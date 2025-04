fot. Fotolia

Bzyczące i kłujące owady są uciążliwe, a walka z nimi czasami wydaje się być beznadziejna. Spryskiwacze i toniki pomagają tylko na chwilę. Poza tym wiele osób jest na nie uczulonych. Jednak można poradzić sobie w inny sposób. Komary, jak większość owadów, niektóre zapachy lubią, inne je odstraszają. Posadźmy więc w ogrodzie rośliny, które będą skutecznie zniechęcać komary do odwiedzania naszego azylu.

Zieloni agenci

Można je posadzić w ziemi, ale równie dobrym pomysłem jest zasadzenie roślin odstraszających komary w doniczkach. Dzięki temu będziemy mogli je ustawić w miejscu, gdzie aktualnie siedzimy – przy grillu, w altance lub koło ogniska. Co prawda, dym też skutecznie odpędza owady, jednak musi być go rzeczywiście dużo, a wówczas odpędza i biesiadników. Dlatego lepiej sprawdzą się „zieloni agenci”.

Lista roślin, które odstraszają komary

Komarzyca. Ma zielone listki z białą obwódką i zwisające pędy. Można ją posadzić przy altance lub ustawić dla niej drabinkę, wówczas będzie się pięła do góry. Nie lubi bezpośredniej ekspozycji na słońce, woli światło rozproszone. Jeżeli mamy glebę zwartą, nie podlewajmy jej zbyt obficie, gdyż korzenie będą gniły.

fot. Fotolia

Komarzyca kwitnie w drugim roku, ma drobne białe kwiatki. Rozwija się dość szybko, dlatego jeżeli nie chcemy, by zajęła zbyt wiele miejsca w ogrodzie, należy uszczykiwać szczyty pędów.

Kocimiętka. Lubi gleby przepuszczalne i dużo słońca. Kwiaty tworzą białe lub bladoróżowe wiechy. Komary jej nie znoszą, za to koty uwielbiają i chętnie podgryzają.

fot. Fotolia

Jeżeli więc mamy kota, wybierzmy do ogrodu raczej inne rośliny.

Mirt. Ma grube, skórzaste liście i dzięki temu jest jedną z bardziej efektownych roślin zielonych. Dobrze rośnie w półcieniu i na słońcu, ale nie od strony południowej.

fot. Fotolia

Wymaga systematycznego podlewania, nie należy dopuszczać do przesuszenia korzeni. Nie lubi towarzystwa innych roślin na rabacie.

Surmia. To drzewo dorastające nawet do kilku metrów wysokości. Ma duże, dekoracyjne liście i bardzo piękne kwiaty, kwitnie latem.

fot. Fotolia

Lubi słońce i żyzną ziemię, wymaga obfitego podlewania. Jest mało odporna na mróz, dlatego na zimę trzeba ją osłaniać.

Możemy też posadzić w ogrodzie rośliny, które polują na owady. Są to na przykład: dzbaneczniki, rosiczka i aristocholia.

Na balkonie warto mieć: mirt, kocimiętkę i bazylię.

