Mszyce na pelargoniach potrafią w mgnieniu oka osłabić nawet najpiękniejsze okazy. Te drobne szkodniki wysysają soki z liści i pąków, hamując wzrost roślin i powodując ich deformacje. Na szczęście istnieje prosty, domowy sposób na mszyce - wystarczy szare mydło i odrobina wody. Ten naturalny oprysk działa szybko, jest bezpieczny dla roślin i nie szkodzi zapylaczom.

Jak działa szare mydło na mszyce?

Ten oprysk na mszyce to stary i sprawdzony sposób na pozbycie się tych uporczywych szkodników. Szare mydło, znane także jako mydło potasowe, to stary ogrodniczy patent, który dziś znów wraca do łask. Ma silnie zasadowy odczyn i działa mechanicznie. Pokrywa ciało mszyc cienką warstwą, która utrudnia im oddychanie, co z kolei prowadzi do ich szybkiego obumarcia.

Co ważne, szare mydło nie zawiera chemii, nie zakłóca równowagi biologicznej w ogrodzie i nie zagraża pszczołom ani innym pożytecznym owadom.

Możesz je też zastosować przy warzywach i owocach, co nie zawsze jest możliwe w przypadku choćby oprysku z mydła w płynie. Taki oprysk można stosować nie tylko na pelargoniach, ale też na innych roślinach ozdobnych i warzywach czy owocach.

Jak zrobić oprysk z szarego mydła na mszyce?

Do przygotowania domowego oprysku potrzebujesz jedynie dwóch składników: 2 łyżek startego szarego mydła (lub płatków mydlanych) oraz litr ciepłej, ale nie gorącej wody.

Starte mydło rozpuść w wodzie, dokładnie mieszając do uzyskania jednolitego płynu. Poczekaj, aż mieszanina ostygnie do temperatury pokojowej, a następnie przelej ją do butelki z atomizerem lub spryskiwaczem ogrodniczym. Jeśli chcesz wzmocnić działanie oprysku, możesz dodać do niego kilka kropel olejku eterycznego z czosnku, lawendy lub oleju neem.

Szare mydło rozpuść w wodzie i dokładnie wymieszaj, fot. Adobe Stock, Budimir Jevtic

Jak stosować oprysk z szarego mydła na pelargonie?

Oprysk najlepiej stosować bardzo wcześnie rano lub popołudniu, kiedy rośliny nie są narażone na bezpośrednie działanie ostrego słońca. Przed użyciem dobrze wstrząśnij butelką, a następnie dokładnie spryskaj pelargonie, zwracając uwagę szczególnie na dolne strony liści oraz miejsca, gdzie mszyce najczęściej się gromadzą (pąki, młode przyrosty, łodygi).

Oprysk powtarzaj co 2-3 dni przez tydzień, aż mszyce całkowicie odpadną. Jeśli problem powraca, oprysk możesz stosować raz w tygodniu. W ten sposób będziesz działać profilaktycznie.

Po kilku dniach zauważysz, że rośliny przestają więdnąć, odzyskują kolory, a liście znów są lśniące i zdrowe. Warto wówczas usunąć uschnięte lub zniekształcone części, by dać pelargoniom szansę na nowy, zdrowy wzrost.

