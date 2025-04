Pufa z opony - DIY

Jesteś fanem motoryzacji? A może po prostu masz ochotę uzupełnić wystrój swojego wnętrza o samodzielnie wykonany, oryginalny mebel? Sprawdź, jak własnoręcznie przygotować „wyścigową” pufę ze starej opony!

Reklama

Fot. Materiały prasowe Bosch



Do stworzenia pufy z opony użyto:

• 1 opony,

• Tkaniny w wybranym przez siebie wzorze (o wymiarach ok. 50 x 50 cm),

• Płyty pilśniowej (o wymiarach ok. 50 x 50 cm i grubości 8 mm),

• Gąbki bądź podobnego tworzywa piankowego (o wymiarach ok. 50 x 50 cm i grubości 4 cm),

• Farby w wybranym kolorze,

• Terpentyny (do rozcieńczenia farby),

• Noża introligatorskiego,

• Ołówka,

• Gwoździa,

• Sznurka,

• Akumulatorowej piły uniwersalnej Bosch PST 10,8 LI,

• Systemu natryskowego Bosch PFS 2000,

• Zszywacza akumulatorowego Bosch PTK 3,6 LI.

Krok 1.

Wyczyść oponę, a następnie pomaluj ją na wybrany przez siebie kolor. Najlepiej użyć do tego systemu natryskowego. Dzięki temu szybko i sprawnie pokryjesz farbą wybraną powierzchnię. Następnie poczekaj, aż opona wyschnie.

Krok 2.

Dopasuj siedzisko do otworu w oponie. Najlepszym i najprostszym sposobem, by zrobić to precyzyjnie, jest wyznaczenie długości promienia otworu w oponie za pomocą sznurka. Wbij gwóźdź w płytę pilśniową. Następnie jeden koniec sznurka przywiąż do gwoździa, a drugi – do ołówka. Tym samodzielnie stworzonym narzędziem możesz bez problemu wyznaczyć idealne koło o średnicy odpowiadającej otworowi w oponie.

Krok 3.

Gdy masz już wyznaczony ołówkiem okrąg, wytnij zaznaczony kształt za pomocą akumulatorowej piły uniwersalnej.

Krok 4.

Połóż wyciętą płytę pilśniową na gąbce i za pomocą noża introligatorskiego wytnij w gąbce kształt identyczny jak płyta. Następnie zrób to samo z tkaniną – w tym przypadku do krawędzi wycinanego okręgu dodaj jednak ok. 7 cm. Nadmiar ten przyda się w kolejnym kroku, jakim jest finalne obijanie siedziska do Twojej nowej pufy.

Krok 5.

Teraz czas na użycie zszywacza akumulatorowego. Płytę oraz gąbkę połóż na środku wyciętego wcześniej materiału i przymocuj go do brzegów płyty pilśniowej. Następnie umieść tak stworzone siedzenie w otworze opony.

Gotowe!

Nowoczesna, „wyścigowa” pufa jest gotowa by zachwycać Twoich gości swoim oryginalnym designem.

Zobacz też: Pojemnik na długopisy - DIY na prezent

Reklama

Zdjęcia i tekst w oparciu o materiały prasowe Bosch