. Choć oczywiście większy plon dadzą, gdy będą rosły w żyznej ziemi.

Reklama

Spis treści:

Kopane odmiany truskawek to po prostu sadzonki z gołymi korzeniami. Do uprawy amatorskiej można je kupić u lokalnych rolników czy na bazarkach warzywnych lub dostać za darmo od zaprzyjaźnionego działkowicza, kuzyna lub plantatora truskawek.

Oczywiście kopane odmiany truskawek sprzedawane są również w sklepach ogrodniczych, w sieci oraz przez szkółki truskawek. Tych ostatnich jest jednak w Polsce raczej niewiele. Uprawa truskawki nie jest trudna, a sam owoc świetnie smakuje bez względu na odmianę.

Zaletą truskawek kopanych jest przede wszystkim niska cena (w granicach 0,50 zł/szt). Jeśli są zdrowe, ich korzenie nie są przesuszone i szybko zostaną posadzone i podlane, to na pewno będą dobrze rosły, i już podczas najbliższej wiosny zakwitną i zawiążą owoce.

Jeśli jednak chcesz uprawiać truskawki na większą skalę, a później je sprzedawać, to najlepiej kupić odmiany i sadzonki ze świadectwem kwalifikacji materiału szkółkarskiego wystawiane przez PIORN czyli Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wtedy jest pewność, że sadzonki truskawek nie są zainfekowane przez patogeny.

fot. Odmiany truskawek/Adobe Stock, barmalini

Truskawki Frigo są obecnie bardzo modne. Niektórzy mówią, że to tzw. superodmiana, ale w rzeczywistości to po prostu inny rodzaj sadzonek. Mają wiele zalet. Bardzo dobrze się przyjmują w większości warunków glebowych i dobrze rosną zarówno w szklarniach, jak i bezpośrednio w gruncie na "wolnym powietrzu". Sadzonki truskawek frigo dzieli się na klasy: A+, A, B. Tylko klasa A+ daje obfity pierwszy plon. Pozostałe klasy dają niski pierwszy plon, do 100 g z rośliny.

Ich wadą jest jednak wysoka cena, bo za pojedynczą sadzonkę trzeba zapłacić 2–3 zł, a czasem nawet więcej. Dostępne są zazwyczaj tylko wiosną, do początku lata i wtedy się je sadzi. Tylko nieliczne odmiany można kupić jesienią.

Są to truskawki bezlistne, wyciągnięte z chłodni. Tam były trzymane od momentu wykopania ze szkółki (robi się to jesienią lub na początku zimy). Po rozmrożeniu sadzi się sadzonki frigo do ziemi i już po 2 miesiącach, czasem po 30 dniach, wydają owoce.

Sadzenie jesienią nie bardzo ma sens, bo jeszcze w tym samym roku pojawiłyby się kwiaty i zawiązki owoców, które nie zdążyłyby dojrzeć przed mrozem. Jeśli ktoś decyduje się na jesienne sadzenie frigo, to musi zerwać kwiaty, aby truskawki przezimowały. W kolejnym roku, będą już owocować normalnie, tak jak dana odmiana zwykle owocuje. Najlepiej sadzić je wiosną.

Większość popularnych odmian truskawek sprzedawana jest w doniczkach rozsadowych. Mogą być uprawiane w gruncie lub w skrzyniach czy donicach.

Doniczki rozsadowe są małe, plastikowe, połączone np. po kilka lub kilkanaście sztuk. Sadzonki truskawek rosną w nich w jałowym podłożu torfowym. Można je sadzić właściwie przez cały sezon wegetacyjny, także jesienią, byle nie za późno. Chodzi o to, aby przed zimą zdążyły się ukorzenić i wzmocnić.

Elsanta. Owocuje od połowy czerwca do połowy lipca. Owoce duże, błyszczące, skórka jasnoczerwona. Bardzo plenna.

Owocuje od połowy czerwca do połowy lipca. Owoce duże, błyszczące, skórka jasnoczerwona. Bardzo plenna. Korona. Odmiana owocuje od początku czerwca do połowy lipca. Ma sercowate, nieco wydłużone owoce, intensywnie czerwone.

Odmiana owocuje od początku czerwca do połowy lipca. Ma sercowate, nieco wydłużone owoce, intensywnie czerwone. Truskawka olbrzymia. Owocuje od początku czerwca do końca czerwca. Ma duże, jędrne, ciemnoczerwone owoce z połyskiem. Wyjątkowo trwałe po zbiorze.

Owocuje od początku czerwca do końca czerwca. Ma duże, jędrne, ciemnoczerwone owoce z połyskiem. Wyjątkowo trwałe po zbiorze. Honeoye. Owocuje od połowy maja do połowy czerwca. Owoce smaczne, z początku duże, później nieco drobniejsze o atrakcyjnym wyglądzie

Owocuje od połowy maja do połowy czerwca. Owoce smaczne, z początku duże, później nieco drobniejsze o atrakcyjnym wyglądzie Polka XXL. Owocuje od początku czerwca do połowy lipca. Owoce średniej wielkości, żywo czerwone z silnym połyskiem, smaczne i aromatyczne

Owocuje od początku czerwca do połowy lipca. Owoce średniej wielkości, żywo czerwone z silnym połyskiem, smaczne i aromatyczne Murzynka. Owocuje Od połowy czerwca do połowy lipca. Polecana na konfitury i do mrożenia. Owoce duże.

Owocuje Od połowy czerwca do połowy lipca. Polecana na konfitury i do mrożenia. Owoce duże. Senga sengana. Owocuje od połowy czerwca do połowy lipca. Jedna z najsmaczniejszych. Bardzo plenna. Owoce ciemnoczerwone.

Owocuje od połowy czerwca do połowy lipca. Jedna z najsmaczniejszych. Bardzo plenna. Owoce ciemnoczerwone. Pinka Panda. Idealna truskawka na balkon, do pojemników. Odmiana zwisająca, o ładnych różowych kwiatach i smacznych owocach.

fot. Odmiany truskawek/Adobe Stock, DiedovStock

Truskawki pnące są idealne w szczególności na balkony, gdzie jest mniej miejsca na rozległe skrzynie. Zwisające pędy wypuszczają owoce, a z górnej części rozwijają się liście. Zajmują niewiele miejsca i owocują dość obficie przez większość sezonu truskawkowego.

Dodatkowo odmiany pnące świetnie sprawdzają się do uprawy w rurach i beczkach. Niektóre odmiany (np. Elan) owocują aż do pierwszych przymrozków. Idealnie sprawdzą się też do szklarni i zabudowanych balkonów.

Najpopularniejsze odmiany pnące i zwisające truskawek to:

Selva. Posiada smaczne owoce oraz potrafi powtórzyć owocowanie.

Posiada smaczne owoce oraz potrafi powtórzyć owocowanie. Everest. Owoce tej odmiany są mniej smaczne, ale idealnie sprawdzają się do koktajli czy deserów.

Owoce tej odmiany są mniej smaczne, ale idealnie sprawdzają się do koktajli czy deserów. Elan. Odmiana, która owocuje bardzo długo i wypuszcza duże, soczyste truskawki.

Odmiana, która owocuje bardzo długo i wypuszcza duże, soczyste truskawki. Super Star. Ta odmiana charakteryzuje się bardzo długimi pędami i obfitym owocowaniem.

Ta odmiana charakteryzuje się bardzo długimi pędami i obfitym owocowaniem. Temptation . Wypuszcza bardzo dobre owoce, ale jest nieodporna na mróz.

. Wypuszcza bardzo dobre owoce, ale jest nieodporna na mróz. Pink Panda. Ma niewielkie owoce, ale za to wypuszcza piękne, dekoracyjne kwiaty w purpurowej lub ciemnoróżowej barwie.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.09.2018.

Reklama

Czytaj także:

Czym nawozić truskawki?

Czy pies może jeść truskawki?

Obiad z truskawkami