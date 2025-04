Rośliny łąkowe zachwycają mnogością kolorów i zapachów. Do najpopularniejszych należą mniszek lekarski, koniczyna polna, mak polny i chaber bławatek. Poznaj jeszcze inne, mniej znane rośliny łąkowe.

Wieloletnia bylina o rozłożystym, pełzającym kłączu. Należy do rodziny astrowatych. Ma szarozielone liście i białe kwiaty z ciemniejszym środkiem. Jest mrozoodporna, nie ma większych wymagań uprawowych.

fot. Anafalis perłowy/Adobe Stock, M. Schuppich

Roślina wieloletnia z rodziny astrowatych. Ma fioletowe kwiaty o drobnych kwiatkach i żółte środki. Kwitnie od sierpnia do listopada. Jest w pełni mrozoodporna.

fot. Aster nowobelgijski/Adobe Stock, vvicca

Gatunek byliny z rodziny babkowatych. Pospolity w całym kraju. Kwitnie od maja do września. Ma drobne kwiatki od białych do brunatnoróżowych.

fot. Babka lancetowata/Adobe Stock, Robert Mertl

Bylina z rodziny jasnotowatych stosowana jako zioło i przyprawa. Ma długie ulistnione rozłogi, które łatwo się ukorzeniają, sercowato-okrągłe liście z karbowanym brzegiem. Kwitnie od kwietnia do lipca na fioletowo.

fot. Bluszczyk kurdybanek/Adobe Stock, Tora Stark

Gatunek z rodziny astrowatych. Ma cienkie, owłosione łodygi i ciemnoniebieskie kwiaty. Kwitnie od maja do września. Roślina jadalna i miododajna.

fot. Chaber bławatek/Adobe Stock, chris2766

Gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych. Powszechnie występujący na łąkach. Cechą rozpoznawczą jest kształt łusek, które okrywają koszyczek. Ma fioletowo-różowe kwiaty.

fot. Chaber łąkowy/Adobe Stock, Subcomandantemarcos

Gatunek z rodziny astrowatych. Ma błękitne kwiaty o podłużnych płatkach. Łodygi osiągają długość nawet do 120 cm. Stosowany jest jako zioło.

fot. Cykoria podróżnik/Adobe Stock, Ivan

Gatunek rośliny wieloletniej z rodziny dzwonkowatych. Ma niebieskofioletowe kwiaty, zebrane w jednostronne 1-3 kwiatowe grono. W Polsce jest w pełni mrozoodporny.

fot. Dzwonek jednostronny/Adobe Stock, Praskoviya

Ma drobniutkie kwiaty w kolorach biało-żółto-fioletowym, które między sobą przenikają. To roślina jednoroczna lub dwuletnie. Przodek fiołka ogrodowego.

fot. Fiołek trójbarwny/Adobe Stock, Soyka

Jest jednym z najbardziej trujących jaskrów. Warto wspomnieć, że jego właściwości trujące giną w stanie zasuszonym. Gatunek pospolity w całej Polsce.

fot. Jaskier ostry/Adobe Stock, espy3008

Gatunek z rodziny goździkowatych. Dorasta do wysokości około 100 cm i tworzy wzniesioną, rozgałęzioną łodygę. Ma lancetowate, wydłużone liście.

Kwitnie od czerwca do lipca. Ma pojedyncze, nieduże kwiaty na długich ogonkach w różowym lub różowo-fioletowym kolorze.

fot. Kąkol polny/Adobe Stock

Gatunek wieloletniej rośliny z rodziny motylkowatych (bobowatych). Bardzo pospolita w naszym kraju, o białych kwiatach i liściach złożonych z trzech listków.

fot. Koniczyna biała/Adobe Stock, Axel Gutjahr

Bylina o słodkim, miodowym zapachu. Dorasta nawet do 2 m. Ma drobne kwiaty zebrane w baldachokształtne kwiatostany. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Kłącze i korzeń kozłka lekarskiego są stosowane w ziołolecznictwie.

fot. Kozłek lekarski/Adobe Stock, Andris Tkachenko

Gatunek z rodziny astrowatych. Ma zielone lub szarawozielone, delikatnie owłosione liście. Kwiaty zebrane są w koszyczki tworzące baldachogrono na szczycie pędu.

fot. Krwawnik pospolity/Adobe Stock, pisotckii

Gatunek należący do rośliny goździkowatych. Ma duże, białe kwiaty o średnicy do 3 cm i głęboko wciętych płatkach. Kwitnie od czerwca do września, kwiaty zapylane są przez ćmy. Kwiaty otwierają się dopiero wieczorem, bardzo intensywnie pachną.

fot. Lepnica biała/Adobe Stock, Peter Fleming

Gatunek z rodziny astrowatych. Jest pospolity na terenie całej Polski. Osiąga wysokość nawet do 2 m. Ma duże liście o sercowato-owalnym kształcie, od spodu mocno owłosione. Kwitnie na purpurowo - ma kwiaty zebrane w koszyczki, które pokryte są haczykami (zwane „rzepami”).

fot. Łopian większy/Adobe Stock, Anna E

Wieloletnia roślina z rodziny bobowatych, często uprawiana jako roślina ozdobna, dziczejąca. Popularna w całej Polsce. Ma kolory od białego, przez różowy, niebieski aż po fiolet.

fot. Łubin trwały/Adobe Stock, kazakovmaksim

Półkrzewinka z rodziny jasnotowatych. Posiada lecznicze właściwości ze względu na zawartość olejków eterycznych. Ma jasnoróżowe, nieco fioletowawe kwiaty.

fot. Macierzanka zwyczajna/Adobe Stock, nahhan

Pospolity na terenie całego kraju. Ma cienką, owłosioną łodygę i czerwonopomarańczowe kwiaty zawsze z czarną plamą u nasady. Kwitnie od maja do sierpnia. Jest rośliną trującą.

fot. Mak polny/Adobe Stock, Katarzyna

Kwiaty są doskonałym pożytkiem dla pszczół i motyli ze względu na wysoką wydajność miodową. Ma sinoniebieskie, rozgałęzione i ulistnione pędy kwiatowe z licznymi, niebieskimi kwiatami.

fot. Mikołajek płaskolistny/Adobe Stock, wiha3

Bardzo pospolita bylina z rodziny astrowatych (to znany powszechnie mlecz). Ma kuliste, intensywnie żółte kwiaty. Jest wykorzystywany jako roślina jadalna, miododajna i lecznicza.

fot. Mniszek lekarski/Adobe Stock, Franz Gerhard

Roślina wieloletnia z rodziny goździkowatych. Ma dość duże, białe lub delikatnie różowe kwiaty. Jest rośliną ozdobną i leczniczą.

fot. Mydlnica lekarska, Adobe Stock, Heike Rau

To jedna z najbardziej rozpoznawalnych roślin łąkowych. Jest wieloletnia i pochodzi z rodziny astrowatych. Ma lecznicze właściwości. Jest w całości jadalna.

fot. Stokrotka pospolita/Adobe Stock, vvicca

Gatunek należący do astrowatych. Błyskawicznie i silnie się rozrasta. Ma duże liście i żółte kwiaty ułożone w koszyczki. Zapach wrotyczu skutecznie odstrasza owady (przypomina zapach kamfory).

fot. Wrotycz pospolity/Adobe Stock, Valemaxxx

Wieloletnia roślina z rodziny motylkowatych. Wytwarza delikatne, wijące się pędy. Ma fioletowe kwiaty jednostronne, wyrastające na szypułce w kącie liścia. Jest chętnie zjadana przez zwierzęta.

fot. Wyka Ptasia/Adobe Stock, pisotckii

Gatunek z rodziny astrowatych. Ma delikatnie owłosioną łodygę, która dorasta nawet do 1 m wysokości. Ma białe kwiaty z żółtym środkiem. Liście mają kształt lancetowaty lub łopatkowaty i są ząbkowane. Kwitnie od czerwca do sierpnia.

fot. Złocień właściwy/Adobe Stock, kampwit

To roślina niezwykle miododajna. Ma grubą łodygę, która dorasta nawet do 100 cm wysokości.

Barwa kwiatów żmijowca zwyczajnego zależy od stopnia kwasowości soku komórkowego - w młodych kwiatach jest kwaśny, co daje im czerwoną barwę, a w dojrzałych obojętny lub zasadowy, co daje im kolor niebieski.

fot. Żmijowiec zwyczajny/Adobe Stock, na9179126124

