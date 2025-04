Kwiaty na balkonie będą dobrze rosły, gdy zapewnisz im głęboki pojemnik wypełniony żyzną ziemią i nie zapomnisz o regularnym podlewaniu. Warto też przez cały sezon dokarmiać rośliny na balkon nawozami. Jeśli zamierzasz posadzić kilka różnych gatunków w jednej skrzynce, wybierz takie, które mają podobne wymagania co do stanowiska i podlewania. Jeśli jedna roślina potrzebuje dużo wilgoci, a druga woli mieć sucho, to zalewana, po pewnym czasie zmarnieje. Unikaj też odmian silnie rosnących, by rozrastając się nie zagłuszyły pozostałych. Zestawienie będzie tym ciekawsze im bardziej różnorodne gatunki uda ci się połączyć. Przy tworzeniu kompozycji weź pod uwagę nie tylko kolory kwiatów, ale także kształty i fakturę liści.

Jakie kwiaty na balkon wybrać?

To zależy od warunków, jakie panują na twoim balkonie. Skorzystaj z naszej poniższej ściągawki.

Kwiaty na balkon południowy



Lantana Calippo. Kwitnie przez całe lato do późnej jesieni. Szczególnie ciekawe są odmiany wielobarwne – na jednej roślinie można znaleźć kwiaty o różnych barwach, np. żółtej, pomarańczowej i czerwonej. Lubi miejsce ciepłe, słoneczne oraz żyzną ziemię. Aby dobrze się rozgałęziała trzeba przynajmniej dwa razy uszczknąć wierzchołki pędów.

Kwitnie przez całe lato do późnej jesieni. Szczególnie ciekawe są – na jednej roślinie można znaleźć kwiaty o różnych barwach, np. żółtej, pomarańczowej i czerwonej. Lubi miejsce ciepłe, słoneczne oraz żyzną ziemię. Aby dobrze się rozgałęziała trzeba przynajmniej dwa razy uszczknąć wierzchołki pędów. Kalibrachoa . Kuzynka petunii. Nie sprawia kłopotów w uprawie. Bardziej wytrzymała od petunii na zmienne warunki atmosferyczne oraz choroby. Ma zwarty pokrój i małe urocze kwiaty.

. Kuzynka petunii. Nie sprawia kłopotów w uprawie. Bardziej wytrzymała od petunii na zmienne warunki atmosferyczne oraz choroby. Ma zwarty pokrój i małe urocze kwiaty. Nemezja odm. "Cherry on Ice". Ma niezwykłe dwukolorowe kwiaty : wiśniowoczerwone z białą plamką. Zakwita wcześnie i wydaje mnóstwo kwiatów. Potrzebuje żyznej, przepuszczalnej, ale wilgotnej ziemi. Słabo odporna na suszę.

Ma niezwykłe : wiśniowoczerwone z białą plamką. Zakwita wcześnie i wydaje mnóstwo kwiatów. Potrzebuje żyznej, przepuszczalnej, ale wilgotnej ziemi. Słabo odporna na suszę. Pelargonia rabatowa.Królowa balkonów. Lubi jasne, ciepłe miejsce, choć daje sobie radę również w półcieniu. Wymaga lekkiej, próchniczej, przepuszczalnej ziemi. Należy ją regularnie dość obficie podlewać. Dobrze znosi okresowe przesuszenie.

Kwiaty na balkon północny

Fuksja . Jest mnóstwo przepięknych odmian o pokroju wzniesionym, zwieszającym się, o różnych barwach kwiatów. Balkon cały w fuksjach naprawdę zrobi wrażenie! Polecamy zwłaszcza odmiany fioletowo-niebieskie (Beacon, Ballerina Blue), karminowo-czerwone (Red Spider), białe pełne (Circus Spangles, Pink Marshmallow, Flying Cloud).

. Jest mnóstwo przepięknych odmian o pokroju wzniesionym, zwieszającym się, o różnych barwach kwiatów. Balkon cały w fuksjach naprawdę zrobi wrażenie! Polecamy zwłaszcza (Beacon, Ballerina Blue), karminowo-czerwone (Red Spider), białe pełne (Circus Spangles, Pink Marshmallow, Flying Cloud). Heliotrop. Ma niepozorne ciemnofioletowe kwiaty zebrane w duże baldachy, które bardzo intensywnie pachną. Wyrasta na wysokość 15-30 cm. Kwitnie obficie przez całe lato. Nie wszyscy wiedzą, że odstrasza meszki. Najwyższą odmianą jest "Nautilius Power Blue", najniższą"Scentropia Dark Blue".

Ma niepozorne ciemnofioletowe kwiaty zebrane w duże baldachy, które bardzo intensywnie pachną. Wyrasta na wysokość 15-30 cm. Kwitnie obficie przez całe lato. Nie wszyscy wiedzą, że Najwyższą odmianą jest "Nautilius Power Blue", najniższą"Scentropia Dark Blue". Hortensja. Ma wyjątkowo dekoracyjne, duże kwiaty w kolorze białym, jasnoróżowym lub niebieskim. Wszystkie gatunki hortensji lubią próchniczną, pulchną ziemię o kwaśnym odczynie. Roślina jest bardzo wrażliwa na suszę. W upalne lato trzeba ją podlewać nawet 2–3 razy dziennie. Warto ją systematycznie nawozić nawozami przeznaczonymi dla hortensji.

Rośliny pnące na balkon

Tunbergia oskrzydlona. Wyrasta na wysokość 1,5 m. Lubi nasłonecznione ciepłe miejsce. Idealna na balkon lub taras od południowej strony.

Wyrasta na wysokość 1,5 m. Lubi nasłonecznione ciepłe miejsce. Idealna na balkon lub taras od południowej strony. Wilec. Rośnie bardzo szybko, ale zakwita dopiero w lipcu. Wymaga słonecznego miejsca i lżejszej gleby. Kwiaty po południu zamykają się.

Rośnie bardzo szybko, ale zakwita dopiero w lipcu. Wymaga słonecznego miejsca i lżejszej gleby. Kwiaty po południu zamykają się. Groszek pachnący . Lubi słoneczne miejsce i regularne podlewanie, ale po przeschnięciu gleby. Warto usuwać przekwitające pędy, będzie się wówczas ładnie rozrastać i kwitnąć ponownie.

. Lubi słoneczne miejsce i regularne podlewanie, ale po przeschnięciu gleby. Warto usuwać przekwitające pędy, będzie się wówczas ładnie rozrastać i kwitnąć ponownie. Fasola. Rozpięta na nylonowych żyłkach może stworzyć zieloną zasłonę. Ma też dekoracyjne kwiatki. Lubi żyzną ziemię i regularne podlewanie. Jest wrażliwa na przymrozki. Należy ją wysiewać dopiero po "zimnych ogrodnikach".

Rozpięta na nylonowych żyłkach może stworzyć zieloną zasłonę. Ma też dekoracyjne kwiatki. Lubi żyzną ziemię i regularne podlewanie. Jest wrażliwa na przymrozki. Należy ją wysiewać dopiero po "zimnych ogrodnikach". Powojnik. Wymaga sporego pojemnika, w ciągu 2–3 lat osiąga wysokość ok. 4 m. Kwitnie od czerwca do września na różne kolory: niebiesko, różowo, czerwono, biało. Lubi miejsce słoneczne lub półcieniste, regularne podlewanie. Podczas kwitnienia trzeba go nawozić co 4 tygodnie. Ważne, by "stopy" miał w cieniu, dobrze jest więc obłożyć ziemię ściółką.

Kwiaty na balkon wschodni

Niecierpek odm."Compact Red". Tworzy bardzo silny system korzeniowy, dzięki czemu jest odporny na przesuszenie . Silnie się rozrasta. Znakomicie sprawdza się zarówno w miejscach zacienionych, jak i słonecznych. Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Łatwy w pielęgnacji. Kwitnie od wiosny do pierwszych przymrozków.

odm."Compact Red". Tworzy bardzo silny system korzeniowy, dzięki czemu jest . Silnie się rozrasta. Znakomicie sprawdza się zarówno w miejscach zacienionych, jak i słonecznych. Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Łatwy w pielęgnacji. Kwitnie od wiosny do pierwszych przymrozków. Laurencja. Najładniej wygląda w kompozycjach z innymi roślinami, np. pelargoniami, koleusami, szałwią. Lubi miejsce łagodnie ocienione i regularne podlewanie, gdy ziemia nieco przeschnie.

Kwiaty na balkon zachodni

Begonia. Lubi ziemię próchniczą, przewiewną, zasobną w składniki pokarmowe i miejsce lekko ocienione, osłonięte od wiatru i deszczu. Trzeba ją obficie podlewać. Dosyć podatna na choroby, zwłaszcza na mączniaka.

Lubi ziemię próchniczą, przewiewną, zasobną w składniki pokarmowe i miejsce lekko ocienione, osłonięte od wiatru i deszczu. Trzeba ją obficie podlewać. Dosyć podatna na choroby, zwłaszcza na mączniaka. Jastrun. Odporny zarówno na niskie, jak i wysokie temperatury, kwitnie do pierwszych przymrozków. Polecany do sadzenia w donicach lub innych pojemnikach. Lubi miejsce słoneczne lub lekko zacienione. Potrzebuje dużo wody. Trzeba go regularnie podlewać nawet w cieniste dni.

Kwiaty zwisające na balkon

Uczep. Ma piękne, pełne kwiaty i wzniosło- rozpierzchły pokrój. Trzeba go regularnie podlewać i nawozić.

Ma piękne, pełne kwiaty i wzniosło- rozpierzchły pokrój. Trzeba go regularnie podlewać i nawozić. Surfinia odm. "Deep Red". Zachwyca wyjątkowo dużymi kwiatami. Tworzy prawdziwą kwitnącą kaskadę . Doskonale się rozkrzewia, jest odporna na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Lubi słońce, obfite podlewanie i regularne nawożenie.

Zachwyca wyjątkowo dużymi kwiatami. Tworzy prawdziwą . Doskonale się rozkrzewia, jest odporna na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Lubi słońce, obfite podlewanie i regularne nawożenie. Werbena. Kwitnie od maja do pierwszych mrozów. Świetnie nadaje się do kompozycji z innymi roślinami. Lubi miejsca słoneczne i próchniczą ziemię. Nie przepada za nadmiarem wilgoci. Nowe odmiany (Estrella, Vepita) mają intensywne barwy i wcześnie zakwitają.

Kwiaty na balkon wietrzny

Powinny być niskie o mocnych pędach, by silny wiatr ich nie połamał lub o pędach nieco dłuższych, ale giętkich. Sprawdzą się żeniszki, goździki sine, stokrotki, lobelie, bratki.

Jesienne kwiaty na balkon

Kocanki. Musisz wysiać je w maju, by zdobiły balkon pod koniec lata. Lubią miejsce słoneczne, suche i piaszczystą przepuszczalną glebę.

Musisz wysiać je w maju, by zdobiły balkon pod koniec lata. Lubią miejsce słoneczne, suche i piaszczystą przepuszczalną glebę. Złocień. Najlepiej rośnie w miejscu słonecznym i półcienistym. Odporny na suszę, jesienią nie trzeba go codziennie podlewać.

Najlepiej rośnie w miejscu słonecznym i półcienistym. Odporny na suszę, jesienią nie trzeba go codziennie podlewać. Rudbekia. Lubi ciężką, żyzną glebę. Podlewamy ją umiarkowanie, znosi lekkie przesuszenie. Wymaga sporej donicy .

Lubi ciężką, żyzną glebę. Podlewamy ją umiarkowanie, znosi lekkie przesuszenie. . Słonecznik. Rozweseli balkon do pierwszych chłodnych dni. Dobrze znosi każdą glebę. Wymaga sporo słońca. Wymaga stabilnego sporego pojemnika.

Kwiaty na balkon z nasion

Sama możesz wysiać niektóre kwiaty na balkon. Begonie, gazanie, goździki pierzaste, koleusy, lobelie należy wysiać pod koniec zimy, do pojemników ustawionych w ciepłym pomieszczeniu, najlepiej na parapecie okna. W połowie maja spore już siewki wysadzamy do skrzynek lub pojemników na balkonie. Wprost do skrzynek wysiewa się m.in: maciejkę, groszek pachnący, mietelnik ogrodowy, lak pachnący, fasolę.

Kwiaty na balkon - całoroczne

Po 15 maja, gdy nie grożą już przymrozki, wynieś na balkon lub do ogrodu kwiaty doniczkowe: trzykrotkę, zielistkę, fiołek alpejski, agawę, aloes oraz inne sukulenty. Przyniesiesz je z powrotem do domu we wrześniu.