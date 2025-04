Czy znasz rośliny odstraszające kleszcze? Okazuje się, że możesz posadzić w ogrodzie lub na balkonie takie odmiany, które skutecznie uchronią cię przed inwazją tych groźnych pajęczaków. Mogą to być nie tylko klasyczne rośliny kwitnące, ale także zioła. W odstraszaniu kleszczy chodzi przede wszystkim o intensywny zapach. Większość szkodników i insektów go nie lubi.

Mięta pieprzowa odstrasza komary, a przy tym ma właściwości lecznicze. To jedna z najbardziej znanych roślin, której aromat jest nie do podrobienia. Kleszcze nie lubią mięty, bo przebywanie w pobliżu tak ostrych dla szczękoczułków zapachów, może być kłopotliwe. Mięta szybko i ekspansywnie rozrasta się dzięki podziemnym kłączom, dlatego lepiej umiejscowić ją w odosobnieniu.

Większość ziół to doskonałe rośliny odstraszające kleszcze, dlatego warto sadzić je na balkonie i w ogrodzie, ale także wykorzystać olejki eteryczne. Jeśli czeka cię wędrówka po lesie, możesz natrzeć skórę specjalnym olejkiem lub potrzeć świeżymi liśćmi te partie ciała, które są odsłonięte. Dzięki temu kleszcze będą się trzymać od ciebie z daleka przez wiele godzin.

fot. Rośliny odstraszające kleszcze: mięta/Adobe Stock, karinrin

Tymianek to niska krzewinka, dobrze znana w kuchni. Jej olejki eteryczne są wyjątkowo nieprzyjemne dla wielu owadów i pajęczaków, dlatego należy do chwalebnego grona roślin odstraszających kleszcze. Tymianek tworzy kępy do 30 cm wysokości. Co więcej, ma działania bakteriobójcze i grzybobójcze. Możesz posadzić go w doniczce lub na skalniaku razem z innymi ziołami. To roślina dość ekspansywna, dlatego potrzebuje sporo miejsca.

fot. Rośliny odstraszające kleszcze: tymianek/Adobe Stock, Agnes

Rozmaryn ma bardzo silny zapach, wyczuwalny z daleka nawet przez ludzi. Wiadomo, że insekty, dzięki wielu ewolucyjnym cechom, mają znacznie bardziej wyostrzone "zmysły węchu", dlatego to doskonała roślina do posadzenia blisko domu. Kleszcze nie znoszą rozmarynu lekarskiego: olejki eteryczne zawarte w tej roślinie niesamowicie je drażnią. Rozmaryn najlepiej czuje się w słonecznym miejscu i na przepuszczalnej glebie. Możesz posadzić go także na ziołowym skalniaku.

fot. Rośliny odstraszające kleszcze: rozmaryn/Adobe Stock, encierro

Jest w każdej kuchni w postaci suszonej, ale to nie tylko idealny dodatek do potraw, lecz także świetna roślina odstraszająca kleszcze. Inna nazwa oregano to lebiodka pospolita - możesz ją sadzić w doniczkach w domu, na balkonie lub w ziemi. Potrzebuje jednak sporo ciepła i w polskim klimacie jest rośliną jednoroczną.

Jeśli oregano posadzisz w zacisznym, słonecznym miejscu, to będzie rozrastać się przez wiele lat, tworząc bujne kępy. Oregano zawiera olejek eteryczny, którego składnikami są tymol i karwakrol. To właśnie one skutecznie drażnią wrażliwe "zmysły" kleszczy i sprawiają, że insekty nie zbliżą się do twojego ogrodu.

fot. Rośliny odstraszające kleszcze: oregano/Adobe Stock, Pixel-Shot

Melisa lekarska to roślina lecznicza o cytrynowym, świeżym zapachu, który wabi pożyteczne pszczoły, a dodatkowo odstrasza kleszcze czy komary. To zasługa cytrolu, linalolu, geraniolu, ceneolu. To właśnie intensywne olejki eteryczne sprawiają, że melisa posadzona w ogrodzie będzie skuteczna w zwalczaniu inwazji kleszczy. Może rosnąć niemal w każdej ziemi, choć lubi stanowiska ciepłe i słoneczne. Melisa może za to wabić koty, które lubią podgryzać jej liście. Nie jest to dla nich szkodliwe.

fot. Rośliny odstraszające kleszcze: melisa/Adobe Stock, nikolaydonetsk

Kęp trzcinowatych liści trawy cytrynowej dorastają do 1,5 m wysokości. Liście po roztarciu wydzielają aromatyczny cytrynowy zapach, którego źródłem jest cytral. Ta roślina odstrasza kleszcze, a także jest wykorzystywana w ziołolecznictwie. Najlepiej uprawiać ją w pojemniku wnoszonym na zimę do pomieszczenia zabezpieczonego przed mrozem. Trawa cytrynowa odstrasza nie tylko kleszcze, ale także komary. Warto więc postawić ją na stole podczas wieczornych spotkań w ogrodzie.

fot. Rośliny odstraszające kleszcze: trawa cytrynowa/Adobe Stock, singkham

Lawenda to roślina odstraszająca kleszcze i komary, ale jest też sposobem na nornice, a także ozdobą balkonów i ogrodów. Zasuszona lawenda odstraszy mole, a kosmetyki ukoją skórę i zadziałają relaksująco. Lawenda osiąga ok. 50 cm wysokości i rośnie w kępie wąskich liści. Kwitnie na liliowo-fioletowo w okresie wiosenno-letnim, a we wrześniu warto ją przyciąć. Jej zapach jest przyjemny dla ludzi, natomiast zbyt mocny i drażniący dla przeróżnych insektów.

fot. Rośliny odstraszające kleszcze: lawenda/Adobe Stock, ellisia

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.06.2020.

