Najbardziej popularne są odmiany klasyczne pelargonii czyli rabatowe i bluszczolistne, które malowniczo zwisają.

Pelargonie rabatowe

Nazywane bywają zonalami. Rosną do góry. Mają soczysto zielone, pokryte meszkiem łodygi i liście, a także liczne małe kwiaty, które rosną w dużych, prawie kulistych kwiatostanach. Wymagają regularnego ręcznego obrywania zwiędniętych kwiatów.

Pelargonie bluszczolistne

Rosną kaskadowo, wyglądają szczególnie atrakcyjnie w wiszących donicach, koszach, okiennych skrzynkach. Często mają woskowate, błyszczące liście i wiotkie łodygi. Mają zdolność do "samooczyszczania" – zwiędnięte kwiaty po prostu odpadają.

Nowe odmiany

Co roku powstają nowe odmiany międzygatunkowe. To hybrydy pelargonii bluszczolistnych i rabatowych, z których część rośnie pionowo, a część ma długie, smukłe pędy. Są coraz bardziej popularne, ponieważ mają wiele pozytywnych cech zarówno pelargonii bluszczolistnych, jak i rabatowych: kwitną bujnie, są trwałe i odporne na warunki pogodowe, a także niezwykle różnorodne. Hybrydy międzygatunkowe mogą być uprawiane nie tylko w donicach i skrzyniach balkonowych, ale wiele odmian nadaje się z powodzeniem na kwietniki.

Jak zrobić sadzonki pelargonii

Rośliny ładnie wyglądają tylko przez 2-3 lata, potem trzeba zrobić z nich młode sadzonki. Najlepszą porą jest luty-marzec lub sierpień.

Krok po kroku:

1. Odetnij dorodny, boczny pęd o długości 6-10 cm. Pozostaw na pędzie 2-3 listki, pozostałe usuń. Użyj ostrego noża, by nie miażdżył tkanek rośliny.

2. Po ścięciu odłóż sadzonkę na 2 godziny i dopiero po tym czasie włóż do naczynia z wodą lub od razu do doniczek wypełnionych piaszczystą ziemią albo mieszanką odkwaszonego torfu z piaskiem w proporcji 1:1. Takie podłoże łatwo chłonie wodę i jest przewiewne. Jeśli ukorzeniasz odnóżki w ziemi użyj ukorzeniacza do sadzonek niezdrewniałych, który zawiera syntetyczne hormony roślinne oraz fungicydy zapobiegające gniciu. Dzięki temu przyspiesza tworzenie się korzeni.

3. Zanurz końce roślin w ukorzeniaczu, a następnie umieść je w naczyniu z podłożem. Postaw je w widnym, ale nie nasłonecznionym miejscu. Regularnie podlewaj. Gdy młode rośliny wypuszczą korzenie i zaczną wypuszczać nowe listki przesadź je w ziemię odpowiednią dla danej odmiany.

Warto wiedzieć

Gdy młoda sadzonka nieco podrośnie utnij jej wierzchołek wówczas ładnie się rozkrzewi.

Jeśli zrobisz sadzonki pod koniec lata, przechowaj je podobnie, jak starsze rośliny w widnym i chłodnym pomieszczeniu.

Wynieś je na dwór w następnym roku, gdy na dworze zrobi się ciepło i przestaną grozić przymrozki

