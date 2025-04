Przycinanie rododendronu to ważny zabieg pielęgnacyjny. Podstawowe cięcie przeprowadza się na wiosnę, ale o roślinę musisz dbać przez cały okres kwitnienia, jeśli chcesz, aby dobrze prezentowała się w ogrodzie. Jest to krzew ozdobny, którego kształt można dowolnie formować. Zobacz, jak pielęgnować rododendron.

Reklama

Spis treści:

Prace nad rododendronami trwają od początku wiosny aż do końca lata. Podstawowe cięcie przeprowadza się w kwietniu. Najlepiej wybrać czas, kiedy nie ma dużego ryzyka przymrozków. Usuń wtedy suche, chore i połamane pędy oraz skróć całą roślinę. Przycinanie krzewów przed wiosną lub na jej początku (przełom marca i kwietnia) pozwala na bezpieczne przygotowanie ich bez ryzyka obcięcia już zawiązanych pąków kwiatowych.

Nie musi być to bardzo drastyczne obcinanie - wystarczy, że obetniesz każdy pęd mniej więcej o 1/3 długości. Przyjrzyj się także kondycji rośliny. Rododendron to krzew zimozielony, dlatego możesz ocenić na podstawie stanu listków, czy przypadkiem nie potrzebuje zmiany nawozu albo czy nie został zaatakowany przez szkodniki.

fot. Rododendron: przycinanie na wiosnę/Adobe Stock, ArtCookStudio

Cięcie odmładzające rododendronów dobrze jest przeprowadzać na bieżąco przez cały okres kwitnienia. Chodzi przede wszystkim o to, aby obcinać lub obrywać przekwitłe kwiatostany. Jeśli używasz nożyc, rób to delikatnie, aby nie poszarpać pędu. Muszą być bardzo ostre, a twój ruch stanowczy i szybki. Usuwanie kwiatostanów jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu nie zawiążą się owoce, które osłabiają roślinę i mogą zaburzyć ponowne kwitnienie w kolejnym sezonie. Zacznij to robić już w czerwcu i doglądaj roślinę do zakończenia kwitnienia.

Latem, po kwitnieniu, możesz także uformować rododendron i nadać mu wybrany kształt. Krzew ten zwykle przycina się na łezkę albo kulkę. Dotyczy to w szczególności starszych krzewów, które mają tendencję do rozrastania się, a także rododendronów szczepionych na pniu. Młode rododendrony zwykle mają ładny kształt i nie wymagają dodatkowego formowania.

Oprócz przycinania warto także nawozić rododendrony na wiosnę oraz po kwitnieniu, mniej więcej w połowie lipca. Wiosną stosuj nawozy azotowe, a przed jesienią - pozbawione związków azotowych. Dzięki temu krzew będzie dobrze prezentował się zimą, będzie odporny na atak szkodników i chorób, a ponadto ładnie zakwitnie w kolejnym sezonie.

Pamiętaj także o odpowiednim, systematycznym podlewaniu ora zapewnieniu mu stanowisko osłonięte przed bezpośrednim, mocnym nasłonecznieniem. Podłoże pod rododendronami warto ściółkować - ma to wymiar nie tylko estetyczny, ale również ochronny.

fot. Przycinanie rododendronu/Adobe Stock, krislizz

Reklama

Czytaj także:

Tych roślin nie przycinaj latem

Jak przycinać tuje?

Ile razy w roku przycinać lawendę?