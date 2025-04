Bratki to jedne z najpopularniejszych wiosennych kwiatów, a marzec to idealny moment na ich sadzenie. Odpowiednio pielęgnowane odwdzięczają się bujnym i długim kwitnieniem. To mało wymagające i odporne rośliny, dlatego możesz posadzić je nawet bardzo wcześnie.

Kiedy sadzić bratki w marcu?

Bratki śmiało możesz sadzić już w pierwszej połowie marca, kiedy temperatury stopniowo wzrastają, a mrozy zdarzają się coraz rzadziej. Bratki to kwiaty odporne na przymrozki i chłód, dlatego poradzą sobie także pod koniec zimy.

Bratki z nasion czy sadzonek?

Choć sadzonki bratków dostępne są w wielu sklepach, marketach i na targowiskach, możesz je także wysiać samodzielnie z nasion. Tego jednak nie możesz zrobić w marcu. Idealny moment to przełom czerwca i lipca albo stycznia i lutego. Czasem bratki przyjmują się też wysiane pod koniec września - wówczas możesz wysiać je bezpośrednio do gruntu.

Najpopularniejszy termin wysiewu bratków to jednak czerwiec i lipiec. Nasiona wysiewa się do rozsadników lub specjalnych skrzynek, a we wrześniu przesadza na miejsce stałe. Rośliny przezimują w gruncie i zakwitną już wczesną wiosną następnego roku.

Jeśli chcesz wysiać je w styczniu, musisz trzymać bratki w domu, w dedykowanym pojemniku rozsadowym. Tak posiane bratki wymagają jednak doświetlania (najlepiej specjalną żarówką do roślin) oraz przechowywania w temperaturze 15-18 stopni.

fot. To idealny moment na sadzenie bratków/Adobe Stock, Struzhkova Ilona

Co lubią, a czego nie lubią bratki?

Bratki najlepiej rosną w miejscach słonecznych lub jedynie lekko zacienionych. Zbyt duży cień może osłabić kwitnienie, dlatego dobrze jest znaleźć dla nich miejsce, które będzie dobrze nasłonecznione przez kilka godzin dziennie.

Pamiętaj też, że bratki dobrze czują się w podłożu żyznym i przepuszczalnym. Najlepsza dla nich będzie gleba lekko kwaśna lub o pH zbliżonym do neutralnego.

Sadzenie bratków do ziemi i doniczek

Jeśli chcesz posadzić je bezpośrednio w gruncie w ogrodzie, warto wcześniej przekopać ziemię i zasilić ją kompostem lub uniwersalną ziemią ogrodową. W doniczkach z kolei najlepiej sprawdzi się gotowa mieszanka do roślin kwitnących.

Najlepsza pora na sadzenie bratków

Jeśli sadzisz gotowe sadzonki, najlepiej robić to w dni pochmurne lub pod wieczór. Bratki mogą się "zestresować", jeśli prosto z magazynu sklepowego trafią na pełne słońce. Zachowaj odstępy 10-15 cm między roślinami - bratki bardzo lubią mieć przestrzeń do rozrastania się.

Na początku takie odstępy nie będą wyglądać atrakcyjnie, ale już po kilku tygodniach kolorowe kwiaty będą "wylewać się" z doniczek!

Jak pielęgnować bratki?

Bratki nie wymagają częstego podlewania, ale nie lubią przesuszenia. W marcu warto podlewać je umiarkowanie, szczególnie w cieplejsze dni. Aby przedłużyć ich kwitnienie, regularnie usuwaj przekwitłe kwiaty.

