Wybierając nowe rośliny do ogrodu, warto kierować się nie tylko ich wyglądem i łatwością uprawy, ale też tym, czy wymagają podlewania. To nie tylko czasochłonne zajęcie. To też problem, gdy planujesz dłuższy wyjazd, a nie możesz liczyć na uczynnego sąsiada. A przede wszystkim używanie dużej ilości wody do podlewania jest nieekologiczne i nieekonomiczne.

Lista roślin, które nie wymagają podlewania, jest długa i ciekawa. Postawienie w ogrodzie na kwiaty, które nie wymagają podlewania, wcale nie oznacza pójścia na kompromis z walorami estetycznymi.

Irys (kosaciec)

Znany w Polsce od lat, dobrze pamiętany z babcinych ogródków. Większość uprawianych u nas kosaćców (irysy bródkowe, kosaćce żyłkowane) oczekuje stanowisk słonecznych i ciepłych oraz dość żyznej i niezbyt wilgotnej gleby. Mogą być białe, fioletowe, niebieskie, pomarańczowe, różnobarwne, różowe lub żółte. To roślina bardzo niekłoptliwa. Irysy pozostawia się na kilka lat w tym samym miejscu i dopiero gdy są nadmiernie zagęszczone, trzeba kłącza wykopać, podzielić i przenieść do świeżo przygotowanej gleby.

fot. Irys bródkowy/Adobe Stock

Maczek kalifornijski

Naturalnie rośnie w Kalifornii, więc przywykł do niedoborów wody. Osiąga wysokość do 35-40 cm. Kwiaty mają średnicę około trzech centymetrów i barwę czerwoną, pomarańczową lub żółtą. Liście są pierzaste i delikatne. Uprawa jest łatwa, to idealna roślina dla początkujących ogrodników. Nasiona wysiewa się wprost do gruntu w maju lub pod koniec kwietnia. Podobnie jak mak jest samosiejką i często sam wyrasta po zimie.

fot. Maczek kalifornijski/Adobe Stock

Dąbrówka rozłogowa

Niska, silnie rozgałęziająca się bylina o niebieskofioletowych kwiatach i liściach przebarwiających się na kolor czerwonopurpurowy. Rośnie kępami, tworząc płożące rozłogi o długości do 30 cm. Łodyga osiąga 10-20 cm wysokości.

fot. Dąbrówka rozłogowa/Adobe Stock

Juka ogrodowa

Bardzo ciekawa roślina! Spośród rozety dość sztywnych liści wychodzi długa łodyga, na której wyrastają liczne białe kwiaty. Roślina ceniona jest przede wszystkim za przepiękne kwiatostany. Najpiękniej przyozdobi nasz ogród juka karolińska.

fot. Juka karolińska/Adobe Stock

Lawenda

Idealna na rabaty, obwódki, żywopłoty, ogródki skalne, tarasy i balkony. Jej zapach nęci motyle, odstrasza komary, łagodzi migreny i sprzyja relaksowi. Lawenda świetnie komponuje się z różami i trawami ozdobnymi. Potrzebuje miejsca słonecznego i suchego.

fot. Lawenda/Adobe Stock

Gailardia oścista

Bylina letnia z kwiatami w kolorach czerwonym, pomarańczowym i żółtym. W języku angielskim nazywane są indiańskimi kobiercami („Indian carpet”), wywodzą się bowiem z Ameryki Północnej, a ich żywe barwy kojarzyły się osadnikom z wyplatanymi przez rdzennych mieszkańców dywanikami. Gailardia doskonale rośnie na każdej glebie. Bez problemu znosi upały, suszę i wiatr. Nasiona można wysiewać wiosną prosto do gruntu. Kwitnie od lipca do września.

fot. Gailardia oścista/Adobe Stock

Krwawnik pospolity

Jest rośliną mało wymagającą i łatwą w uprawie. Może rosnąć w suchych i słonecznych miejscach. Świetnie komponuje się z trawami ozdobnymi. Idealny do cięcia i na suche bukiety. Kwitnie od czerwca do października.

fot. Krwawnik pospolity/Adobe Stock

