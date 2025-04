Uprawa rzodkiewki nie należy do skomplikowanych - to warzywo potrzebuje tylko odpowiednio nasłonecznionego miejsca i regularnego podlewania. Rzodkiewka ma krótki okres wegetacyjny - jest gotowa do zbioru już po około 4-5 tygodniach od wysiewu. Dorasta do około 15-20 cm wysokości.

Rzodkiewka nie lubi towarzystwa pomidorów, za to świetnie znosi obecność marchewki, ogórków, sałaty czy groszku.

Jak uprawiać rzodkiewkę?

Rzodkiewkę wysiewa się prosto do gruntu na głębokość 1 cm. Dużym plusem tego wiosennego warzywa jest to, że jest odporna na lekkie przymrozki - można więc ją wysiewać już w marcu. Najlepiej robić to na tak zwane raty (co kilkanaście dni), co zapewni regularne zbiory przez cały sezon.

Odległość między rzędami rzodkiewki powinna sięgać około 20-30 cm. Ważnym zabiegiem w jej uprawie jest regularne spulchnianie gleby. Można również dodatkowo nawozić rzodkiewkę (nawozami organicznymi), aby zbiory były bardziej okazałe.

fot. Adobe Stock

Rodzaj gleby

Rzodkiewka lubi lekkie, żyzne i próchnicze gleby. Nieźle znosi lekkie zakwaszenie, niezbyt dobrze natomiast radzi sobie na kwaśnych glebach, gdzie np. wcześniej rosły inne warzywa kapustne oraz na glebach ciężkich, gdzie może dochodzić do deformacji korzeni.

Ilość wody

Przy uprawie rzodkiewki niezwykle ważne jest regularne, ale umiarkowane podlewanie - zbyt duża ilość wody powoduje słabe wybarwianie korzeni i mniej wyraźny smak warzywa.

Temperatura

Rzodkiewka lubi niezbyt wysokie temperatury - optymalna temperatura do wzrostu wynosi 10-15 stopni Celsjusza (jeśli jest wyższa, wytwarza pędy kwiatostanowe, a jeśli niższa niż - 5 stopni C, przemarza).

Najsmaczniejsza i najbardziej wybarwiona będzie rzodkiewka posiana wczesną wiosną lub późną jesienią.

Ilość światła

Rzodkiewka uwielbia światło, najlepiej siać ją w mocno nasłonecznionych miejscach.

