Hortensje stały się w ostatnich latach bardzo popularne. Nic dziwnego, wyglądają wyjątkowo efektownie, a uprawa i pielęgnacja hortensji nie jest trudna. Najpiękniej wyglądają w grupach i szpalerach, ale by posadzić ich dużo w ogrodzie, trzeba przygotować się na sporą inwestycję. Tymczasem rozmnażanie tego pięknego krzewu jest bardzo proste, bez trudu zrobisz to sama, nawet jeśli jesteś początkującym ogrodnikiem.

Są różne odmiany hortensji, nie wszystkie przygotowane przez ciebie sadzonki przyjmą się równie dobrze. Za najłatwiejszą do rozmnażania uchodzi hortensja drzewiasta „Annabelle”, ale z hortensją ogrodową i bukietową też nie powinnaś mieć większych problemów.

Odmiana Anabelle to przykład hortensji drzewiastej, która bardzo łatwo się ukorzenia. Możesz ją łatwo rozmnożyć z patyków. To prosta metoda, która pozwala uzyskać dobrze ukorzenioną sadzonkę, która rozkrzewi się i pięknie zakwitnie w kolejnych sezonach.

Jak krok po kroku zrobić sadzonki „z patyków”, bardziej fachowo nazywanych sztobrami?

Jesienią obetnij ze swojej hortensji kilka ładnych, zdrowych pędów. Potnij je na odcinki długości około 20 cm, tak aby na każdym były dwa węzły z pąkami.

Potnij je na odcinki długości około 20 cm, tak aby na każdym były dwa węzły z pąkami. Każdy z „patyków” przytnij około 2 cm nad górnym pąkiem i 3 cm pod dolnym. To twoje sadzonki. Tak je układaj, by wiedzieć, gdzie mają górę, a gdzie dół.

około 2 cm nad górnym pąkiem i 3 cm pod dolnym. To twoje sadzonki. Tak je układaj, by wiedzieć, gdzie mają górę, a gdzie dół. Sadzonki włóż pionowo do dużej donicy z piaskiem, tak żeby były w całości zakryte.

z piaskiem, tak żeby były w całości zakryte. Donicę zakop na zimę w ogrodzie , nakrywając warstwą ziemi i liści.

, nakrywając warstwą ziemi i liści. W końcu marca wykop donicę i delikatnie wysyp jej zawartość. Na sadzonkach zobaczysz zaczątki korzeni i pąków. Obmyj je delikatnie w wodzie.

i delikatnie wysyp jej zawartość. Na sadzonkach zobaczysz zaczątki korzeni i pąków. Obmyj je delikatnie w wodzie. Posadź „patyki” w ogrodzie – po trzy w jednym miejscu albo w donicy, tak aby górny pęd wystawał ponad ziemię. Użyj podłoża do hortensji, ubij je delikatnie wokół sadzonki, obficie podlej.

Twoja hortensja będzie się ładnie rozrastała, ale pierwszych kwiatów możesz się spodziewać dopiero w przyszłym roku.

Hortensje bukietowe o stożkowym pokroju rozmnaża się w podobny sposób. Niestety trudniej się przyjmują. Tylko część sadzonek, które przygotujesz, wypuści korzenie i pączki. Dlatego trzeba zrobić ich więcej. Zasady postępowania są podobne jak w przypadku hortensji drzewiastej (patrz wyżej).

Różnica jest taka, że każdy z przygotowanych „patyków” powinien mieć trzy węzły z pąkami. Gdy wiosną wydobędziesz sadzonki, zobaczysz, że tylko niektóre mają zawiązki korzeni i pąków.

Możesz także rozmnożyć hortensję bukietową w wodzie. W tym celu odetnij zdrewniałe pędy boczne, które nie wypuściły pąków kwiatowych i włóż je na dwa tygodnie do wody. Wymieniaj ją regularnie, aby nie zbierała brudu ani nie "psuła się".

Po tym czasie powinny pojawić się zdrowe korzenie. Tak przygotowaną sadzonkę przenieś do ziemi lub doniczki. Górne pędy powinny lekko wystawać ponad powierzchnię podłoża.

Hortensję ogrodową, bukietową oraz drzewiastą można też rozmnożyć inną metodą – przez sadzonki. Robimy to w sierpniu, gdy krzewy są w pełnym rozkwicie. Oto, co powinnaś zrobić krok po kroku, by misja zakończyła się sukcesem - świetnie sprawdzi się rozmnażanie hortensji przez sadzonki.

Z krzewu hortensji utnij sekatorem pęd . Ładny, zdrowy, o zielonych liściach. Może być z kwiatem lub bez, ale powinien być pół zdrewniały.

. Ładny, zdrowy, o zielonych liściach. Może być z kwiatem lub bez, ale powinien być pół zdrewniały. Ostrym nożykiem podziel pęd na kawałki tak, by każdy miał dwa węzły z pąkami. Dolną parę liści obłam, u góry utnij sadzonkę około centymetra nad górną parą liści.

na kawałki tak, by każdy miał dwa węzły z pąkami. Dolną parę liści obłam, u góry utnij sadzonkę około centymetra nad górną parą liści. Jeśli pozostawione liście są duże , przetnij je do połowy w poprzek, by zmniejszyć powierzchnię parowania. Małe pozostaw.

, przetnij je do połowy w poprzek, by zmniejszyć powierzchnię parowania. Małe pozostaw. Zanurz w ukorzeniaczu dolną końcówkę każdej sadzonki. Nie jest to konieczne, ale zwiększa szansę na sukces.

dolną końcówkę każdej sadzonki. Nie jest to konieczne, ale zwiększa szansę na sukces. Sadzonkę włóż do mieszaniny ziemi z piaskiem , zanurzając ją w podłożu aż po górne liście.

, zanurzając ją w podłożu aż po górne liście. Ugnieć ziemię wokół , podlej i nakryj dużą plastikową butelką (np. pięciolitrową) z uciętym dnem i zakręconą pokrywką. Będziesz ją od czasu do czasu odkręcać, by wpuścić do sadzonek trochę powietrza, zwłaszcza w czasie upałów.

, podlej i nakryj dużą plastikową butelką (np. pięciolitrową) z uciętym dnem i zakręconą pokrywką. Będziesz ją od czasu do czasu odkręcać, by wpuścić do sadzonek trochę powietrza, zwłaszcza w czasie upałów. Ustaw sadzonki w cieniu i dwa, trzy razy dziennie spryskuj wodą.

Po około miesiącu twoje sadzonki się ukorzenią. Dwa tygodnie później sadzonki warto zasilić. Jesienią możesz przesadzić je w miejsce docelowe. Pamiętaj tylko, by zabezpieczyć hortensje na zimę. W przyszłym roku twoje rośliny już zakwitną, a sadzonki oraz młode krzewy są bardzo nieodporne na mróz. Warto też wiedzieć, jak przycinać hortensje, aby kwitła obficie i przez długi czas.

Rozmnażanie hortensji z sadzonek to szybki i skuteczny sposób na stworzenie pięknego ogrodu niskim kosztem - pamiętaj, że młode sadzonki hortensji potrafią być bardzo drogie.

Jeśli robisz sadzonki pędowe i chcesz je przechować przed posadzeniem, musisz o nie odpowiednio zadbać. Przede wszystkim zapewnij im przewiew, owijając doniczkę np. perforowaną folią. Dzięki temu młode pędy hortensji nie wyschną i dobrze przyjmą się w kolejnym w gruncie czy donicy.

Sadzonki pędowe dobrze jest przechowywać w jasnym i ciepłym pomieszczeniu. Nie powinny być narażone na bezpośrednie nasłonecznienie ani przeciągi. Do czasu ukorzenienia się powinny mieć także wilgotne podłoże (najlepszy będzie torf). Musisz podlewać je regularnie, ale nie obficie. Często sprawdza się zraszanie albo wykorzystywanie kul wodnych.

Sadzonki hortensji powinny mieć także stałe miejsce - nie przenoś ich w trakcie ukorzeniania się i nie dotykaj nadmiernie. Idealnie sprawdzi się skrzynka albo duża donica. Sadzonki powinny mieć sporo miejsca na rozrost systemu korzeniowego.

