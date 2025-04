Wiosną i latem ogród może cieszyć oko feerią barw i szumem liści, ale nim posadzisz kolorowe kwiaty, zastanów się, jaki procent twojego ogrodu będą stanowić rośliny zimozielone czyli takie, które pozostaną atrakcyjne również w najtrudniejszej porze roku.

Spis treści:

Znacząca większość traw i bylin pod koniec sezonu, czyli jesienią, chowa się w głąb ziemi, by gromadzić siłę do przetrwania w kłączach, bulwach i cebulach. Byliny zimozielone bardzo powoli tracą listowie, kolory czy wigor. Co prawda nie rosną bujnie ani spektakularnie, ale są ozdobą ogrodu zimą.

Trawy zimozielone

Funkcję dekoracyjną pełnią zimozielone trawy, porządkują i organizują ogród zimą. Wyglądają urokliwie oszronione lub pokryte iskrzącą się, cienką warstwą śniegu. Warto zainwestować w:

Turzycę włosistą (Carex comans). To trawa ozdobna, dorasta do 30-60 cm wysokości. Jej liście w czasie zimy mogą mieć zielony, brązowy lub oliwkowy kolor. Dobrze wygląda sadzona na trawniku lub przy ścianach.

Kostrzewy (Festuca). To trawy mało wymagające i odporne, które nadają się do parków, ogrodów, skalniaków.

Najpopularniejsze byliny zimozielone

Barwinek pospolity (Vinca minor). Ma małe, błyszczące skórzaste liście. Lubi miejsca zacienione, a także skalniaki - to doskonała roślina zimozielona na skalniak .

. Runianka japońska (Pachysandra terminalis). To zimozielona roślina okrywowa dorastająca do 30 cm wysokości. Ma jasnozielone liście, które są jej wizytówką przez cały rok. Sadzi się ją w celu zadarniania powierzchni, obsadzania obwódek, miejsc pod koroną drzew i grobów.

dorastająca do 30 cm wysokości. Ma jasnozielone liście, które są jej wizytówką przez cały rok. Sadzi się ją w celu zadarniania powierzchni, obsadzania obwódek, miejsc pod koroną drzew i grobów. Bergenia sercowata (Bergenia cordifolia). Niewysoka ozdoba ogrodu posiada w sezonie różowe kwiaty, a zimą - długie, sercowate liście. Nadaje się do sadzenia w pobliżu strumyków współgra z roślinami do oczek wodnych.

Gęsiówka kaukaska (Arabis caucasica). Niska i zwarta roślina zimozielona, która wiosną ma drobne, białe kwiaty, a zimą zdobi ogród zielonymi liśćmi. Sprawdza się jako roślina okrywowa.

fot. Gęsiówka kaukaska/Adobe Stock, Salita 2010

Ubiorek wiecznie zielony (Iberis sempervirens). To bylina zimozielona osiągająca do 35 cm wysokości. Sprawdza się na wiosenne rabaty, obwódki i skalniaki.

Kwiaty zimozielone kwitnące latem i mające zielone liście zimą to marzenie wielu posiadaczy ogrodów, bo wówczas roślina cieszy oko przez dłuższy czas. Warto wybierać zimozielone rośliny o szarozielonych lub ciemnozielonych liściach, które wiosną wypuszczają subtelne kwiatostany, a zimą stanowią atrakcyjne kępy liści w ogrodzie. Warto zasadzić także:

Żagwin (Aubrieta). Pełnię swojej urody prezentuje głównie wiosną, ale w okresie jesienno-zimowym pozostawia miłe dla oka liście. Jest to bylina skalna, pięknie komponująca się z innymi gatunkami. Należy do bylin zimujących w gruncie - nie trzeba ich wykopywać.

Zawciąg (Armeria). Zawciąg nadmorski jest byliną okrywową, dorasta do 20 cm wysokości. Jest to roślina zimozielona wieloletnia . Tworzy zwarte, soczysto zielone poduszki złożone z wąskich liści.

. Tworzy zwarte, soczysto zielone poduszki złożone z wąskich liści. Czyściec wełnisty (Stachys byzantina) - wyróżnia się oryginalnym, niezwykle dekoracyjnym ulistnieniem. Prędko się rozrasta, posiada sztywne, płożące się pędy, a na nich są osadzone spore, jajowate, zimozielone liście. Jest rośliną wybitnie łatwą w uprawie i niezwykle odporną na niekorzystne warunki. Świetnie radzi sobie z suszą i rośnie nawet na niezbyt urodzajnej glebie.

​

fot. Czyściec wełnisty/Adobe Stock, Stephanie Frey

Języcznik zwyczajny (Phyllitis scolopendrium). To zachwycająca roślina, która posiada piękne, ciemnozielone, okazałe liście.

Bezlistne łodyżki pnące się na rabatach, siatkach, pergolach czy tarasach nie wglądają atrakcyjnie, dlatego roślin pnące zimozielone to wybór konieczny, jeśli chcesz się nimi cieszyć cały rok. Rośliny pnące zimozielone mają kilka zalet: łatwo się adaptują do miejsca, szybko rosną i nie zajmują dużo miejsca w ogrodzie w kontekście układu horyzontalnego.

Pnącza zimozielone nie gubią liści na zimę, ale nie oznacza to, że są mrozoodporne. Warto młode rośliny okrywać w przypadku śnieżnej i mroźnej zimy. Należy je sadzić w miejscach zacisznych, osłoniętych od wiatru. Jakie rośliny pnące będą cieszyć oczy zimą?

Milin amerykański (Campsis radicans). Pędy tej rośliny zimozielonej słabo się wiją, bo są dość grube i sztywne. Zdobią ją kwiaty lejowate o pięciu płatkach,a dużą zaletą tego pnącza jest bardzo długi okres kwitnienia od lipca do jesieni. Zimą naprzemianległe liście zdobią pergole i tarasy.

od lipca do jesieni. Zimą naprzemianległe liście zdobią pergole i tarasy. Glicynia chińska (Wisteria sinensis). To roślina wieloletnia, bo żyje nawet ponad sto lat . Glicynia wisteria, jak nazywana jest także glicynia chińska, w każdym roku przyrasta o od 1 do 3 metrów. Jeśli zdecydujesz się ją zasiać, an ie zasadzić, glicynia po raz pierwszy zakwitnie dopiero pod upływie nawet 10 lat. Z uwagi na gęste rozprzestrzenianie się, ekspansywność i pnącza o zdrewniałych łodygach, wymaga podpory.

. Glicynia wisteria, jak nazywana jest także glicynia chińska, w każdym roku przyrasta o od 1 do 3 metrów. Jeśli zdecydujesz się ją zasiać, an ie zasadzić, glicynia po raz pierwszy zakwitnie dopiero pod upływie nawet 10 lat. Z uwagi na gęste rozprzestrzenianie się, ekspansywność i pnącza o zdrewniałych łodygach, wymaga podpory. Winobluszcz kwiatowy (Parthenocissus quinquefolia). Nie jest zbyt wymagającą rośliną pnącą, rośnie na wysokość ok. 8 m, a jego liście mają intensywny zielony kolor. Jest wytrzymały, ale lepiej chronić go przed mrozem .

. Hortensja pnąca (Hydrangea petiolaris). Piękne i okazałe kwiaty pędach pojawiają się na przełomie czerwca i lipca, są zebrane w duże, płaskie baldachy i atrakcyjnie prezentują się na tle intensywnej zieleni liści. Niestety, kwiaty hortensji pnącej nie pojawiają się na młodych egzemplarzach, ale hortensję pnącą przez cały sezon zdobią liczne błyszczące liście, które jesienią przebarwiają się na żółto. Ta roślina pnąca zimozielona wykazuje się wysoką mrozoodpornością.

​

fot. Hortensja pnącaAdobe Stock, danako

Kwestia aranżacji ogrodu to nie tylko wykorzystanie powierzchni, lecz także jej ogrodzenie. Żywopłot całoroczny, czyli solidną, gęstą i obfitą zieloną ścianę, stworzysz dzięki iglakom lub krzewom liściastym. To ważne, by żywopłot był wiecznie zielony, by chronił przed zanieczyszczeniami, kurzem i zapewnił intymność i poczucie bezpieczeństwa niezależnie od pory roku.

Pamiętaj, że krzewy potrzebują siły do regeneracji, należy je systematycznie podlewać i zasilać zwiększoną ilością potasu, który wpływa na lepsze krzewienie, a także poprawia odporność roślin. Rośliny zimozielone wymagają podlewania zimą, a żywopłot potrzebuje go więcej niż pojedyncze rośliny. Warto formować krzewy na kształt trapezu, tzn. żywopłot u dołu jest nieco szerszy niż u góry.

Żywopłot zimozielony z bukpszanu

Bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens) to jednym z najpopularniejszych krzewów zimozielonych, wykorzystywanych do tworzenia formowanych żywopłotów. Tworzy atrakcyjne, szczelne ściany, jest względnie łatwy w uprawie, ale zainteresowanie nim spada ze względu na ćmę bukszpanową, która potrafi w szybkim czasie doprowadzić do całkowitego zniszczenia krzewów.

Żywopłot całoroczny z laurowiśni

Laurowiśnia wschodnia (Prunus laurocerasus) dorasta nawet do 3-4 m wysokości. Wymaga troski, zwłaszcza w okresie zimowym. Przetrwa trudne miesiące, ale należy ją osłonić, szczególnie przez pierwsze lata jej bytności. Nie należy zapominać o jej podlewaniu o każdej porze roku.

fot. Laurowiśnia żywopłot/Adobe Stock, JAG IMAGES

Os​trokrzew kolczasty (Ilex aquifolium). W naturze jest drzewem, jednak w Polsce ma formę okazałego krzewu. Dobrze znosi przycinanie, nadaje się więc na żywopłoty, choć może też rosnąć pojedynczo lub w niewielkiej grupie. Zimą zdobią go skórzaste, błyszczące liście i czerwone owoce.

Ognik szkarłatny (Pyracantha coccinea). J est sporym, rozłożystym krzewem zimozielonym o drobnych listkach i atrakcyjnych, jaskrawych owocach. Owoce mogą mieć kolor czerwony, pomarańczowy lub żółty.

i atrakcyjnych, jaskrawych owocach. Owoce mogą mieć kolor czerwony, pomarańczowy lub żółty. Trzmielina Fortune'a (Euonymus fortunei). Dobrze znosi słońce i cień. Może być zielona z jaskrawożółtymi obwódkami, z białymi obwódkami, prawie cała żółta, itp. Kwiaty pojawiające się wiosną są niepozorne. Ponieważ ma pędy płożące się, najlepiej posadzić ją przy wspornikach, np. przy płocie lub drzewie. Wtedy dorasta nawet do 4 m.

fot. Trzmielina Fortune'a/Adobe Stock, agneskantaruk

Wiecznie zielone rośliny do ogrodu to nie tylko iglaki, lecz także np. ostrokrzew liściasty czy trzmielina pospolita. Nie pomijaj drzew - zapewniają zimą intymność w ogrodzie. Tworzą ciekawą architekturę, wprowadzają ład i strukturę. Wśród drzew zimozielonych znajdziesz sporo gatunków świerków, jodeł, cyprysów, cisów czy tuj. Drzewa szybko rosnące iglaste i liściaste w przeważającej większości nie są zimozielone.

Jodła kaukaska (Abies nordmanniana). Jest ona dość wymagającym drzewem, jeśli chodzi o wymagania: lubi ciepło i ma niekiedy tendencje do przemarzania. Młode sadzonki mogą przemarzać również podczas przymrozków, nie lubi zimnych wiatrów.

również podczas przymrozków, nie lubi zimnych wiatrów. Tuja Szmaragd (Thuja occidentalis 'Smaragd'). Jest bardzo często wybieranym okazem do ogrodu, cały rok utrzymuje swą barwę. Ma szmaragdowozielone zabarwienie łusek, jest jednym z podstawowych gatunków idealnych na żywopłot. Tuja jest całkowicie mrozoodporna, odporna na szkodniki i choroby.

​

fot. Tuja Szmaragd/Adobe Stock, Vitali

Cis pospolity (Taxus beccata). To wiecznie zielone drzewo iglaste lub sporych rozmiarów krzewów. Korona może być stożkowata lub kolumnowata, rośnie bardzo powoli, oddaje swój wdzięk gęstością i urokiem.

