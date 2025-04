Wodne rośliny akwariowe można kupić w sklepach akwarystycznych. Pięknie oświetlone z pływającymi pomiędzy nimi kolorowymi rybkami są wspaniałą dekoracją wnętrza.

Zanim posadzisz

Rośliny akwariowe obejmują tysiące gatunków. Jeśli ich nie znasz zajrzyj do atlasu lub katalogu tych roślin. Warto też wejść na forum osób, które hodują rośliny akwariowe i skorzystać z ich doświadczenia.

W sklepie obejrzyj dokładnie rośliny, Sprawdź czy nie są uszkodzone, nie mają nadgniłych liści, czy nie zamieszkały na nich ślimaki lub żuki. Na początku lepiej wybierać niezbyt delikatne i tanie rośliny akwariowe, np. nurzańce śrubowe, zwartki, moczarki, kabomby, żabienice, które nie przysporzą większych kłopotów. Można je kupić także na allegro, ale wówczas nie można ich wcześniej obejrzeć.

Przed posadzeniem przemyj rośliny akwariowe w czystej letniej wodzie. Ostrym nożem przytnij brązowe końcówki korzeni, usuń pożółkłe liście. Sadzenie rozpocznij od frontowej części akwarium. Wsadzaj delikatnie palcami korzenie w podłoże i przysypuj żwirem. Najlepiej sadzić obok siebie rośliny o zbliżonej barwie, kształcie liści i wielkości. Warto wybierać różnorodne gatunki - efekt będzie ciekawszy.

Od frontu sadzimy rośliny niższe, z tyłu wyższe silniej rozkrzewiające się. Duże okazałe gatunki sprawdzają się w środkowej części zbiornika. Zwykle mają one rozetowe rozłożone liście i potrzebują więcej miejsca.

Rośliny akwariowe pływające

Pistia rozetkowa (Pistia stratiotes)

Pochodzi z tropikalnych i subtropikalnych rejonów. Swobodnie pływa po powierzchni wody. Jasnozielone liście dorastają do ok. 10 cm długości. Białe ciągnące się pod nimi korzenie mogą osiągać aż 30 cm długości. Nadaje się do zacieniania zbiornika. Ryby chętnie składają w nich ikrę, rośliny dają schronienie dla narybku. Trzeba uważać, bo szybko się rozmnaża i pokrywa powierzchnię wody mnóstwem drobnych roślinek.

Grzybieńczyk bananowy (Nymphoides aquatica)

Rozdęte komórki bulwy (są magazynami substancji odżywczych) przypominają kiście bananów (stąd jej nazwa). Jasnozielone lub czerwonawe okrągłe liście osadzone na długich ogonkach mogą swobodnie pływać po powierzchni wody. W sprzyjających warunkach rozwijają się małe, białe kwiaty. Roślina jest dość trudna w hodowli. Źle znosi wszelkie zmiany. Najlepiej rośnie w niskich akwariach.

Wgłębka wodna (Ricca fluitans)

Zwana inaczej mchem wodnym. Nie ma liści ani łodyg, tworzy tzw. plechę, która rozrasta się we wszystkich kierunkach. Łączy się ze sobą łańcuchowo. Każdy fragment rośliny może dać początek nowemu. Zapewnia cień rybom, stwarza doskonałe miejsce do składania ikry i schronienia narybku dla wielu gatunków ryb. Wymaga sporo światła i miękkiej wody.

Rośliny akwariowe mało wymagające

Zwartka falista (Cryptocoryne undulata)

Wyrasta na wysokość 30 cm. Nie sprawia kłopotów w uprawie i rzadko jest obskubywana przez ryby. Najładniej prezentuje się w grupie. Bardzo łatwo ją rozmnożyć.

Mikrozorium oskrzydlone (Microsorium pteropus)

Wyrasta z grubych kłączy obrastających kamienie i skalne konstrukcje. W miarę wzrostu kłącza wypuszczają nowe korzenie. Lancetowate liście osadzone na krótkich pędach osiągają dł. 25 cm i rosną stale pod wodą. Bardzo dekoracyjna roślina, szybko się rozrasta. Nie ma specjalnych wymagań. Polecana dla początkujących akwarystów. Warto co pewien czas przycinać stare liście i odrosty powstające na ich końcówkach.

Mech jawajski (Vesicularia dubyana)

Bardzo atrakcyjna roślina. Porasta skały i wszelkiego rodzaju kłody. Tworzy splątane kępki wielokrotnie rozgałęziających się pędów pokrytych malutkimi listkami. Barwa uzależniona jest od natężenia światła, najlepiej rozwija się w przytłumionym oświetleniu.

Nurzaniec śrubowy (Vallisneria spirals)

Przypomina trawę i bywa nazywana trawą akwariową. Łatwa w hodowli, idealna do obsadzenia tylnej części zbiornika. Równowąskie liście o szerokości 4-8 mm mają jasnozielony kolor. Z długich, spiralnie skręconych pędów wyrastają kwiaty.

Akwariowe rośliny cieniolubne

Rośliny wodne też mają swoje wymagania co do światła. Jedne wymagają jasnego oświetlenie, inne wolą rosnąć w półcieniu. Do tych pierwszych, należą m.in.: nurzaniec śrubowy, ponikło igłowate, nadwódka wielonasienna, Lagenandra thwaitesii, Alternantera, zaś do tych drugich: Anubia nana, Bolbitis heudelotii, Blyxa japonica, zwartek, Didiplis diandra, mikrozorium oskrzydlone, strzałka pływająca, mech jawajski.

Choroby roślin akwariowych

Najczęściej spowodowane są zakłóceniami równowagi chemicznej wody i niedoborem niektórych minerałów. Np. deficyt węgla powoduje zahamowanie wzrostu niektórych gatunków. Z kolei niedobór żelaza objawia się blaknięciem liści, brak manganu sprawia, że liście żółkną, zaś wiązki nerwowe pozostają zielone.Tym problemom zaradzi odpowiednie "nawożenie" czyli dodawanie odżywek zawierających potrzebne pierwiastki śladowe.

Na brzydki lub ładny wygląd roślin ma też wpływ oświetlenie. W razie potrzeby trzeba zwiększyć lub obniżyć jego intensywność.

Sztuczne rośliny do akwarium

Ci, którzy obawiają się porażki w hodowaniu żywych roślin mogą wybrać atrapy, łudząco przypominające prawdziwe. Zrobione są z wysokiej jakości materiałów wyglądają bardzo atrakcyjnie. W dodatku na pewno nie zachorują i nie zgniją, nie mają żadnych wymagań, ale nie wytworzą tlenu i głodne ryby ich nie poskubią. Ceny sztucznych roślin rozpoczynają się od kilkunastu złotych.