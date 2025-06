Czy jest coś bardziej frustrującego niż piękna grządka sałaty zjedzona przez ślimaki dosłownie z dnia na dzień? Te małe, niepozorne stworzenia, choć urocze, potrafią w jedną noc zniszczyć efekt całego tygodnia pracy w ogrodzie. Na szczęście istnieje sposób, który nie tylko działa, ale też prawie nic nie kosztuje - wystarczy zwykła cytryna i chwila wolnego czasu.

Taki patent jest bezpieczny dla twoich grządek, ale też dla samych ślimaków - chodzi o to, aby zaczęły wędrować po innym ogródku, a nie o ich wytępienie.

Jak działa cytryna na ślimaki?

Cytrynowa pułapka to świetny sposób na ślimaki w ogrodzie. Okazuje się, że zapach cytryny i wilgotna skórka skutecznie je przyciągają. Ślimaki chętnie podpełzają do przekrojonej cytryny i chowają się pod nią w poszukiwaniu cienia i wilgoci. Zamiast cytryny możesz też zrobić pułapkę na ślimaki z grejpfruta.

Zrobienie pułapki na ślimaki zajmie ci nie więcej, niż 5 minut, fot, Adobe Stock, wasdok101

Jak zrobić pułapkę na ślimaki z cytryn?

Przekrojona cytryna to naturalna "pułapka". Wystarczy zostawić ją na noc w ogrodzie, a rano ślimaki same będą czekać na zebranie. Skórka chroni je przed słońcem, więc traktują ją jak idealne schronienie. Przekrój cytrynę na pół, nie wyciskaj z niej soku. Połówki ułóż miąższem do dołu - najlepiej na talerzyku, podstawce lub bezpośrednio na ziemi.

Umieść je w miejscach, gdzie najczęściej widujesz ślimaki: przy rabatach, w cieniu, w pobliżu liści sałaty czy innych ulubionych przez nie roślin. Pozostaw cytryny na noc, a rano wystarczy zebrać owocowe pułapki razem z ukrytymi pod nimi ślimakami i wynieść je z ogrodu w wybrane miejsce.

Jak często stosować ten trik?

Pułapki z cytryny możesz wystawiać codziennie, bo pozostawione na talerzyku nie zakwaszają ziemi i nie szkodzą grządkom. Najlepiej jest rozłożyć je tuż po deszczu, intensywnym podlewaniu lub w czasie wilgotnych, ciepłych nocy. To właśnie wtedy ślimaki są najbardziej aktywne i najłatwiej je zwabić w jedno miejsce.

Pamiętaj też, aby regularnie wymieniać owoce, najlepiej co 2-3 dni. Świeża cytryna intensywniej pachnie i lepiej przyciąga ślimaki niż wyschnięta skórka. Po kilku dniach pułapka może przestać działać lub zacząć przyciągać inne owady (niekoniecznie chciane), dlatego systematyczność to klucz do sukcesu.

