Rododendrony są piękne, ale także dość wymagające. Jeśli chcesz, aby prezentowały się dumnie w ogrodzie, musisz zadbać o ich pielęgnacje - przede wszystkim liczy się przycinanie rododendronów i ich nawożenie. Jednym z prostych i tanich sposobów na wzmocnienie tych roślin jest domowy nawóz przygotowany z aspiryny. Wystarczy rozkruszyć tabletkę w wodzie i podlać nią rododendrona, aby pobudzić jego odporność, poprawić kondycję liści oraz wspomóc obfitsze kwitnienie. To sprytny trik ogrodników, który kosztuje grosze.

Po co rododendronom aspiryna?

Rododendron to roślina kwasolubna, dlatego potrzebują konkretnego nawożenia oraz stale kwasowego podłoża. Aspiryna nie zastąpi co prawda pełnowartościowego nawożenia, ale świetnie wspiera zdrowie rododendrona, szczególnie w okresach stresu, np. po przesadzaniu, cięciu czy w czasie infekcji. Stosowanie roztworu aspiryny jako nawozu to sposób na zakwaszenie gleby i poprawę ogólnej kondycji rododendrona, a także na bardziej obfite i długotrwałe kwitnienie.

Aspiryna to przede wszystkim spora dawka kwasu salicylowego, który:

wzmacnia roślinę od korzeni,

stymuluje wzrost nowych pędów,

poprawia odporność na choroby grzybowe,

wspiera szybsze gojenie się uszkodzeń (np. po przycięciu).

Jak zrobić nawóz z aspiryny pod rododendron i jak go stosować?

Nawóz z aspiryny jest łatwy do zrobienia, bo wystarczy rozkruszyć jedną tabletkę (łyżeczką lub w moździerzu), a następnie rozpuścić w litrze wody w temperaturze pokojowej. Tak przygotowaną mieszanką podlewaj krzewy raz na 2-3 tygodnie. Najlepiej robić to wcześnie rano, kiedy słońce jeszcze nie operuje mocno nie ma ryzyka poparzenia drobnych, delikatnych liści.

Poranne podlewanie ogranicza także parowanie wody, dzięki czemu nawóz lepiej się wchłonie. Możesz także podlewać rododendron późnym popołudniem - dokładnie z tych samych powodów.

Nawóz z aspiryny to prosty i tani sposób na wzmocnienie rododendrona, fot. Adobe Stock, Juhku

Na co uważać stosując aspirynę jako nawóz?

Choć nawóz z aspiryny jest bezpieczny i skuteczny, warto przestrzegać kilku zasad, aby uniknąć ewentualnych problemów. Przede wszystkim zachowaj umiar w stosowaniu - nie można przesadzać z ilością, ponieważ zbyt wysokie stężenie kwasu salicylowego może prowadzić do uszkodzenia delikatnych korzeni rośliny. Mimo to nawóz działa najlepiej, gdy stosuje się go regularnie, raz lub 2 razy w miesiącu. Zacznij od rzadszego stosowania, a jeśli rododendron dobrze zareaguje na ten nawóz, zwiększ częstotliwość.

Rododendrony, podobnie jak inne rośliny, mogą reagować na zmiany w nawożeniu, dlatego warto regularnie sprawdzać ich stan. Jeśli zauważysz jakiekolwiek oznaki stresu, takie jak brązowienie liści, więdnięcie lub żółknięcie, najlepiej wstrzymać stosowanie nawozu i dać roślinie czas na regenerację.

