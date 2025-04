Botaniczna nazwa różanecznika: Rhododendron pochodzi z języka greckiego i oznacza różane drzewo. Dziś znamy około 1000 różnych gatunków.Większość z nich wytrzymała jest na niskie temperatury i, jeśli rośliny są właściwie pielęgnowane powinny znieść spadki temperatury jakie zdarzają się w Polsce. Są jednak i takie, o które trzeba zatroszczyć się nieco staranniej.

Zimowanie rododendronów

Okrycia z pewnością wymagają młode rośliny oraz te, posadzone na miejscach nieosłoniętych narażonych na zimny wiatr i tym samym przesuszenie. Jak to zrobić? Najlepiej sprawdzi się gęsta siatka cieniująca lub agrowłóknina rozciągnięta na stelażu.

Starsze krzewy rododendronów wrażliwe na spadki temperatury mogą być trudne do okrycia. Najlepiej otoczyć je matą słomianą lub trzcinową, tak, by roślina miała dostęp powietrza od góry. Dobrym sposobem jest także zbudowanie nad rośliną budki z dykty, którą okrywa się płachtą przepuszczającą opady.

Wszystkie rośliny wrzosowate mają płytki system korzeniowy, który narażony jest na szybkie przesychanie i przemarzanie. Dobrze jest więc wyłożyć ziemię kwaśną ściółką. Może to być kora drzew iglastych, igliwie, trociny drzew iglastych, liści dębowych i bukowych. Trzeba to zrobić zanim ziemia zamarznie, a potem regularnie uzupełniać ściółkę, by miała grubość ok. 5 cm.

Zimowanie rododendrona w donicy

Jeśli hodujesz niewielki różanecznik w donicy, to późną jesienią, przed nastaniem mrozów, umieść krzew wraz z donicą w wykopanym dołku, a następnie starannie okryj całą roślinę.

Osłony musisz usunąć wczesną wiosną, gdy tylko minie niebezpieczeństwo wystąpienia silniejszych przymrozków. Należy to zrobić, aby nie doszło do przegrzania rośliny.

Warto pamiętać

Jeśli chcesz osiągnąć sukces w uprawie rododendronów bardzo starannie wybierz im miejsce. Powinno być ono półcieniste, osłonięte przed wiatrem (który wysusza powietrze) i silnymi promieniami słońca. Ziemia musi być kwaśna (o ph 4-5,5) i umiarkowanie wilgotna.