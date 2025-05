Aspiryna, choć kojarzy się głównie z lekiem na ból głowy albo kaca, świetnie sprawdza się w ogrodzie. Możesz ją wykorzystać do pielęgnacji ciętych kwiatów, a także jako domowy nawóz do kwasolubnych kwiatów doniczkowych i ogrodowych. To genialna odżywka do azalii, które uwielbiają kwaśne podłoże - na pewno odwdzięczą się bujnym kwitnieniem.

Jak działa aspiryna na krzewy azalii?

Aspiryna skutecznie wspiera wzrost roślin. Substancją aktywną jest tu kwas acetylosalicylowy, który w niewielkich dawkach działa jak naturalny booster dla azalii i stymuluje odporność roślin na choroby grzybowe, tzw. stres wodny i szkodniki. Regularne podlewanie roztworem z aspiryny może znacząco poprawić kondycję azalii, które są raczej wymagające i źle znoszą zmiany warunków czy niedobory składników odżywczych.

Aspiryna przede wszystkim pobudza produkcję pożytecznych enzymów, odpowiedzialnych za wzrost i kwitnienie azalii, działa przeciwgrzybiczo oraz poprawia strukturę gleby oraz wspiera jej mikroflorę. Dodatkowo aspiryna zakwasza glebę, co w naturalny sposób wspiera wzrost i kwitnienie azalii (a także innych roślin kwasolubnych).

Nawóz do azalii z aspiryny to domowy sposób na bujne kwitnienie, fot. Adobe Stock, anrymos

Jak zrobić nawóz z aspiryny do azalii?

Przy tworzeniu domowego nawozu do azalii ważna jest przede wszystkim proporcja. Na jedną tabletkę (500 g kwasu acetylosalicylowego) wykorzystaj litr przegotowanej lub odstanej wody w temperaturze pokojowej. Rozpuść dokładnie tabletkę, a następnie odstaw na 3-5 minut, aby składnik dobrze wymieszał się z cząsteczkami wody.

Następnie jeszcze raz wymieszaj, aby jeszcze raz przemieszać ewentualne resztki, które opadły na dno szklanki. Tak przygotowaną mieszanką od razu podlej azalie, celując w korzenie oraz ziemię dookoła. Staraj się nie dotykać pędów ani liści.

Jak stosować nawóz z aspiryny?

Azalie najlepiej reagują na nawóz z aspiryny w fazie intensywnego wzrostu i tuż przed okresem kwitnienia (wiosną i wczesnym latem). Nie przesadzaj jednak z ilością, bo nadmiar kwasu może zaburzyć naturalną równowagę pH gleby. Najlepiej podlewać azalie aspiryną raz na dwa tygodnie, w pozostałych przypadkach wykorzystuj zwykłą wodę.

Podlewaj azalie rano lub po południu, aby uniknąć szybkiego odparowania wody w czasie najintensywniejszego operowania słońca.

