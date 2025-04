Obecność roślin doniczkowych w domu ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie. Nastrój poprawia nie tylko widok nowych listków i pędów, ale przede wszystkim ich zdolność do poprawiania jakości powietrza.

W swoim domu warto mieć jednak nie tylko rośliny oczyszczające powietrze, ale też takie, które pochłaniają nadmiar wilgoci. W końcu to ona jest główną przyczyną, dla której na ścianach - zwłaszcza w łazience - pojawiają się czarne wykwity pleśni lub grzybów.

Większość roślin pochłaniających wilgoć z powietrza nie ma wielkich wymagań zarówno do pielęgnacji, jak i miejsca, w którym powinny stać. Sprawdzą się jako kwiaty do łazienki czy kuchni.

Nefrolepis wyniosły

Ta roślina to innego niż zwykła paproć domowa. Naturalnie rośnie ona w lasach, pod gęstymi drzewami, świetnie więc poradzi sobie nawet w łazience bez okna. Doskonale chłonie wilgoć, a przy tym pięknie wygląda i nie wymaga zbyt częstego podlewania. Warto jednak zraszać lub zamgławiać jej liście.

Nefrolepis jest wyjątkowo uniwersalną rośliną i będzie pięknie wyglądać zarówno w łazience w stylu loftowym, jak i tej rustykalnej. My polecamy umieścić go na większej wysokości, dzięki czemu będzie mógł pięknie rosnąć w dół i pochłaniać wilgoć tam, gdzie w łazience zbiera się jej najwięcej.

fot. Nefrolepis wyniosły/Adobe Stock

Bluszcz pospolity

Bluszcz to bardzo niedoceniona roślina, którą kojarzymy wyłącznie z ozdobą elewacji budynków. Często można spotkać także bluszcz na balkonie. Tymczasem wspaniale radzi sobie także we wnętrzach i stanowi naprawdę niebanalną ozdobę. Nie wymaga wiele światła ani skomplikowanej pielęgnacji.

Dobrze czuje się w wilgoci i cieniu, ale wymaga żyznej gleby, więc warto pamiętać o odpowiednim odżywieniu go, np. za pomocą nawozu z banana.

fot. Bluszcz pospolity/Adobe Stock

Skrzydłokwiat

Skrzydłokwiat wspaniale oczyszcza powietrze, ale czy wiedziałaś, że dodatkowo należy do roślin pochłaniających wilgoć? Ta roślina jednak źle czuje się w całkowitym cieniu, najlepiej więc postawić ją na jasnym stanowisku bez bezpośredniego światła.

Chociaż sam jest wyjątkowo ozdobny dzięki swoim delikatnym kwiatom o białej barwie, skrzydłokwiat warto dodatkowo wyeksponować, na przykład za pomocą doniczki w kolorze starego złota. We wnętrzach boho zaś sprawdzi się osłonka z juty.

fot. Skrzydłokwiat/Adobe Stock

Oplątwa

Oplątwa to jedna z tych roślin, których prawie nie da się zabić. Tę cechę zawdzięcza przede wszystkim... brakowi korzeni. To właśnie przez to wodę, której potrzebuje, pobiera jedynie przez liście. Nie potrzebuje wiele światła, ale warto raz na jakiś czas ją nawadniać.

Ta roślina cieszy się wyjątkową popularnością wśród właścicieli mieszkań w nowoczesnym stylu. Wyeksponuj jej oryginalną formę za pomocą szklanej fiolki na minimalistycznym stojaku lub wieszaku przymocowanym do ściany.

fot. Oplątwa/Adobe Stock

