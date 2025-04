Dzika marchew nie różni się znacznie od odmian pastewnych, aczkolwiek uprawia się ją nieco inaczej. Najbardziej cenne są jej nasiona, z których wytwarza się naturalne kosmetyki. Można je zgarnąć ze znalezionej rośliny albo kupić w internecie.

Reklama

Spis treści:

Marchew zwyczajna, czyli inaczej dzika, pojawia się w okresie letnim, najczęściej od czerwca do połowy września. Intensywnie wtedy kwitnie, wydaje nasiona oraz rozwija korzeń. Najczęściej możesz spotkać ja na łąkach i pastwiskach, a także w zaroślach. Może rosnąć także przy drogach, choć unika miejsc ruchliwych i mocno zanieczyszczonych spalinami.

Jeśli ugorujesz część swojego pola, tam też możesz natknąć się na dziko rosnącą marchew, która posiała się sama najczęściej na skutek przeniesienia nasion przez silny wiatr lub dzikie ptactwo.

Kiedy zbierać dziką marchew?

Okres zbioru dzikiej marchwi będzie różny w zależności od tego, co chcesz zebrać. Ogólne zasady są takie:

liście (które również są jadalne) zbieraj od maja do lipca,

korzenie najlepiej zbierać od września do maja następnego roku,

baldachy i kwiaty (również jadalne) zbiera się od czerwca do sierpnia,

nasiona zbieraj we wrześniu i październiku.

fot. Dzika marchew/iStock by Getty Images, LagunaticPhoto

Choć należą do tej samej rodziny, marchew dzika i pastewna mają pewne różnice w wyglądzie oraz sposobie uprawy. Przede wszystkim dzika marchew jest rośliną dwuletnią, rozwijającą piękne baldachy kwiatowe (podobne do tych od kopru). Również rozwija jadalny korzeń, ale jest on najczęściej mniejszy i cieńszy, nie zawsze też pomarańczowy. Czasem dzika marchew rośnie kremowa lub żółtawa.

Dodatkowo marchew dzika ma także nieco inne właściwości od tej pastewnej. Przede wszystkim zawiera dużo więcej beta-karotenu, przez co jest tak pożądanym składnikiem kosmetyków. Ma też dużo mniejsze wymagania co do uprawy. Może rosnąć w niesprzyjających warunkach glebowych, znosi susze oraz lekkie przelewanie.

Korzeń dzikiej marchwi jest w pełni jadalny, nie tylko po obróbce cieplnej, ale także na surowo. Podobnie jak jej pastewna kuzynka ma słodkawy, delikatny smak, wymaga również obrania lub oskrobania.

Może się różnić wybarwieniem korzenia, ale nadal jest pyszna i wykorzystywana w wielu kuchniach na całym świecie.

fot. Nasiona dzikiej marchwi pozytywnie wpływają na urodę/iStock by Getty Images, Robert Winkler

Najcenniejszym elementem dzikiej marchwi są jej nasiona, szeroko wykorzystywane w kosmetyce i farmakologii. Najczęściej wytwarza się z nich olej, który wykazuje szereg właściwości prozdrowotnych oraz poprawiających urodę.

Najważniejsze działanie nasion dzikiej marchwi to:

odżywienie i regeneracja skóry,

silnie działanie przeciwstarzeniowe,

walka z przebarwieniami skóry,

walka z rozszerzonymi naczynkami,

intensywne nawilżenie i natłuszczenie skóry,

wspomaganie ochrony UV,

ochrona przed działaniem wolnych rodników.

Nasiona dzikiej marchwi można wykorzystywać w formie oleju, hydrolatu i toniku. Są też często dodawane do kremów oraz suplementów diety. Przeznaczony jest głównie do pielęgnacji skóry suchej, odwodnionej i dojrzałej. Może być także stosowany jako wsparcie w pielęgnacji włosów.

Reklama

Czytaj także:

Kiedy siać marchew?

Czym jest skin flooding?

Olej z wiesiołka na twarz