Wodna zieleń, czyli rośliny akwariowe, podobnie jak te w naszych ogrodach i doniczkach, mają różne wymagania. Niektóre gatunki lubią dużą ilość światła i ciepło, inne odwrotnie – lepiej rosną w chłodnej wodzie. Oto kilka takich, które tolerują każde warunki. Niektóre rośliny akwariowe sadzi się w podłożu, inne przyczepia się do kamyków lub korzenia.

1. Żabienice inaczej Ehinodorus

Liczba gatunków i odmian tej popularnej rośliny akwariowej przekracza 50. Niektóre pochodzą z Afryki, inne z Ameryki Południowej. Są gatunki małe, dorastające do 5 cm i całkiem duże, osiągające wysokość ok. 30 cm. Liście żabienic mogą być czerwone lub zielone. Żabienice dość dobrze dostosowują się do każdego akwarium, czyli do twardości wody i światła. Przeszkadza im jedynie nadmierny rozrost glonów. Najlepszym podłożem dla nich jest dobrze przepłukany żwir lub tłuczeń.

2. Paprotnica inaczej Ceratopteris

Można ją uprawiać jako roślinę pływającą i ukorzenioną, posadzoną w podłożu. W tym drugim przypadku wytwarza większe liście. Rośnie szybko, ale lubi dość żyzne podłoże. Nie przeszkadza jej zbyt twarda woda. Warto sadzić ją w grupie (3–4 sztuki, co kilka cm). Może wyrastać ponad wodę. Powstrzymuje wysyp glonów.

3. Microsorum

Dobrze rośnie w akwarium ustawionym w jasnym miejscu jak i w półcieniu, a nawet w słabo doświetlonym. Jej lancetowate liście mają odcień oliwkowozielony lub jaskrawozielony, są twarde, dorastają do 5 - 25 cm długości. Lepiej nie sadzić jej w gruncie, lecz przymocować do kawałka drewna żyłką, gumką lub przycisnąć kamieniem.

4. Nadwódka wielonasienna - Hygrophila polysperma

Pochodzi z Azji. To roślina akwariowa, która rośnie szybko i prawie nie ma wymagań. Warto ją polecić początkującym akwarystom i zapracowanym. Ma jasnozielone liście, czasem wybarwia się na rdzawy kolor, dorasta do 50 cm. Nie potrzebuje zbyt wiele światła, odpowiada jej praktycznie każda woda, bo nie jest wrażliwa na twardość. Bardzo łatwo się ją rozmnaża.

5. Rogatek sztywny

Do niedawna był najpopularniejszą rośliną akwariową wśród naszych akwarystów. Często sadzonki brało się po prostu z jezior lub rzek. Teraz rzadziej zdobi akwaria, bo sklepy akwarystyczne oferują mnóstwo roślin egzotycznych. Warto go znów docenić bo jest naprawdę dekoracyjny, odporny i łatwy w uprawie. Może dorosnąć do metra. Liście tworzą charakterystyczne, ozdobne rozetki. Jego pędy nie ukorzeniają się, składniki pokarmowe czerpie przez liście. Nimi także zaczepia się o dno. Toleruje każdą wodę.

6. Mech jawajski

To roślina akwariowa o delikatnych łodygach i drobnych listkach. Tworzy pod wodą niskie ozdobne kobierce i kępy. Nie sadzi się go w podłożu, bo nie ma korzeni, lecz przyczepia się go do kawałków drewna lub kamieni gumką lub nitką. Dobrze toleruje wodą twardą jak i miękką. Jest jedynie wrażliwy na na osadzanie się mułu.

7. Kabomba Karolińska

Tworzy w akwarium dekoracyjne kępy. Daje schronienie rybom w czasie tarła. Tworzy długie pędy, które czasem można przycinać. Niekiedy dorastają do 80 cm. Najlepiej wygląda w dużych kępach, rosnąc z tyłu akwarium. Aby dobrze rośla, trzeba systematycznie podmieniać wodę w akwarium, np. 10 procent co 3 – 4 dni. Służy jej także obniżenie temperatury wody na kilka dni i zmniejszenie doświetlania.

8. Zwartki inaczej kryptokoryny

To także idealne rośliny dla początkujących akwarystów, a przy tym dekoracyjne. Dorastają do kilkudziesięciu cm, choć są też gatunki mniejsze. Dobrze jest zapewnić im grubą warstwę żyznego podłoża. Tolerują wodę o każdym odczynie i każdej twardości. Nie muszą być zbyt intensywnie doświetlane, nawet wolą półcień. Najlepiej wyglądają rosnąc w grupie np. egzemplarzy.

9. Anubiasy

W dużym akwarium warto posadzić je na pierwszym planie. W małym mogą być nawet jedynymi roślinami, bo są naprawdę dekoracyjne. Mają grube, dość okazałe liście, odporne na podgryzanie przez ryby. Należą do roślin akwariowych, których nie sadzi się w podłożu lecz mocuje do korzeni, kamieni lub innych elementów dekoracyjnych, np. gumką recepturką. Nie są wysokie (od 5 do 25 cm), nie wymagają dużej ilości światła, tolerują każdą wodę.

