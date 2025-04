Aby bez kwitł długo i obficie, potrzebuje nawożenia i pielęgnacji. Choć jest łatwy w uprawie i dobrze radzi sobie w większości warunków, nie zaszkodzi dodać mu odrobinę energii. Doskonałym nawozem do bzów będą fusy z kawy, idealne także do wielu innych kwasolubnych roślin. Jak je stosować?

Dlaczego bez lubi fusy z kawy?

Fusy z kawy to prawdziwa bomba odżywcza, którą można z powodzeniem wykorzystać w ogrodzie. Zawierają szereg cennych składników mineralnych, takich jak azot, potas, magnez, wapń, a także śladowe ilości fosforu i innych mikroelementów. Azot wspiera intensywny wzrost pędów i liści, a potas poprawia odporność roślin i stymuluje kwitnienie. Wapń natomiast poprawia strukturę gleby i przeciwdziała jej zakwaszeniu w dłuższej perspektywie.

Same w sobie fusy mają lekko kwaśny odczyn, dzięki czemu doskonale zakwaszają glebę i utrzymują optymalne warunki pH. Dodatkowo fusy poprawiają strukturę gleby i sprawiają, że staje się ona bardziej pulchna i przepuszczalna, co przekłada się na lepszy dostęp powietrza i wody do korzeni.

Nawóz do bzu z fusów kawy to świetny sposób na poprawę kwitnienia, fot. Adobe Stock, arkadiwna

Jak zrobić nawóz z fusów kawy pod bez?

Stosowanie fusów z kawy jako nawozu do bzu jest proste i nie wymaga specjalnych przygotowań. Regularnie zbieraj fusy po zaparzonej kawie. Możesz wykorzystać zarówno świeże, jak i wysuszone resztki, ale pilnuj, aby nie zaczęły pleśnieć. Świeże fusy albo wykorzystaj od razu, albo dokładnie wysusz na ręczniku papierowym.

Następnie rozsyp cienką warstwę fusów wokół podstawy krzewu, unikając bezpośredniego kontaktu z łodygą, aby nie dopuścić do jej gnicia. Dobrze jest delikatnie wmieszać fusy w wierzchnią warstwę gleby, dzięki temu składniki odżywcze szybciej się wchłoną i lepiej trafią do korzeni.

Po rozsypaniu odczekaj kilka minut, a następnie obficie podlej bez. Pomoże to uwolnić zawarte w fusach mikroelementy i przemieścić je głębiej w glebę. Taki domowy nawóz można stosować co 2-3 tygodnie w trakcie sezonu wegetacyjnego, czyli od wczesnej wiosny aż do końca lata. Bez odwdzięczy się zdrowym wzrostem i spektakularnym kwitnieniem.

