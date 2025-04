Rośliny odstraszające koty sadzi się w ogrodzie po to, aby pupil nie robił szkód przy grządkach, a także, jeśli często masz gości w postaci bezdomnych zwierząt. Jeśli nie chcesz, aby zostawiały ci one niespodzianki pod drzewami albo rozkopywały ogród, możesz posadzić kilka roślin, których zapach skutecznie odstrasza koty. Jednocześnie nie są one w żaden sposób szkodliwe ani trujące.

Spis treści:

Lawenda wydziela intensywny zapach, którego koty nie lubią. Możesz posadzić ją na rabatkach albo w donicy. Zwykle uprawiana jest jako roślina sezonowa – kwitnie od czerwca do lipca. Dobrze sprawdza się także na tarasach oraz przy schodach. Jest nieszkodliwa dla zwierząt i nie wywołuje reakcji alergicznych. Jedynie jej zapach sprawia, że pupil będzie omijał tę część ogrodu i nie rozgrzebywał ziemi. To jedna z najpopularniejszych roślin odstraszających koty.

fot. Rośliny odstraszające koty: lawenda/Adobe Stock, nieriss

Rozmaryn to nie tylko aromatyczna przyprawa, ale także idealna roślina na rabatki oraz do posadzenia wzdłuż grządek. Koty nie lubią jego zapachu, dlatego będą go omijać i nie będą obok niego grzebać. Możesz uprawiać rozmaryn w doniczkach, na skalniakach, a także bezpośrednio w gruncie. Potrzebuje jednak przepuszczalnego podłoża i regularnego podlewania. Odpowiednio pielęgnowany wydziela intensywny zapach, który działa drażniąco na wrażliwe kocie zmysły.

fot. Rośliny odstraszające koty: rozmaryn/Adobe Stock, Amelia

Ta konkretna odmiana koleusa wydziela intensywny zapach podczas pocierania i skutecznie odstrasza koty, ale także psy. To zimozielona bylina, która spełnia swoją funkcję przez cały rok. Dobrze się rozrasta, dlatego świetnie sprawdza się na skalniakach oraz w pustych przestrzeniach pomiędzy innymi roślinami.

Kwitnie zwykle we wrześniu. Lubi słoneczne stanowisko. Pozostałe odmiany koleusa nie są uznawane za rośliny odstraszające zwierzęta, dlatego warto postawić na tę konkretną, aby uchronić strategiczne punkty ogrodu przed niechcianym rozgrzebywaniem czy “nawożeniem” ziemi.

fot. Rośliny odstraszające koty: koleus canina/Adobe Stock, Martina

Bodziszek, podobnie jak koleus, wydziela podczas dotykania lub poruszania zapach, który dla ludzi jest łagodny i kwiatowo-ziołowy, jednak skutecznie odstrasza nie tylko koty, ale także ślimaki, mole oraz komary. Roślina pięknie się rozrasta i sprawdza się jako roślina okrywowa. Lubi półcień i znajduje zastosowanie na skarpach i skalniakach.

fot. Rośliny odstraszające koty: bodziszek bałkański/Adobe Stock, JulietPhotography

Jeśli nie chcesz, aby koty rozgrzebywały ziemię lub zostawiały ci nieprzyjemne niespodzianki w grządkach, musisz unikać sadzenia w ogrodzie roślin, które pupil lubi podgryzać.

Rośliny przyciągające koty to przede wszystkim:

kocimiętka,

kozłek lekarski,

ożanka (koci tymianek).

