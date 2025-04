Stokrotki (inaczej zwane gęsimi pępkami, stokrociami lub przypołudnikami) to jedne z najbardziej wdzięcznych kwiatów, które potrafią wnieść wiele uroku do każdego ogrodu. Są niewielkie, ale niezwykle efektowne, a ich delikatne kwiaty w białych, różowych i czerwonych odcieniach stanowią wiosenny symbol świeżości. Wiele osób chce jak najszybciej wiosną zobaczyć je na rabatach lub balkonie. Jednak nie każda stokrotka nadaje się do marcowego sadzenia na zewnątrz.

Reklama

Czy można sadzić stokrotki w marcu?

Tak, to możliwe, ale na pewno powinno odbyć się to w końcu marca i tylko wtedy, gdy nie ma w prognozach sporych przymrozków. I faktycznie mowa o sadzeniu, a nie siewie, bo wysiew powinien odbywać się w czerwcu, nie wcześniej. Zatem marcowe sadzenie stokrotek może dotyczyć wyłącznie gotowych, zdrowych i podrośniętych sadzonek ze sklepu ogrodniczego lub z domowej uprawy.

W dodatku nie każda stokrotka dobrze zniesie wsadzenie jej do gruntu już w marcu. Niskie temperatury lepiej znoszą tzw. pełne stokrotki (takie jak te różowe na zdjęciu niżej). Zwykłe stokrotki są o wiele bardziej wrażliwe na przymrozki, więc z ich sadzeniem lepiej poczekać do kwietnia, nawet do drugiej połowy.

Oczywiście te delikatniejsze odmiany stokrotek można kupić już w marcu i przetrzymać je w domu w chłodnym miejscu. Można je od razu przesadzić do nieco większych doniczek. Jednak co najmniej do końca marca powinny przeczekać w pomieszczeniu. Potem wraz z ziemią z doniczki można je zasadzić w ogrodzie.

Sadząc stokrotki do gruntu, warto wykopać dość głęboki dołek, który pozwoli dość głęboko umieścić korzenie, które w całości muszą zostać schowane pod ziemią. Kwiaty te lubią stanowiska słoneczne, ewentualnie zniosą półcień, i dość żyzne podłoże. Dobrze tolerują sąsiedztwo innych kwiatów. Przed posadzeniem warto dodać do gleby kompost lub naturalny nawóz, np. obornik granulowany, aby zapewnić roślinom odpowiednie składniki odżywcze.

Jak sadzić stokrotki?

Jeśli decydujesz się na sadzonki zakupione w sklepie ogrodniczym lub przygotowane wcześniej, proces sadzenia jest bardzo prosty:

Wybierz miejsce w ogrodzie i przygotuj glebę, spulchniając ją na głębokość ok. 20 cm. Wykop dołki na głębokość odpowiadającą wielkości bryły korzeniowej (zazwyczaj ok. 5–7 cm). Umieść sadzonkę w dołku i delikatnie przysyp ziemią. Ugnieć podłoże wokół rośliny i dokładnie podlej.

fot. Stokrotki pełne do wysadzania w marcu/ Adobe Stock, Katarzyna

Jak dbać o zasadzone w marcu i kwietniu stokrotki?

Kwiaty te potrzebują stale wilgotnego podłoża, dlatego po wsadzeniu ich na rabatę czy do większej doniczki, trzeba je podlewać. Nie znoszą suszy, ale nie przepadają też za staniem w wodzie, więc trzeba się koło nich trochę nachodzić, aby miały wilgotno, ale nie całkiem mokro.

Najlepiej sprawdzać co jakiś czas wilgotność ziemi. Jeśli na głębokości 6-7 cm jest sucho, to znak, że dla stokrotek może być za sucho, i koniecznie trzeba je podlać. Jak uprawiać stokrotki w doniczkach? Sprawdzaj wilgotność podłoża na głębokości 3-5 cm. Jest tam sucho? Czas podlać kwiaty.

Jeśli w marcu pojawiają się jeszcze silne przymrozki, warto przykryć młode rośliny agrowłókniną.

Po tygodniu od wsadzenia kwiatów na rabatę lub do doniczki można je już nawieźć wieloskładnikowym nawozem do kwiatów. Otrzymają wtedy dawkę substancji odżywczych, które umożliwią im wzrost i przygotowanie do kwitnienia. Kolejne nawożenie, jeśli pierwsze odbędzie się na początku kwietnia, należy zrobić na początku czerwca i na początku sierpnia.

Wokół nowych sadzonek stokrotek warto oczyszczać ziemię z chwastów. Można ją okryć włókniną lub korą, aby spowolnić wzrost niepożądanych roślin.

Reklama

Czytaj także:

Jak sadzić mieczyki, żeby się nie przewracały?

Co posadzić obok bratków, żeby kwietnik był zdrowy?

Tak zrobisz skuteczny nawóz z banana