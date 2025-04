Rośliny odstraszające muchy najlepiej postawić blisko okien, przy wejściu balkonowym oraz na balkonach i tarasach. Świetnie sprawdzą się także na stole w ogrodzie – będą wówczas chronić przed muchami podczas rodzinnych spotkań czy imprez ze znajomymi. Zobacz, co warto hodować w domu, aby muchy omijały go z daleka.

Reklama

Spis treści:

Lawenda to roślina odstraszająca komary i muchy. Robi to skutecznie dzięki wydzielaniu intensywnego zapachu. Dla większości ludzi aromat lawendowy jest przyjemny i kojący. Owady jednak go nie lubią i nie zbliżają się do miejsc, w których jest najmocniejszy. Możesz posadzić lawendę w doniczce i postawić w domu lub na balkonie, ale możesz także obsadzić nią skalniaki. Potrzebuje słonecznego stanowiska i lekko zasadowej, przepuszczalnej gleby. Lawenda działa nie tylko na muchy i komary, ale jest także świetną rośliną odstraszającą kleszcze.

fot. Rośliny odstraszające muchy: lawenda/Adobe Stock, Anna-Mari West

Pelargonia to popularna roślina balkonowa i ogrodowa. Rośnie najczęściej w wiszących donicach lub ciężkich, przydomowych wazonach. Mocno się rozrasta, pięknie kwitnie i wydziela intensywny zapach, którego nie lubią muchy. Żeby jednak mogła skutecznie działać, musi rosnąć w pełnym słońcu, bo im więcej ma światła i ciepła, tym intensywniejszy zapach wydziela. Potrzebuje dodatkowo drenażu w postaci keramzytu i przepuszczalnej, uniwersalnej gleby. Musi być także regularnie nawożona, aby obficie kwitła przez wiele miesięcy.

fot. Rośliny odstraszające muchy: pelargonia/Adobe Stock, bmatrix

Bazylia to popularne zioło, sadzone głównie w domach – w doniczce w kuchni albo na balkonie. Tymczasem bazylię możesz posadzić także w ogrodzie, na skalniakach lub w dużej donicy. Mocno się rozrasta, a jej zapach jest nieprzyjemny dla większości owadów, w tym także much i komarów. Lubi słoneczne stanowiska i potrzebuje żyznej, przepuszczalnej i próchniczej gleby. Nie toleruje przedłużającej się suszy, dlatego musisz ją regularnie podlewać.

fot. Rośliny odstraszające muchy: bazylia/Adobe Stock, Claudia Nass

Drzewo laurowe, inaczej wawrzyn szlachetny, to kolejna roślina odstraszająca muchy dzięki swojemu intensywnemu zapachowi. Najlepiej czuje się w donicach, ale w okresie letnim może stać w ogrodzie, na tarasie lub na balkonie. Lubi ciepłe stanowiska, dlatego zimą należy go przenieść do domu – minimalna temperatura, w której drzewko laurowe czuje się dobrze, to 15 stopni.

Zapach wawrzynu szlachetnego sprawia, że muchy omijają go z daleka. Działa także na inne owady, dzięki czemu możesz organizować wieczorne spotkania z bliskimi bez obaw o nieproszonych gości.

fot. Rośliny odstraszające muchy: drzewo laurowe/Adobe Stock, LianeM

Mięta pieprzowa, podobnie, jak inne rośliny odstraszające muchy, wydziela intensywny zapach, który dla owadów jest bardzo drażniący. To roślina bardzo ekspansywna, dlatego warto sadzić ją w dużych skrzynkach albo na skalniakach. Warto także umieścić ją w ziemi w wiadrze bez dna, aby nie rozrastała się na boki. Potrzebuje piaszczysto-gliniastej gleby i sama w sobie jest bardzo łatwa w uprawie. Lubi słoneczne stanowiska, ale dobrze radzi sobie także w półcieniu.

fot. Rośliny odstraszające muchy: mięta pieprzowa/Adobe Stock, wasanajai

Reklama

Czytaj także:

Rośliny odstraszające komary

Rośliny odstraszające koty